РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины Коалиция желающих
247 5

"Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности и помощь Украине 4 сентября, - Мерц

Заседание Коалиции желающих. Мерц рассказал, что будут обсуждать

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 4 сентября состоится заседание "Коалиции желающих" в формате видеоконференции. На нем будут обсуждать гарантии безопасности, а также помощь Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь пойдет... о дальнейшей помощи Украине. Мы попробуем проанализировать ситуацию. Вопрос гарантий безопасности также будет играть роль. Но важнейшей безопасной гарантией, которую мы можем дать в этот момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну. И мы хотим продолжать это делать", - отметил канцлер.

По словам Мерца, в Европе, в частности в странах, входящих в "Коалицию желающих", понимают необходимость продолжения поддержки Украины и в контексте возможных переговоров о прекращении огня и мире, чтобы Украина была способна защищать себя в долгосрочной перспективе.

"И мы хотим в этом помочь, как сейчас, так и в будущем", - подытожил он.

Читайте: Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Стоит извлечь уроки из Будапештского меморандума

Автор: 

Фридрих Мерц (231) гарантии безопасности (242) Коалиция желающих (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ШОС дав ясно зрозуміти, що зараз йдеться не про Україну та рашку..., зараз вирішується на якій ти стороні, добра чи зла, демократії чи авторитаризму !?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:39 Ответить
Я втомився вже читати заголовки про обговорення допомоги. Таке враження, що допомога падає навіть нижче рівня "щоб не загнулись моиентально".
показать весь комментарий
02.09.2025 16:42 Ответить
4 сентября состоится заседание"Коалиции желающих" в формате видеоконференции. На нем будут обсуждать гарантии безопасности, а также помощь Украине.

Вот те на. Так вы этим уже полгода занимаетесь
показать весь комментарий
02.09.2025 16:53 Ответить
Болтологія
показать весь комментарий
02.09.2025 16:55 Ответить
Коаліція охочих відкупитись від війни що насувається.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:01 Ответить
 
 