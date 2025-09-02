Мерц пропонує Женеву для переговорів про перемир’я між Україною і Росією, - Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонує Женеву як місце проведення переговорів України та РФ про припинення вогню на зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня.

Про це він заявив на спільному з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер брифінгу в Берліні, пише агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Женева є відповідним місцем для укладення угоди про перемир'я. Післязавтра я знову запропоную так званій Коаліції охочих запрошення [до Женеви]", - сказав Мерц.

"Коаліція охочих", створена Францією та Великою Британією, протягом кількох місяців проводила переговори, щоб визначити, як країни можуть допомогти Україні військовим шляхом, щоб стримати Росію від повторного нападу після укладення остаточного перемир'я.

У четвер, 4 вересня, Франція проведе зустріч, щоб обговорити останні кроки щодо надання Україні гарантій безпеки після мирної угоди та засудити, на думку союзників Києва, небажання Москви вести переговори.