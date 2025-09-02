Для реализации гарантий безопасности нужно заключить мирное соглашение, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.

"Нам нужно согласовать договоренности по безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах с нашими начальниками оборонных ведомств, которые уже разрабатывают конкретные схемы того, как может выглядеть операция такого типа", - сказал лидер Финляндии.

"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, вскоре найдем решение", - добавил Стубб.

В то же время он уточнил, что не слишком оптимистично относится к возможности заключения мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время.

