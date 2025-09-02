Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Стоит извлечь уроки из Будапештского меморандума
При формировании гарантий безопасности для Украины стоит учесть уроки Будапештского меморандума, который не предотвратил вторжение России.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом и министром обороны страны Юрико Бакес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны извлечь уроки из Будапештского меморандума 1994 года, который не принес результатов. ... Хотя это было сделано с лучшими намерениями, это же касается и Минских соглашений 2014 года. Когда дело дошло до предотвращения повторного нападения России, они не сработали. И теперь мы должны найти способ, чтобы, когда мы достигнем соглашения с россиянами в той или иной форме, они никогда, никогда больше не попытались напасть на Украину, чтобы они никогда, никогда не попытались напасть на НАТО", - отметил он.
Также Рютте считает критически важной лидерскую роль президента США Дональда Трампа.
"В конце концов он (Трамп. - Ред.) - это более 50% НАТО, это 25% мировой экономики, на данный момент самая сильная армия, и у него есть личное стремление завершить эту войну, прекратить это кровопролитие", - добавил он.
А в нас деякі стверджують що мінськ-1 добре спрацював. Воно зараз і видно як він спрацював.