1 398 40

35% украинцев прогнозируют окончание войны через год-два, 80% верят в победу, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Больше всего опрошенных граждан Украины считают, что война закончится в течение 1-2 лет, при этом 80% однозначно или скорее верят в победу. Подавляющее большинство опрошенных по-прежнему выступают против проведения президентских выборов во время войны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля.

На вопрос "По вашему мнению, когда закончится война?" 35% ответили, что в течение 1-2 лет, 24% - менее 1 года, 15% - в течение 3-4 лет, 12% считают, что война продлится еще 5 или более лет, а 5% дали ответ "никогда".

Опрос группы Рейтинг о войне

При этом, по сравнению с февралем 2024 года, с 8% до 12% выросло количество ответов "через 5 или более лет", а также с 3% до 5% увеличилось количество ответов "никогда".

Опрос группы Рейтинг о войне

В то же время на вопрос "Верите ли вы, что Украина выиграет войну?" 51% ответили, что однозначно верят, 29% - скорее верят. 11% опрошенных скорее не верят в победу, а 5% - совсем не верят.

Опрос группы Рейтинг о войне

Однако начиная с июня 2022 года, процент тех, кто верит в победу, постепенно снижается, однако все равно остается высоким.

27% опрошенных сильно поддерживают проведение всеукраинского референдума о завершении войны, 24% - в определенной степени поддерживают. 28% сильно не поддерживают такую идею, 12% - скорее не поддерживают.

Опрос группы Рейтинг о войне

Подавляющее большинство опрошенных по-прежнему выступают против проведения президентских выборов во время войны (45% очень не поддерживают, 18% - в определенной степени не поддерживают).

На вопрос "Каким вы видите будущее Украины?" 73% ответили "скорее обнадеживающим", а 22% - "скорее безнадежным".

Опрос группы Рейтинг о войне

Однако процент оптимистов в этом вопросе постепенно снижается с апреля 2022 года.

Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность при предположении о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.

+10
80% вірять у перемогу, але не бажають самі приймати участь у її здобутті.

Прямо як християни вірять у Бога, але не бажають його другого пришестя.
23.08.2025 19:07 Ответить
+8
Визначився відсоток божевільних та розумово нездалих .За 6 років він виріс на 8% . З 72 % до 80 %
23.08.2025 19:13 Ответить
+5
Дивлячись що вважати перемогою. Якщо перемога це припинення обстрілів, то я теж в числі цих 80%.
23.08.2025 19:05 Ответить
Що таке референдум щодо закінчення війни? Які умови капітуляції?
23.08.2025 19:03 Ответить
А ти за яку війну?
23.08.2025 19:06 Ответить
Мене цікавить тільки одне опитування - скільки цивільних готові стати до зброї в лави ЗСУ! Решта опитувань зараз не мають ніякого сенсу!
23.08.2025 19:25 Ответить
А я вважаю, що таке може казати лише той, хто вже воює, а не ховається.
23.08.2025 19:11 Ответить
Дивлячись що вважати перемогою. Якщо перемога це припинення обстрілів, то я теж в числі цих 80%.
23.08.2025 19:05 Ответить
Якщо Україна увійде у склад росіі, то обстріли припиняться. Ти за це?
показать весь комментарий
23.08.2025 19:08 Ответить
23.08.2025 19:10 Ответить
Українці назвали 3 ключові ознаки перемоги у війні з Росією, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найважливішими ознаками перемоги у війні з Росією громадяни України вважають звільнення всіх полонених, збереження державності та припинення ракетних обстрілів. Джерело: https://censor.net/ua/n3570028
23.08.2025 19:11 Ответить
Ти згоден, що треба воювати до останнього русского?
23.08.2025 19:14 Ответить
Однозначно. Але з кожним днем, згідно доповідей українського Генштабу, втрати рускіх все менше і менше. Неважко порахувати, на скільки років ще їх вистачить при таких втратах і хто закінчиться раніше. З урахуванням ще КНДР + Китай на їхньому боці. Проста математика.
23.08.2025 19:28 Ответить
Тобто ти в Перемогу України не віриш.
23.08.2025 19:34 Ответить
Чому ж ні? Три перших пункти опитування це і є перемога. Входження ж до складу росії, про яке ти варнякаєш, куйло не вимагає і ніколи не вимагав. Це вже твоє хворобливе бажання.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:41 Ответить
2 октября Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ все четыре договора о присоединении к России территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
23.08.2025 19:57 Ответить
Є віра ,а є цифри . Ти можеш вірити ,що можеш зістрибнути без парашута з 20 поверху і вижити - але статистика, робить твої шанси мізерними.
23.08.2025 20:15 Ответить
Тобто ти вважаєш, що росія нас переможе.
23.08.2025 20:27 Ответить
Я вважаю , що Україна не програє . Але це точно не про перемогу. Але якщо народ і далі буде підтримувати дії теперішньої влади - то навіть варіант програшу стане можливим
23.08.2025 20:35 Ответить
Победой считается достижение поставленных целей. Согласны?
Озвучьте, для себя, цели россиян в этой войне и наши цели.
23.08.2025 19:12 Ответить
80% вірять у перемогу, але не бажають самі приймати участь у її здобутті.

