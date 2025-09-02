Рютте про гарантії безпеки для України: Варто винести уроки з Будапештського меморандуму

Під час формування гарантій безпеки для України варто врахувати уроки Будапештського меморандуму, що не запобіг вторгнення Росії.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції з премʼєр-міністром Люксембургу Люком Фріденом та міністеркою оборони країни Юріко Бакес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні винести уроки з Будапештського меморандуму 1994 року, який не приніс результатів. ... Хоча це було зроблено з найкращими намірами, це ж стосується і Мінських угод 2014 року. Коли справа дійшла до запобігання повторному нападу Росії, вони не спрацювали. І тепер ми повинні знайти спосіб, щоб, коли ми досягнемо угоди з росіянами в тій чи іншій формі, вони ніколи, ніколи більше не спробували напасти на Україну, щоб вони ніколи, ніколи не спробували напасти на НАТО", - зазначив він.

Також Рютте вважає критично важливою лідерську роль президента США Дональда Трампа.

"Врешті-решт він (Трамп. - Ред.) – це більш як 50% НАТО, це 25% світової економіки, на цей момент найсильніша армія, і у нього є особисте прагнення завершити цю війну, припинити це кровопролиття", - додав він.

