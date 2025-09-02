УКР
Для реалізації гарантій безпеки потрібно укласти мирну угоду, - Стубб

Стубб назвав умову для гарантій безпеки. Що це?

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, проте для їхньої реалізації потрібно укласти мирну угоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Нам потрібно узгодити домовленості щодо безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать підтримку для цього. Ми зосереджуємося на цих питаннях з нашими начальниками оборонних відомств, які вже розробляють конкретні схеми того, як може виглядати операція такого типу", - сказав лідер Фінляндії.

"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, незабаром знайдемо рішення", – додав Стубб.

Водночас він уточнив, що не надто оптимістично ставиться до можливості укладення мирної угоди або припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом.

Читайте: Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн щодо гарантій безпеки для України: "Обговорювати це публічно абсолютно неправильно"

Автор: 

Потрібно! - а путлєр не йде до рук - ну і ..........
показати весь коментар
02.09.2025 13:06 Відповісти
Дебіл і не лікується. З ким воно угоду зібралося укладати? З ****** який всіма угодами підтер сраку і за спиною якого карта Сосії з приєднаною всією Україною?
показати весь коментар
02.09.2025 13:08 Відповісти
Запропонуйте Стубу щоб Фінляндія вийшла з НАТО і натомість підписала угоду з ******. Ато всі сильно розумні самі повтікали а Україну кидають ведмедю як в тому анекдоті де один турист одягаючи кросівки говорить своєму приятелю що він зможе втекти поки ведмідь буде товариша доїдати.
показати весь коментар
02.09.2025 13:12 Відповісти
Говорили балакали та все казна що.
показати весь коментар
02.09.2025 13:12 Відповісти
Не буде ніякої мирної угоди, не розводьте тут базар! Війна буде продовжена до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
показати весь коментар
02.09.2025 13:14 Відповісти
готується до зустрічі коаліції рцшкчих в четвер.
показати весь коментар
02.09.2025 14:15 Відповісти
 
 