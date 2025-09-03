Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Необходимо учитывать, как это повлияет на планы НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае участия Альянса в гарантиях безопасности для Украины следует предотвратить чрезмерное распыление ресурсов НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Именно по вашему вопросу, да, гарантии безопасности для Украины, но мы должны предотвратить чрезмерное распыление наших ресурсов", - пояснил Рютте.
По словам генсека, следует всегда учитывать то, "какое влияние это будет иметь на планы НАТО, передовые сухопутные силы и т.д.".
Напомним, ранее генсек НАТО Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.
Согласно социологическим опросам, 75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение войны только при условии международных гарантий безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Виглядає так, що не має ні на грош.
Європа явно в найбільший небезпеці за часів свого існування при таких пустобалаболах.
кпрсНАТИ правий!
Всі ресурси, виділені НАТОю на Європу, потрібно зосередити на обороні Брюсселю!
- Ну що, підготували?
- Ну ми обговорили і вирішили що не дамо жодних гарантій. Але треба ще обговорити обговорене.