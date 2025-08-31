75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии международных гарантий безопасности, – опрос

75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют: финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

На вопрос "Что сейчас самое важное?" 58% выбрали получение гарантий финансирования западными партнерами украинской армии в будущем и поставки оружия в достаточном количестве, тогда как 31% - возвращение территорий.

59% опрошенных поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% выступают за продолжение войны до возвращения оккупированных в 2014 году Донбасса и Крыма, 13% - до линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

