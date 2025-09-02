УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11375 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
692 13

Рютте: Захід обговорює гарантії безпеки для України

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Заходу продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні з боку друзів та партнерів, серед яких США, Європа та інші держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У вівторок Рютте перебував у Люксембурзі, де зустрівся з прем'єр-міністром Люком Фріденом та міністром оборони Юріко Беке. На спільній прес-конференції він подякував президентові США Дональду Трампу за "виведення ситуації з безвихідної ситуації" щодо України та скликання переговорів у Вашингтоні два тижні тому.

Рютте наголосив, що для досягнення тривалого миру Україні потрібна не лише сильніша армія, а й гарантії безпеки від міжнародних партнерів. Основна увага на зустрічах приділялася двом напрямкам: зближенню президентів України та РФ для початку обговорення шляхів врегулювання конфлікту та досягненню згоди між європейськими країнами та США щодо довгострокових гарантій безпеки.

Генсек НАТО визнав, що процес наразі перебуває на початковому етапі, і підкреслив важливість непохитної підтримки України, щоб будь-які домовленості дотримувалася Росією та виключали нові загрози українській території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля

Автор: 

Рютте Марк (506) гарантії безпеки (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Гарантії безпеки це добре,але спочатку треба війну закінчити і не капітуляцією України,а бажано розвалом російської **********.
показати весь коментар
02.09.2025 14:29 Відповісти
+3
Казав пан, що на зиму кожуха дасть, але і слово його тепле!!
показати весь коментар
02.09.2025 14:24 Відповісти
+2
і цей поплив , зближує агресора і жертву ! такі самі ваші гарантії надійні .
показати весь коментар
02.09.2025 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Казав пан, що на зиму кожуха дасть, але і слово його тепле!!
показати весь коментар
02.09.2025 14:24 Відповісти
Обговорює вже четвертий рік без будь-якого позитивного результату.
показати весь коментар
02.09.2025 14:29 Відповісти
Гарантії безпеки це добре,але спочатку треба війну закінчити і не капітуляцією України,а бажано розвалом російської **********.
показати весь коментар
02.09.2025 14:29 Відповісти
і цей поплив , зближує агресора і жертву ! такі самі ваші гарантії надійні .
показати весь коментар
02.09.2025 14:30 Відповісти
Ви сидіть. Про що кіно? А, знов про обговорення.🤣
Обговорення про наступну зустріч про обговорення. Лиш би *********.🤣
показати весь коментар
02.09.2025 14:50 Відповісти
Як би так гарантувати. щоб нічого не гарантувати.
Нема бажання у заходу впрягатись у війну, у протистояння. Воно то і зрозуміло, але але... Світ змінюється, стає двополярним.
показати весь коментар
02.09.2025 14:54 Відповісти
якби замість кожного обговорення, Захід давав би 1 снаряд, зараз би вже обігнали північну корею з її ешелонами
показати весь коментар
02.09.2025 14:57 Відповісти
За живого ***** та його рейху обговорювати гарантії безпеки, це якби робити те саме стосовно Великобританії десь в 1940. Тобто повна маячня
показати весь коментар
02.09.2025 14:59 Відповісти
і де тут новина?
показати весь коментар
02.09.2025 15:06 Відповісти
Дякуємо, пане Рютте, щиро дякуємо! Ми вже їх маємо з 94-го року...
показати весь коментар
02.09.2025 15:12 Відповісти
для чого? обговорюють, щоб обговорити
показати весь коментар
02.09.2025 15:20 Відповісти
Рютте наголосив, що для досягнення тривалого миру Україні потрібна не лише сильніша армія, а й гарантії безпеки від міжнародних партнерів. Основна увага на зустрічах приділялася двом напрямкам: зближенню президентів України та РФ для початку обговорення шляхів врегулювання конфлікту та досягненню згоди між європейськими країнами та США щодо довгострокових гарантій безпеки.

Генсек НАТО визнав, що процес наразі перебуває на початковому етапі, і підкреслив важливість непохитної підтримки України, щоб будь-які домовленості дотримувалася Росією та виключали нові загрози українській території. З ТАКИМ ПОТЛУМАЧЕННЯМ ЗА ЧОТИРИ РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ - НАТО.США І ЄС МОДЕТЕ ІТИ НАКУЙ
показати весь коментар
02.09.2025 15:25 Відповісти
Які гарантії можуть дати безхребетні імпотенти?
показати весь коментар
02.09.2025 15:46 Відповісти
 
 