75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии международных гарантий безопасности, – опрос
75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
Среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют: финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).
На вопрос "Что сейчас самое важное?" 58% выбрали получение гарантий финансирования западными партнерами украинской армии в будущем и поставки оружия в достаточном количестве, тогда как 31% - возвращение территорий.
59% опрошенных поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% выступают за продолжение войны до возвращения оккупированных в 2014 году Донбасса и Крыма, 13% - до линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ні, при "мінських" відродили армію, економіку, вилікували банківську систему, отримали Асоціацію та безвіз з ЕС, отримали Томос.., кожен громадянин міг поїхали в ЄС на вихідні і відпочити на найкращих курортах світу. А сьогодні діти, які народилися у 2019 році і пізніше, замість доларів, які обіцяв Боневтік Голофастович за надра - ні разу не бачили пасажирський літак і постійно сидять з батьками в підвалах та сплять у ванних.
По какой линии это видят 59%? Опять сойдёмся пАсредине (Днепра)?
Згоден на всі 100%. Зупинити можливо тільки силою та довівши його економіку до колапсу. Все інше маячня і відволікання від справжніх дій по відношенню до агресора.
та їм похрін тим переговірникам, бо бачать що нічого не сталось з людьми на окупованих за тиждень луганській запоріжській та херсонській областях.
долі маленьких людей це ніщо на геополітичній карті, так було є та буде.
Єдина, справжня гарантія - прибрати причину війни, а це - росія. Зробити її меншою та безпечнішою для оточуючих. А для цього її треба додавлювати, тут і зараз, не відпускати - аби її економіка посипалася. Інших гарантій немає.