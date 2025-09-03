РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Необходимо учитывать, как это повлияет на планы НАТО

Рютте прокомментировал гарантии безопасности для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае участия Альянса в гарантиях безопасности для Украины следует предотвратить чрезмерное распыление ресурсов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Именно по вашему вопросу, да, гарантии безопасности для Украины, но мы должны предотвратить чрезмерное распыление наших ресурсов", - пояснил Рютте.

По словам генсека, следует всегда учитывать то, "какое влияние это будет иметь на планы НАТО, передовые сухопутные силы и т.д.".

Читайте также: Мерц предлагает Женеву для переговоров о перемирии между Украиной и Россией, - Reuters

Напомним, ранее генсек НАТО Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.

Согласно социологическим опросам, 75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение войны только при условии международных гарантий безопасности.

Читайте: Рютте о глушении GPS во время полета самолета с фон дер Ляйен: "НАТО относится к этому очень серьезно"

Топ комментарии
+7
Рішуче слово дали - рішуче забрали.
03.09.2025 12:20 Ответить
+4
Розпорошувач розпушувач! - шось скажуть а на другий день заперечують - рішучі
03.09.2025 12:10 Ответить
+4
Нато убер аллес, головне шо за це гинуть українці, а не європейці.
03.09.2025 12:33 Ответить
03.09.2025 12:10 Ответить
03.09.2025 12:20 Ответить
Слізняк , який танцює польку -бабочку , перед жлобом , хитросраким , Трампоном
03.09.2025 12:14 Ответить
Не знаю, чи є в цих люлях хоч краплина почуття самозбереження і самоповаги.
Виглядає так, що не має ні на грош.
Європа явно в найбільший небезпеці за часів свого існування при таких пустобалаболах.
03.09.2025 12:31 Ответить
Хоч би вже на вас конкретно прилетіло! Облудні, боягузливі ,,партнери"!
03.09.2025 12:14 Ответить
Пан гесек кпрс НАТИ правий!
Всі ресурси, виділені НАТОю на Європу, потрібно зосередити на обороні Брюсселю!
03.09.2025 12:14 Ответить
Так виключно цього міста. І хоч би на це вистачило.
03.09.2025 12:32 Ответить
"Треба якось так, щоб не сильно, пле водночас потужно. Ну щоб не розпорошити ресурси, а консолідувати. Тобто, аби забезпечити, але водночас не брати участі. Ну ви зрозуміли." - додав Рютте
03.09.2025 12:19 Ответить
Був -би , Боріс Джонсон генсеком , Україна вжє б , знищила рашистську нечість
03.09.2025 12:19 Ответить
Щось він і на посаді прем"єра власної країни довго не втримався...
03.09.2025 13:08 Ответить
Ще нічого навіть не починали робити, а вже обісрались. Схоже, основна задача нати - відмивання коштів.
03.09.2025 12:24 Ответить
это воздушный шар это нато- проколол и нету наты, зря народ пугали на всем земном шаре
03.09.2025 12:26 Ответить
всратое, трусливое, устаревшее нато, которое пшик
03.09.2025 12:27 Ответить
- Трамп, зачекай з мирною угодою, нам треба підготувати всі гарантії для України!
- Ну що, підготували?
- Ну ми обговорили і вирішили що не дамо жодних гарантій. Але треба ще обговорити обговорене.
03.09.2025 12:29 Ответить
03.09.2025 12:33 Ответить
03.09.2025 12:33 Ответить
 
 