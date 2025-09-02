УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9809 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори про припинення вогню
208 7

Мерц пропонує Женеву для переговорів про перемир’я між Україною і Росією, - Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонує Женеву як місце проведення переговорів України та РФ про припинення вогню на зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня.

Про це він заявив на спільному з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер брифінгу в Берліні, пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Женева є відповідним місцем для укладення угоди про перемир'я. Післязавтра я знову запропоную так званій Коаліції охочих запрошення [до Женеви]", - сказав Мерц.

"Коаліція охочих", створена Францією та Великою Британією, протягом кількох місяців проводила переговори, щоб визначити, як країни можуть допомогти Україні військовим шляхом, щоб стримати Росію від повторного нападу після укладення остаточного перемир'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки та допомогу Україні 4 вересня, - Мерц

У четвер, 4 вересня, Франція проведе зустріч, щоб обговорити останні кроки щодо надання Україні гарантій безпеки після мирної угоди та засудити, на думку союзників Києва, небажання Москви вести переговори.

Автор: 

перемовини (3077) Женева (56) Мерц Фрідріх (236) гарантії безпеки (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ***** в Женеву не поїде, це раз. Подруге, а чого це канцлер Німеччини пропонує місто в іншій країні, а не своїй?
показати весь коментар
02.09.2025 18:05 Відповісти
Швейцарська Конфедерація не є членом НАТО та ЄС
показати весь коментар
02.09.2025 18:07 Відповісти
Якого ще перемир'я ? пуйло не хоче нiяких переговорiв та нiякого перемир'я, Мерц що, не в курсi ?
показати весь коментар
02.09.2025 18:08 Відповісти
***** тупо набиває собі ціну та підвищує ставки
показати весь коментар
02.09.2025 18:17 Відповісти
Не марайте Женеву кривавим хутиним Гадаю, що це хотелка хутина, щоб показати усім, що МОЖНО ВБИВАТИ БЕЗКАРНО
показати весь коментар
02.09.2025 18:10 Відповісти
Краще у Гаазі...чи у Нюрнберзі...
показати весь коментар
02.09.2025 18:10 Відповісти
Ліпше Гаагу. І ніяких перемовин. З літака в камеру.
показати весь коментар
02.09.2025 18:17 Відповісти
 
 