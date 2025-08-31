РУС
1 101 49

75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии международных гарантий безопасности, – опрос

українці

75% украинцев считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют: финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

На вопрос "Что сейчас самое важное?" 58% выбрали получение гарантий финансирования западными партнерами украинской армии в будущем и поставки оружия в достаточном количестве, тогда как 31% - возвращение территорий.

59% опрошенных поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% выступают за продолжение войны до возвращения оккупированных в 2014 году Донбасса и Крыма, 13% - до линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Автор: 

опрос (2906) гарантии безопасности (230) прекращения огня (334)
+12
Єдина гарантія безпеки- це озброєна до зубів українська армія!

31.08.2025 17:06 Ответить
+7
ЗЕлебобіки знову піднімають голову з диванів,шукаючи очі путіна аби побачити там не мир вже,а хоча б компроміс.Хуже нє будєт хоть паржом

31.08.2025 17:12 Ответить
+6
59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% - до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
По какой линии это видят 59%? Опять сойдёмся пАсредине (Днепра)?

31.08.2025 17:09 Ответить
Так повинно бути !

31.08.2025 17:04 Ответить
Тобі мало меморандуму? Мінських угод? Грузить апельсіни бочками. Кацапи будь-які угоди намалюють все одне виконувати не будуть

31.08.2025 17:27 Ответить
А що там по "мінських угодах"? Ми втратили Азовське море, порти, половину Запорізької та Херсонської областей? Зараз вгадаю, - тоді ми втрали Запорізьку АЕС? 10 мільцонів молодих громадян виїхали з України, 250 тисяч в СЗЧ і десь до 500 тисяч в розшуку? Виросли цвинтарі на кілометри? Пів економіки і міст в руїнах?
Та ні, при "мінських" відродили армію, економіку, вилікували банківську систему, отримали Асоціацію та безвіз з ЕС, отримали Томос.., кожен громадянин міг поїхали в ЄС на вихідні і відпочити на найкращих курортах світу. А сьогодні діти, які народилися у 2019 році і пізніше, замість доларів, які обіцяв Боневтік Голофастович за надра - ні разу не бачили пасажирський літак і постійно сидять з батьками в підвалах та сплять у ванних.

31.08.2025 17:36 Ответить
забагато тексту. За ПАП ми не втратили і 10% того що втратили за блзнем

31.08.2025 17:42 Ответить
ти воював в АТО чи сидів в бомбосховищах, коли були мінські угоди? а вони дали Україні передих для посилення ЗСУ, але зелена сволота звела нанівець ракетні програми, відступили на донбасі, розмінувала південь. але тепер ми маємо, те що маємо.
показать весь комментарий

ти сам знаєш відповідь. За ПАП ми наступали, стр ибками, алде всеж. За зелю ми тільки втрачаємо людей, землю, майно. Тому я дивуюсь, звідки ті 68% дегенератів

31.08.2025 18:02 Ответить
Згодна, довіряти новим папірцям це смерть Україні. Тільки зброя, багато зброї та членство у НАТО. Воно більш схоже на страшилку, але ж москалі ні до кого з них лізти таки не наважаются.

31.08.2025 18:02 Ответить
Єдина гарантія безпеки- це озброєна до зубів українська армія!

31.08.2025 17:06 Ответить
Все інше утопія.

31.08.2025 17:12 Ответить
А вони наполягають на демілітарізації. І ще багато питань на яке ми в нікому разі не повинні погоджуватися. І яке при цьому припинення бойових дій? Всі ці вимоги лише для затягування часу і ні на які уступки вони не підуть. Путін все ще мріє захопити всю Україну і все інше це лише мрії трама і його дебільної команди.

31.08.2025 17:18 Ответить
Брехня

31.08.2025 17:09 Ответить
59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% - до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
По какой линии это видят 59%? Опять сойдёмся пАсредине (Днепра)?

31.08.2025 17:09 Ответить
По тій від якої 20 і 13 відсотків незгодних підуть відвойовувати шо вони там хотять.

