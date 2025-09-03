Рютте про гарантії безпеки для України: Необхідно зважати, як це впливатиме на плани НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у випадку участі Альянсу в гарантіях безпеки для України варто запобігти надмірному розпорошенню ресурсів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме щодо вашого запитання, так, гарантії безпеки для України, але ми маємо запобігти надмірному розпорошенню наших ресурсів", - пояснив Рютте.

За словами генсека, варто завжди зважати на те, "який вплив це матиме на плани НАТО, передові сухопутні сили тощо".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Рютте заявив, що країни Заходу продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні з боку друзів та партнерів, серед яких США, Європа та інші держави.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, проте для їхньої реалізації потрібно укласти мирну угоду.

Згідно із соціологічними опитуваннями, 75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення во гню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

