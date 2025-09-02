"Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности и помощь Украине 4 сентября, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 4 сентября состоится заседание "Коалиции желающих" в формате видеоконференции. На нем будут обсуждать гарантии безопасности, а также помощь Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь пойдет... о дальнейшей помощи Украине. Мы попробуем проанализировать ситуацию. Вопрос гарантий безопасности также будет играть роль. Но важнейшей безопасной гарантией, которую мы можем дать в этот момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну. И мы хотим продолжать это делать", - отметил канцлер.

По словам Мерца, в Европе, в частности в странах, входящих в "Коалицию желающих", понимают необходимость продолжения поддержки Украины и в контексте возможных переговоров о прекращении огня и мире, чтобы Украина была способна защищать себя в долгосрочной перспективе.

"И мы хотим в этом помочь, как сейчас, так и в будущем", - подытожил он.

