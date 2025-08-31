УКР
Новини Гарантії безпеки для України
695 27

75% українців готові до припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки, - опитування

українці

75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії й постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) і міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

На запитання "Що зараз найважливіше?" 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.

59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Автор: 

Топ коментарі
+9
Єдина гарантія безпеки- це озброєна до зубів українська армія!
31.08.2025 17:06 Відповісти
+4
Брехня
31.08.2025 17:09 Відповісти
+4
59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% - до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
По какой линии это видят 59%? Опять сойдёмся пАсредине (Днепра)?
31.08.2025 17:09 Відповісти
Так повинно бути !
31.08.2025 17:04 Відповісти
Тобі мало меморандуму? Мінських угод? Грузить апельсіни бочками. Кацапи будь-які угоди намалюють все одне виконувати не будуть
31.08.2025 17:27 Відповісти
А що там по "мінських угодах"? Ми втратили Азовське море, порти, половину Запорізької та Херсонської областей? Зараз вгадаю, - тоді ми втрали Запорізьку АЕС? 10 мільцонів молодих громадян виїхали з України, 250 тисяч в СЗЧ і десь до 500 тисяч в розшуку? Виросли цвинтарі на кілометри? Пів економіки і міст в руїнах?
Та ні, при "мінських" відродили армію, економіку, вилікували банківську систему, отримали Асоціацію та безвіз з ЕС, отримали Томос.., кожен громадянин міг поїхали в ЄС на вихідні і відпочити на найкращих курортах світу. А сьогодні діти, які народилися у 2019 році і пізніше, замість доларів, які обіцяв Боневтік Голофастович за надра - ні разу не бачили пасажирський літак і постійно сидять з батьками в підвалах та сплять у ванних.
31.08.2025 17:36 Відповісти
Єдина гарантія безпеки- це озброєна до зубів українська армія!
31.08.2025 17:06 Відповісти
Все інше утопія.
31.08.2025 17:12 Відповісти
А вони наполягають на демілітарізації. І ще багато питань на яке ми в нікому разі не повинні погоджуватися. І яке при цьому припинення бойових дій? Всі ці вимоги лише для затягування часу і ні на які уступки вони не підуть. Путін все ще мріє захопити всю Україну і все інше це лише мрії трама і його дебільної команди.
31.08.2025 17:18 Відповісти
Брехня
31.08.2025 17:09 Відповісти
59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% - до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
По какой линии это видят 59%? Опять сойдёмся пАсредине (Днепра)?
31.08.2025 17:09 Відповісти
По тій від якої 20 і 13 відсотків незгодних підуть відвойовувати шо вони там хотять.
31.08.2025 17:14 Відповісти
ЗЕлебобіки знову піднімають голову з диванів,шукаючи очі путіна аби побачити там не мир вже,а хоча б компроміс.Хуже нє будєт хоть паржом
31.08.2025 17:12 Відповісти
А в мене питання до тих 75 % ,а ви вже мобілізувались ,чи звикли чужими руками жар загрібати ?
31.08.2025 17:17 Відповісти
, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% - до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

