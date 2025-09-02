УКР
"Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки та допомогу Україні 4 вересня, - Мерц

Засідання Коаліції охочих. Мерц розповів, що обговорюватимуть

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 4 вересня відбудеться засідання "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції. На ньому обговорюватимуть гарантії безпеки, а також допомогу Україні.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йтиметься… про подальшу допомогу Україні. Ми спробуємо проаналізувати ситуацію. Питання безпекових гарантій також відіграватиме роль. Але найважливішою безпековою гарантією, яку ми можемо дати в цей момент, є достатня підтримка української армії в її зусиллях захистити країну. І ми хочемо продовжувати це робити", - зазначив канцлер.

За словами Мерца, у Європі, зокрема в країнах, що входять до "Коаліції охочих", розуміють необхідність продовження підтримки України і в контексті можливих переговорів про припинення вогню і мир, щоб Україна була спроможна захищати себе у довгостроковій перспективі.

"І ми хочемо в цьому допомогти, як зараз, так і в майбутньому", - підсумував він.

Рютте про гарантії безпеки для України: Варто винести уроки з Будапештського меморандуму

Мерц Фрідріх (236) гарантії безпеки (244) Коаліція охочих (41)
ШОС дав ясно зрозуміти, що зараз йдеться не про Україну та рашку..., зараз вирішується на якій ти стороні, добра чи зла, демократії чи авторитаризму !?
02.09.2025 16:39 Відповісти
Я втомився вже читати заголовки про обговорення допомоги. Таке враження, що допомога падає навіть нижче рівня "щоб не загнулись моиентально".
02.09.2025 16:42 Відповісти
4 сентября состоится заседание"Коалиции желающих" в формате видеоконференции. На нем будут обсуждать гарантии безопасности, а также помощь Украине.

Вот те на. Так вы этим уже полгода занимаетесь
02.09.2025 16:53 Відповісти
Болтологія
02.09.2025 16:55 Відповісти
Коаліція охочих відкупитись від війни що насувається.
02.09.2025 17:01 Відповісти
 
 