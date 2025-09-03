УКР
Гарантії безпеки для України
Рютте про гарантії безпеки для України: Необхідно зважати, як це впливатиме на плани НАТО

Рютте прокоментував гарантії безпеки для України

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у випадку участі Альянсу в гарантіях безпеки для України варто запобігти надмірному розпорошенню ресурсів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме щодо вашого запитання, так, гарантії безпеки для України, але ми маємо запобігти надмірному розпорошенню наших ресурсів", - пояснив Рютте.

За словами генсека, варто завжди зважати на те, "який вплив це матиме на плани НАТО, передові сухопутні сили тощо".

Читайте також: Мерц пропонує Женеву для переговорів про перемир’я між Україною і Росією, - Reuters

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Рютте заявив, що країни Заходу продовжують перемовини щодо надання гарантій безпеки Україні з боку друзів та партнерів, серед яких США, Європа та інші держави.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, проте для їхньої реалізації потрібно укласти мирну угоду.

Згідно із соціологічними опитуваннями, 75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення во гню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Читайте: Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"

НАТО (6744) Рютте Марк (510) гарантії безпеки (249)
Топ коментарі
+6
Рішуче слово дали - рішуче забрали.
03.09.2025 12:20 Відповісти
+4
Розпорошувач розпушувач! - шось скажуть а на другий день заперечують - рішучі
03.09.2025 12:10 Відповісти
+3
"Треба якось так, щоб не сильно, пле водночас потужно. Ну щоб не розпорошити ресурси, а консолідувати. Тобто, аби забезпечити, але водночас не брати участі. Ну ви зрозуміли." - додав Рютте
03.09.2025 12:19 Відповісти
Слізняк , який танцює польку -бабочку , перед жлобом , хитросраким , Трампоном
03.09.2025 12:14 Відповісти
Не знаю, чи є в цих люлях хоч краплина почуття самозбереження і самоповаги.
Виглядає так, що не має ні на грош.
Європа явно в найбільший небезпеці за часів свого існування при таких пустобалаболах.
03.09.2025 12:31 Відповісти
Хоч би вже на вас конкретно прилетіло! Облудні, боягузливі ,,партнери"!
03.09.2025 12:14 Відповісти
Пан гесек кпрс НАТИ правий!
Всі ресурси, виділені НАТОю на Європу, потрібно зосередити на обороні Брюсселю!
03.09.2025 12:14 Відповісти
Так виключно цього міста. І хоч би на це вистачило.
03.09.2025 12:32 Відповісти
Був -би , Боріс Джонсон генсеком , Україна вжє б , знищила рашистську нечість
03.09.2025 12:19 Відповісти
Щось він і на посаді прем"єра власної країни довго не втримався...
03.09.2025 13:08 Відповісти
Ще нічого навіть не починали робити, а вже обісрались. Схоже, основна задача нати - відмивання коштів.
03.09.2025 12:24 Відповісти
это воздушный шар это нато- проколол и нету наты, зря народ пугали на всем земном шаре
03.09.2025 12:26 Відповісти
всратое, трусливое, устаревшее нато, которое пшик
03.09.2025 12:27 Відповісти
- Трамп, зачекай з мирною угодою, нам треба підготувати всі гарантії для України!
- Ну що, підготували?
- Ну ми обговорили і вирішили що не дамо жодних гарантій. Але треба ще обговорити обговорене.
03.09.2025 12:29 Відповісти
03.09.2025 12:33 Відповісти
Нато убер аллес, головне шо за це гинуть українці, а не європейці.
03.09.2025 12:33 Відповісти
 
 