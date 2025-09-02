УКР
Новини Гарантії безпеки для України
538 4

Рютте про гарантії безпеки для України: Варто винести уроки з Будапештського меморандуму

Гарантії безпеки. Рютте застеріг від Будапештського меморандуму

Під час формування гарантій безпеки для України варто врахувати уроки Будапештського меморандуму, що не запобіг вторгнення Росії.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції з премʼєр-міністром Люксембургу Люком Фріденом та міністеркою оборони країни Юріко Бакес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні винести уроки з Будапештського меморандуму 1994 року, який не приніс результатів. ... Хоча це було зроблено з найкращими намірами, це ж стосується і Мінських угод 2014 року. Коли справа дійшла до запобігання повторному нападу Росії, вони не спрацювали. І тепер ми повинні знайти спосіб, щоб, коли ми досягнемо угоди з росіянами в тій чи іншій формі, вони ніколи, ніколи більше не спробували напасти на Україну, щоб вони ніколи, ніколи не спробували напасти на НАТО", - зазначив він.

Також Рютте вважає критично важливою лідерську роль президента США Дональда Трампа.

"Врешті-решт він (Трамп. - Ред.) – це більш як 50% НАТО, це 25% світової економіки, на цей момент найсильніша армія, і у нього є особисте прагнення завершити цю війну, припинити це кровопролиття", - додав він.

Читайте: Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля

Автор: 

Будапештська угода (127) Рютте Марк (506) гарантії безпеки (244)
А в нас деякі стверджують що мінськ-1 добре спрацював. Воно зараз і видно як він спрацював.
А в нас деякі стверджують що мінськ-1 добре спрацював. Воно зараз і видно як він спрацював.
02.09.2025 15:30 Відповісти
Потрібно усунути причину. І ніякі гарантії не потрібні. І це є єдиним робочим варіантом. Все інше говорильня. Бо можна зараз наобіцяти дуже багато і це навіть буде щиро. Але у разі реальної потреби виконувати обіцяне нічого виконане не буде з різноманітних причин. Будапешт це показав, Рютте це сказав. Але що зміниться навіть якщо на черговому папірці буде написано достеменно хто як і в якій кількості солдат стане на допомогу Україні. Зараз напишете, а потім забудете про написане.
02.09.2025 15:38 Відповісти
Зі статті 5 висновки зробіть. Ні від чого вона вас не захистить. Чи прокинетесь лише коли півень у сраку дзьобне?
02.09.2025 15:46 Відповісти
Самий надійний спосіб: мертві кацапи ніколи, ніколи більше не спробують напасти на Україну, вони ніколи, ніколи не спробують напасти на НАТО.
02.09.2025 15:53 Відповісти
 
 