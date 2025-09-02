РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Стоит извлечь уроки из Будапештского меморандума

Гарантии безопасности. Рютте предостерег от Будапештского меморандума

При формировании гарантий безопасности для Украины стоит учесть уроки Будапештского меморандума, который не предотвратил вторжение России.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом и министром обороны страны Юрико Бакес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны извлечь уроки из Будапештского меморандума 1994 года, который не принес результатов. ... Хотя это было сделано с лучшими намерениями, это же касается и Минских соглашений 2014 года. Когда дело дошло до предотвращения повторного нападения России, они не сработали. И теперь мы должны найти способ, чтобы, когда мы достигнем соглашения с россиянами в той или иной форме, они никогда, никогда больше не попытались напасть на Украину, чтобы они никогда, никогда не попытались напасть на НАТО", - отметил он.

Также Рютте считает критически важной лидерскую роль президента США Дональда Трампа.

"В конце концов он (Трамп. - Ред.) - это более 50% НАТО, это 25% мировой экономики, на данный момент самая сильная армия, и у него есть личное стремление завершить эту войну, прекратить это кровопролитие", - добавил он.

Читайте: Зеленский провел разговор с Рютте: Мы тесно координируем наши усилия

ж стосується і Мінських угод 2014 року. Коли справа дійшла до запобігання повторному нападу Росії, вони не спрацювали Джерело: https://censor.net/ua/n3571827
А в нас деякі стверджують що мінськ-1 добре спрацював. Воно зараз і видно як він спрацював.
02.09.2025 15:30 Ответить
Потрібно усунути причину. І ніякі гарантії не потрібні. І це є єдиним робочим варіантом. Все інше говорильня. Бо можна зараз наобіцяти дуже багато і це навіть буде щиро. Але у разі реальної потреби виконувати обіцяне нічого виконане не буде з різноманітних причин. Будапешт це показав, Рютте це сказав. Але що зміниться навіть якщо на черговому папірці буде написано достеменно хто як і в якій кількості солдат стане на допомогу Україні. Зараз напишете, а потім забудете про написане.
02.09.2025 15:38 Ответить
Зі статті 5 висновки зробіть. Ні від чого вона вас не захистить. Чи прокинетесь лише коли півень у сраку дзьобне?
02.09.2025 15:46 Ответить
Самий надійний спосіб: мертві кацапи ніколи, ніколи більше не спробують напасти на Україну, вони ніколи, ніколи не спробують напасти на НАТО.
02.09.2025 15:53 Ответить
Висновок єдиний. Він простий і чіткий, але сьогодні його неможливо застосувати в повній мірі. Це перестати покладатися на будь які обіцянки і гарантії які продукує США. Створити власну армію Європи, власну фінансову платіжну систему, відмовитись від розрахунків в доларах і скоротити науковий обмін до мінімуму в галузі військових розробок та розробок подвійного призначення. В Європі 585 мільйонів людей. В США 360 мільйонів. Вони хочуть економічних преференцій на всій планеті за що? Ну от на якій пілставі їм надавати преференції, безвіз, користуватися доларом як світовою валютою і сплачувати % з кожної оплати через їх фінансові системи (цей % = 15 трмильйонів баксів на рік!)? Китайці вже створили альтернативу Віндоуз - платформа Хармоні. Європейці теж можуть створити власну. Ну от не гуглом єдиним! ... Потрібно починати рух до повної Європейської Незалежності від США. Вперед! Євронет, євро, Європейська Армія.
02.09.2025 16:56 Ответить
ВСІМ У СВІТІ ВАРТО ВЗЯТИ УКРОАЇНСЬКІ УРОКИ БУДАПЕШТСЬКОЇ АМЕРИКАНО -РАШИСТСЬКОЇ БРЕХНІ І НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВІРИТИ ЦИМ ДВОМ БРЕХЛИВИМ СВІТОВИМ АФЕРИСТАМ
02.09.2025 17:23 Ответить
 
 