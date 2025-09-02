Мерц предлагает Женеву для переговоров о перемирии между Украиной и Россией, - Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложит Женеву как место проведения переговоров Украины и РФ о прекращении огня на встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября.

Об этом он заявил на совместном с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер брифинге в Берлине, пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Женева является подходящим местом для заключения соглашения о перемирии. Послезавтра я снова предложу так называемой "Коалиции желающих" приглашение [в Женеву]", - сказал Мерц.

"Коалиция желающих", созданная Францией и Великобританией, в течение нескольких месяцев проводила переговоры, чтобы определить, как страны могут помочь Украине военным путем, чтобы сдержать Россию от повторного нападения после заключения окончательного перемирия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности и помощь Украине 4 сентября, - Мерц

В четверг, 4 сентября, Франция проведет встречу, чтобы обсудить последние шаги по предоставлению Украине гарантий безопасности после мирного соглашения и осудить, по мнению союзников Киева, нежелание Москвы вести переговоры.