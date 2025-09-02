РУС
Мерц предлагает Женеву для переговоров о перемирии между Украиной и Россией, - Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложит Женеву как место проведения переговоров Украины и РФ о прекращении огня на встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября.

Об этом он заявил на совместном с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер брифинге в Берлине, пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Женева является подходящим местом для заключения соглашения о перемирии. Послезавтра я снова предложу так называемой "Коалиции желающих" приглашение [в Женеву]", - сказал Мерц.

"Коалиция желающих", созданная Францией и Великобританией, в течение нескольких месяцев проводила переговоры, чтобы определить, как страны могут помочь Украине военным путем, чтобы сдержать Россию от повторного нападения после заключения окончательного перемирия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности и помощь Украине 4 сентября, - Мерц

В четверг, 4 сентября, Франция проведет встречу, чтобы обсудить последние шаги по предоставлению Украине гарантий безопасности после мирного соглашения и осудить, по мнению союзников Киева, нежелание Москвы вести переговоры.

переговоры (5140) Женева (84) Фридрих Мерц (231) гарантии безопасности (242)
Топ комментарии
+2
Подивиться -Швейцарія є членом МУС і ратифікувала римський статут. Має право заарештувати куйла та відправити до Гааги. Щось Мерц затупив!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:22 Ответить
+1
Якого ще перемир'я ? пуйло не хоче нiяких переговорiв та нiякого перемир'я, Мерц що, не в курсi ?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:08 Ответить
+1
Не марайте Женеву кривавим хутиним Гадаю, що це хотелка хутина, щоб показати усім, що МОЖНО ВБИВАТИ БЕЗКАРНО
показать весь комментарий
02.09.2025 18:10 Ответить
Та ***** в Женеву не поїде, це раз. Подруге, а чого це канцлер Німеччини пропонує місто в іншій країні, а не своїй?
показать весь комментарий
02.09.2025 18:05 Ответить
Швейцарська Конфедерація не є членом НАТО та ЄС
показать весь комментарий
02.09.2025 18:07 Ответить
Но Швейцария подписала Римский статут 🤔😁
показать весь комментарий
02.09.2025 18:39 Ответить
***** тупо набиває собі ціну та підвищує ставки
показать весь комментарий
02.09.2025 18:17 Ответить
Краще у Гаазі...чи у Нюрнберзі...
показать весь комментарий
02.09.2025 18:10 Ответить
Ліпше Гаагу. І ніяких перемовин. З літака в камеру.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:17 Ответить
Перемир'я зі злочинцем є злочином. Злочинця треба карати.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:24 Ответить
Досить цього пі₴діжа про переговори. Нічого не буде. Досить, Мерц прикривати власну нікчемність імітацією бурхливої діяльності. Остогидли,слизняки.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:28 Ответить
Точно. Европейці так того кайла сцутся наче він якийсь Бог!
показать весь комментарий
02.09.2025 18:33 Ответить
Так розумію що та коаліція охочих не дуже охоча по справжньому допомогти Україні силою добити ***** разом з Парашею, а шукае якихось незрозумілих договорняків. Шукають найпростіших, та й найдешевших рішень для себе та імітують бурхливу діяльність.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:34 Ответить
 
 