Прямо як християни вірять у Бога, але не бажають його другого пришестя.
23.08.2025 19:07 Ответить
Визначився відсоток божевільних та розумово нездалих .За 6 років він виріс на 8% . З 72 % до 80 %
23.08.2025 19:13 Ответить
Цифри явно висмоктані з пальця. З реальних військових в це не вірить жоден.
23.08.2025 20:17 Ответить
Вірять тилові пенсіонери ,бойові жіночки та глядачі телемарафону ..
23.08.2025 20:36 Ответить
Вірять в Бога , але при цьому живуть так ніби його немає ..
23.08.2025 20:47 Ответить
В обох випадках це називають лицемірством.
23.08.2025 20:52 Ответить
Все Тецка можна розганять!
23.08.2025 19:11 Ответить
5% Never. Оце прям морталісти
23.08.2025 19:14 Ответить
Якщо це опитування хоч наполовину правдиве - то більшість цього " мудрого наріда" невиправна і не отримає ніякого хорошого майбутнього .
23.08.2025 19:15 Ответить
В сенсі? За результатами опитування "що саме ви вважаєте перемогою" то навпаки, переважна більшість тверезомислячих.
23.08.2025 19:50 Ответить
80% вірять в перемогу, та вже 0 % бажаючих прийти до ТЦК та приєднатися до збройних сил щоб виборювати цю перемогу.
23.08.2025 19:15 Ответить
Вони думають що зможуть перемогти кацапів сидячи за клавіатурою и строчащі гнівні коменти
23.08.2025 19:22 Ответить
Звичайно вірять. Їм скажуть, що це перемога, вони будуть вірити.
23.08.2025 19:18 Ответить
Этот опрос проводился исключительно среди членов Партии Слуга Народа и их родственников? Или может его прямо в Офисе Президента составляли?
23.08.2025 19:19 Ответить
З цього приводу мене накрило Цоєм… Хоча власниця акаунта, внучата праправнучка Генерала Ватутіна, назвала це нападом графоманії. Отже:

І дві тисячі років війна,
Війна приводу не вимога.
Війна справа для молодих, від зморошок вона зберіга.
Я знаю, що так було завжди, для тих кого доля коха.
Для тих хто помре молодим, за законом своїм без гріха…
23.08.2025 19:49 Ответить
На рашистських Z-каналах - тривога про поступове відрубання ЗСУ "голови алєня" в основі прориву супротивника в бік Добропілля - входження українських штурмових груп у н.п. Мирне на схід від Новоекономічного біля траси Покровськ-Костянтинівка.

23.08.2025 20:09 Ответить
А що, фірма "https://www.iri.org/ International Republican Institute" - це і є контора "Рейтинг"??
А де українська на цьому сайті, чому тільки англійська? чи не це фабульна часом контора лише для замилювання очей наззовні?
23.08.2025 20:17 Ответить
 
 