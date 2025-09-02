РУС
Для реализации гарантий безопасности нужно заключить мирное соглашение, - Стубб

Стубб назвал условие для гарантий безопасности. Что это?

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Нам нужно согласовать договоренности по безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах с нашими начальниками оборонных ведомств, которые уже разрабатывают конкретные схемы того, как может выглядеть операция такого типа", - сказал лидер Финляндии.

"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, вскоре найдем решение", - добавил Стубб.

В то же время он уточнил, что не слишком оптимистично относится к возможности заключения мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время.

Потрібно! - а путлєр не йде до рук - ну і ..........
02.09.2025 13:06 Ответить
Дебіл і не лікується. З ким воно угоду зібралося укладати? З ****** який всіма угодами підтер сраку і за спиною якого карта Сосії з приєднаною всією Україною?
02.09.2025 13:08 Ответить
Запропонуйте Стубу щоб Фінляндія вийшла з НАТО і натомість підписала угоду з ******. Ато всі сильно розумні самі повтікали а Україну кидають ведмедю як в тому анекдоті де один турист одягаючи кросівки говорить своєму приятелю що він зможе втекти поки ведмідь буде товариша доїдати.
02.09.2025 13:12 Ответить
Говорили балакали та все казна що.
02.09.2025 13:12 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди, не розводьте тут базар! Війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
02.09.2025 13:14 Ответить
готується до зустрічі коаліції рцшкчих в четвер.