А який % з оціх "до останнього" готові йти на нуль. Це звичайне, хитросраке лайно.
31.08.2025 17:18 Відповісти
чергова маніпуляція свідомості для вкраїнчиків, щоб виконати оманські угоди і рятувати рашку від поразки і розвалу. Опитування де проводили і у кого? На ботофермі ОП і у ригів, чи на окупованих територіях? А може відразу у мордорі на Червоної площі?
31.08.2025 17:18 Відповісти
Де воюєш, алкаш?
31.08.2025 17:24 Відповісти
Саме так. В для початку давайте прихлопнемо троля, в то щось воно вискочило і щось гавкає.віт чи івіт, хр паймьошь
31.08.2025 17:39 Відповісти
Готові (чи не готові) до припинення вогню ті, хто веде бойові дії, а "українці" можуть тільки схвалювати або не схвалювати
31.08.2025 17:20 Відповісти
Интересная логика. Воевать без гарантий все хотят, но мира без гарантий не хотят. Два года назад у нас было больше территорий чем сейчас. И будет еще меньше еще через два. Когда касапы дойдут до Днепра будет как раз ******* мирный договор подписывать и гарантий к тому времени подвезут вагон и тележку.
31.08.2025 17:21 Відповісти
Жодні поступки, "ніяка гра" із Путіним не гарантують безпеки, - Туск Джерело: https://censor.net/ua/n3571462
Згоден на всі 100%. Зупинити можливо тільки силою та довівши його економіку до колапсу. Все інше маячня і відволікання від справжніх дій по відношенню до агресора.
31.08.2025 17:24 Відповісти
Рудяга, як там на передку? Ти ж вже зупиняєш, та доводиш економіку рашкованів до колапсу?
31.08.2025 17:28 Відповісти
Два года назад у нас было аж на 1 % больше территории чем сейчас. И чтобы захватить этот 1 % русня положила несколько сотен тысяч своих витязей. Кацапы дойдут до Днепра, когда положат ещё лям своих. Если готовы, пусть идут.
31.08.2025 17:37 Відповісти
Гарно написано, що ніби Україна погоджується на припинення вогню. Мені здається, що 90% погоджуються на припинення вогню, бо є 10% дурнів, які живуть в іншому вимірі. Звичайно всі погоджуються на реальні гарантії безпеки, а не ті 28 договорів, які підписав Боневтік Брехливий. Але тут маніпуляція, бо нічого не написано, що для таких умов потрібно залишити кацапу все Азовське море, Запорізьку АЕС, більше половини Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Луганська майже вся під ворогом. А чому не пишуть про стягнення репарацій? Виглядає як ніби підготовка наріду до підписання капітуляції Найартужнішим? Я там розумію супер "дипломати" від України "мінська" не підпишуть? А що тоді, бо по "мінську" ми нічого не втрачали, а тільки кацапи мали відвести своє озброєння(гармати, "смерчі", "урагани") на свою територію. Володя Боневтік зробить так, що кацапи вийдуть зі всієї окупованої території???
31.08.2025 17:23 Відповісти
Які гарантії безпеки ,невже хтось вірить росії ?був будапешський мемарандум і великий договір про непорушність кордонів між Україною і рф і що ? а припиненя вогню залежить від одного кривавого маняка путіна,тому мареня про якісь гарантії це ілюзія.
31.08.2025 17:28 Відповісти
12-13% вже давно воює багатьох вже немає в живих, може 73% підуть повоюють чи вони тільки мімікрувати і лизати сраку Ze вміють. Чи ви думаєте що #йуло задовільниться донбасом. А гарантії безпеки це просто туфта ні про що.
31.08.2025 17:30 Відповісти
І ні де при цьому не обговарюється питання власності тих людей які залишили або залишать території які будуть віданні агресору. Кто буде компенсувати втрати громадян від цих договорняков? В мене наприклад в Дружковці залишилась квартира, що я повинен від неї заради крихткого миру відмовитися ? Чого нікто ще ні разу ні з якої сторони про це не каже.
31.08.2025 17:34 Відповісти
нажаль політичний клас европи на сьогодні нездатний гарантувати не те що безпеку України, але навіть безпеку своїх кордонів. поки диктатори готувалися до війн, европа боролася за права людини навіть якщо це протирічить безпеці і на сьогодні гола та боса. ні армії ні духу ні волі до супротиву агресорам. Мало того в европі досі вважають що якісь бумажки та гарантії можуть зупинити війну.
31.08.2025 17:38 Відповісти
Це облуда. Просто за нашими спинами поділили Україну та просувають фактичну капітуляцію України разом з порятунком росії, замість того, аби додавити росію та її економіку тут і зараз. росії, фактично, дають поновитися, за наш рахунок, а нас "тішать" якимись "гарантіями". Ми вже бачили, чого вартують ті "гарантії" і як ті ж самі США ними гендлюють. Сьогодні, захотів- дав, завтра захотів - забрав. Але при тому, нав'язують нам думку, ніби то українці самі "хочуть" - фактично покласти голову на плаху, під сокиру росії-ху2ла, я поруч стоять Штати та потужно обіцяють, що ху2йло-росія ту сокиру не опустять.
Єдина, справжня гарантія - прибрати причину війни, а це - росія. Зробити її меншою та безпечнішою для оточуючих. А для цього її треба додавлювати, тут і зараз, не відпускати - аби її економіка посипалася. Інших гарантій немає.
31.08.2025 17:40 Відповісти
25% вже себе показали у всій красі. Приєднуюсь до 75%.
31.08.2025 17:41 Відповісти
 
 