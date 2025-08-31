75% українців готові до припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки, - опитування
75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.
Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії й постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) і міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).
На запитання "Що зараз найважливіше?" 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ні, при "мінських" відродили армію, економіку, вилікували банківську систему, отримали Асоціацію та безвіз з ЕС, отримали Томос.., кожен громадянин міг поїхали в ЄС на вихідні і відпочити на найкращих курортах світу. А сьогодні діти, які народилися у 2019 році і пізніше, замість доларів, які обіцяв Боневтік Голофастович за надра - ні разу не бачили пасажирський літак і постійно сидять з батьками в підвалах та сплять у ванних.
По какой линии это видят 59%? Опять сойдёмся пАсредине (Днепра)?
А який % з оціх "до останнього" готові йти на нуль. Це звичайне, хитросраке лайно.
Згоден на всі 100%. Зупинити можливо тільки силою та довівши його економіку до колапсу. Все інше маячня і відволікання від справжніх дій по відношенню до агресора.
Єдина, справжня гарантія - прибрати причину війни, а це - росія. Зробити її меншою та безпечнішою для оточуючих. А для цього її треба додавлювати, тут і зараз, не відпускати - аби її економіка посипалася. Інших гарантій немає.