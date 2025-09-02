"Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки та допомогу Україні 4 вересня, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 4 вересня відбудеться засідання "Коаліції охочих" у форматі відеоконференції. На ньому обговорюватимуть гарантії безпеки, а також допомогу Україні.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Йтиметься… про подальшу допомогу Україні. Ми спробуємо проаналізувати ситуацію. Питання безпекових гарантій також відіграватиме роль. Але найважливішою безпековою гарантією, яку ми можемо дати в цей момент, є достатня підтримка української армії в її зусиллях захистити країну. І ми хочемо продовжувати це робити", - зазначив канцлер.
За словами Мерца, у Європі, зокрема в країнах, що входять до "Коаліції охочих", розуміють необхідність продовження підтримки України і в контексті можливих переговорів про припинення вогню і мир, щоб Україна була спроможна захищати себе у довгостроковій перспективі.
"І ми хочемо в цьому допомогти, як зараз, так і в майбутньому", - підсумував він.
Вот те на. Так вы этим уже полгода занимаетесь