Рютте: Захід обговорює гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Заходу продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні з боку друзів та партнерів, серед яких США, Європа та інші держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У вівторок Рютте перебував у Люксембурзі, де зустрівся з прем'єр-міністром Люком Фріденом та міністром оборони Юріко Беке. На спільній прес-конференції він подякував президентові США Дональду Трампу за "виведення ситуації з безвихідної ситуації" щодо України та скликання переговорів у Вашингтоні два тижні тому.

Рютте наголосив, що для досягнення тривалого миру Україні потрібна не лише сильніша армія, а й гарантії безпеки від міжнародних партнерів. Основна увага на зустрічах приділялася двом напрямкам: зближенню президентів України та РФ для початку обговорення шляхів врегулювання конфлікту та досягненню згоди між європейськими країнами та США щодо довгострокових гарантій безпеки.

Генсек НАТО визнав, що процес наразі перебуває на початковому етапі, і підкреслив важливість непохитної підтримки України, щоб будь-які домовленості дотримувалася Росією та виключали нові загрози українській території.

