75% українців готові до припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки, - опитування

75% українців вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії й постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) і міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

На запитання "Що зараз найважливіше?" 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.

59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

