Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Необходимо учитывать, как это повлияет на планы НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в случае участия Альянса в гарантиях безопасности для Украины следует предотвратить чрезмерное распыление ресурсов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Именно по вашему вопросу, да, гарантии безопасности для Украины, но мы должны предотвратить чрезмерное распыление наших ресурсов", - пояснил Рютте.

По словам генсека, следует всегда учитывать то, "какое влияние это будет иметь на планы НАТО, передовые сухопутные силы и т.д.".

Напомним, ранее генсек НАТО Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается, однако для их реализации нужно заключить мирное соглашение.

Согласно социологическим опросам, 75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение войны только при условии международных гарантий безопасности.

