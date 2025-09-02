Для реалізації гарантій безпеки потрібно укласти мирну угоду, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, проте для їхньої реалізації потрібно укласти мирну угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Нам потрібно узгодити домовленості щодо безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать підтримку для цього. Ми зосереджуємося на цих питаннях з нашими начальниками оборонних відомств, які вже розробляють конкретні схеми того, як може виглядати операція такого типу", - сказав лідер Фінляндії.

"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, незабаром знайдемо рішення", – додав Стубб.

Водночас він уточнив, що не надто оптимістично ставиться до можливості укладення мирної угоди або припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом.