31.08.2025 17:14 Ответить
20% и 13% эти линии видят, 59% их не видят. Вот в чём разница.

31.08.2025 18:10 Ответить
ЗЕлебобіки знову піднімають голову з диванів,шукаючи очі путіна аби побачити там не мир вже,а хоча б компроміс.Хуже нє будєт хоть паржом

31.08.2025 17:12 Ответить
А в мене питання до тих 75 % ,а ви вже мобілізувались ,чи звикли чужими руками жар загрібати ?

31.08.2025 17:17 Ответить
ти вже білий прапор пригоутвав? чи одразу червоний з серпом і молотом?

31.08.2025 17:45 Ответить
А ти вже мобілізувався ,диванний патріоте ?

31.08.2025 17:56 Ответить
що тебе цапом смердить. Скажи, хто такий *****?

31.08.2025 17:59 Ответить
Ти що гівномарафон і зєля зі своїми відосіками , що займаєшся пропагандою ,я тебе запитав чи ти вже мобілізувався ,а ти мені почав тут казки розповідати .

31.08.2025 18:11 Ответить
чергова маніпуляція свідомості для вкраїнчиків, щоб виконати оманські угоди і рятувати рашку від поразки і розвалу. Опитування де проводили і у кого? На ботофермі ОП і у ригів, чи на окупованих територіях? А може відразу у мордорі на Червоної площі?

31.08.2025 17:18 Ответить
Саме так. В для початку давайте прихлопнемо троля, в то щось воно вискочило і щось гавкає.віт чи івіт, хр паймьошь

31.08.2025 17:39 Ответить
Готові (чи не готові) до припинення вогню ті, хто веде бойові дії, а "українці" можуть тільки схвалювати або не схвалювати

31.08.2025 17:20 Ответить
Интересная логика. Воевать без гарантий все хотят, но мира без гарантий не хотят. Два года назад у нас было больше территорий чем сейчас. И будет еще меньше еще через два. Когда касапы дойдут до Днепра будет как раз ******* мирный договор подписывать и гарантий к тому времени подвезут вагон и тележку.

31.08.2025 17:21 Ответить
Жодні поступки, "ніяка гра" із Путіним не гарантують безпеки, - Туск Джерело: https://censor.net/ua/n3571462
Згоден на всі 100%. Зупинити можливо тільки силою та довівши його економіку до колапсу. Все інше маячня і відволікання від справжніх дій по відношенню до агресора.

31.08.2025 17:24 Ответить
А ти ж хоч мій рік пенсійний знаєш щоб так безапеляційно висловлюватися? І що можу я роблю зі своєї сторони, донатю на військові потреби постійно зі своєї невеликої пенсії.

31.08.2025 17:42 Ответить
Два года назад у нас было аж на 1 % больше территории чем сейчас. И чтобы захватить этот 1 % русня положила несколько сотен тысяч своих витязей. Кацапы дойдут до Днепра, когда положат ещё лям своих. Если готовы, пусть идут.

31.08.2025 17:37 Ответить
Адекватно мислиш

31.08.2025 17:51 Ответить
Гарно написано, що ніби Україна погоджується на припинення вогню. Мені здається, що 90% погоджуються на припинення вогню, бо є 10% дурнів, які живуть в іншому вимірі. Звичайно всі погоджуються на реальні гарантії безпеки, а не ті 28 договорів, які підписав Боневтік Брехливий. Але тут маніпуляція, бо нічого не написано, що для таких умов потрібно залишити кацапу все Азовське море, Запорізьку АЕС, більше половини Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Луганська майже вся під ворогом. А чому не пишуть про стягнення репарацій? Виглядає як ніби підготовка наріду до підписання капітуляції Найартужнішим? Я там розумію супер "дипломати" від України "мінська" не підпишуть? А що тоді, бо по "мінську" ми нічого не втрачали, а тільки кацапи мали відвести своє озброєння(гармати, "смерчі", "урагани") на свою територію. Володя Боневтік зробить так, що кацапи вийдуть зі всієї окупованої території???

31.08.2025 17:23 Ответить
Які гарантії безпеки ,невже хтось вірить росії ?був будапешський мемарандум і великий договір про непорушність кордонів між Україною і рф і що ? а припиненя вогню залежить від одного кривавого маняка путіна,тому мареня про якісь гарантії це ілюзія.

31.08.2025 17:28 Ответить
12-13% вже давно воює багатьох вже немає в живих, може 73% підуть повоюють чи вони тільки мімікрувати і лизати сраку Ze вміють. Чи ви думаєте що #йуло задовільниться донбасом. А гарантії безпеки це просто туфта ні про що.

31.08.2025 17:30 Ответить
І ні де при цьому не обговарюється питання власності тих людей які залишили або залишать території які будуть віданні агресору. Кто буде компенсувати втрати громадян від цих договорняков? В мене наприклад в Дружковці залишилась квартира, що я повинен від неї заради крихткого миру відмовитися ? Чого нікто ще ні разу ні з якої сторони про це не каже.

31.08.2025 17:34 Ответить
береш до рук зброю і стаєш на захист квартири у Дружківці.

31.08.2025 17:49 Ответить
Ще один захисник мені пенсіонеру йти воювати пропонує. І я нікому не пропонував захищати свою квартиру якщо це неможливо .Я кажу що це питання ніяким чином не обговарюється при зустрічах переговорників.

31.08.2025 17:59 Ответить
і дітей у тебе звісно немає..
та їм похрін тим переговірникам, бо бачать що нічого не сталось з людьми на окупованих за тиждень луганській запоріжській та херсонській областях.
долі маленьких людей це ніщо на геополітичній карті, так було є та буде.

31.08.2025 18:04 Ответить
нажаль політичний клас европи на сьогодні нездатний гарантувати не те що безпеку України, але навіть безпеку своїх кордонів. поки диктатори готувалися до війн, европа боролася за права людини навіть якщо це протирічить безпеці і на сьогодні гола та боса. ні армії ні духу ні волі до супротиву агресорам. Мало того в европі досі вважають що якісь бумажки та гарантії можуть зупинити війну.

31.08.2025 17:38 Ответить
Це облуда. Просто за нашими спинами поділили Україну та просувають фактичну капітуляцію України разом з порятунком росії, замість того, аби додавити росію та її економіку тут і зараз. росії, фактично, дають поновитися, за наш рахунок, а нас "тішать" якимись "гарантіями". Ми вже бачили, чого вартують ті "гарантії" і як ті ж самі США ними гендлюють. Сьогодні, захотів- дав, завтра захотів - забрав. Але при тому, нав'язують нам думку, ніби то українці самі "хочуть" - фактично покласти голову на плаху, під сокиру росії-ху2ла, я поруч стоять Штати та потужно обіцяють, що ху2йло-росія ту сокиру не опустять.
Єдина, справжня гарантія - прибрати причину війни, а це - росія. Зробити її меншою та безпечнішою для оточуючих. А для цього її треба додавлювати, тут і зараз, не відпускати - аби її економіка посипалася. Інших гарантій немає.

31.08.2025 17:40 Ответить
25% вже себе показали у всій красі. Приєднуюсь до 75%.

31.08.2025 17:41 Ответить
Проценти голосувавших за зеленого дебіла не міняються. Це мабуть процент наших ідіотів. Бл..ть, ну які ще гарантії безпеки, їх немає, це рожевий цап з рогом на лобі, одноріг з наркоманського тріпа.

31.08.2025 17:50 Ответить
Після припинення вогню кацапи відійдуть з окупованих територій? Тільки якщо запалає москва , яку не буде кому рятувати ...

31.08.2025 17:55 Ответить
Пердни ще шось , може вона і запалає ...

31.08.2025 18:02 Ответить
Кацап , я наказав тобі тільки перднути собі в носа , а ти взяв і всрався

31.08.2025 18:11 Ответить
 
 