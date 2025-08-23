35% украинцев прогнозируют окончание войны через год-два, 80% верят в победу, – опрос. ИНФОГРАФИКА
Больше всего опрошенных граждан Украины считают, что война закончится в течение 1-2 лет, при этом 80% однозначно или скорее верят в победу. Подавляющее большинство опрошенных по-прежнему выступают против проведения президентских выборов во время войны
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля.
На вопрос "По вашему мнению, когда закончится война?" 35% ответили, что в течение 1-2 лет, 24% - менее 1 года, 15% - в течение 3-4 лет, 12% считают, что война продлится еще 5 или более лет, а 5% дали ответ "никогда".
При этом, по сравнению с февралем 2024 года, с 8% до 12% выросло количество ответов "через 5 или более лет", а также с 3% до 5% увеличилось количество ответов "никогда".
В то же время на вопрос "Верите ли вы, что Украина выиграет войну?" 51% ответили, что однозначно верят, 29% - скорее верят. 11% опрошенных скорее не верят в победу, а 5% - совсем не верят.
Однако начиная с июня 2022 года, процент тех, кто верит в победу, постепенно снижается, однако все равно остается высоким.
27% опрошенных сильно поддерживают проведение всеукраинского референдума о завершении войны, 24% - в определенной степени поддерживают. 28% сильно не поддерживают такую идею, 12% - скорее не поддерживают.
Подавляющее большинство опрошенных по-прежнему выступают против проведения президентских выборов во время войны (45% очень не поддерживают, 18% - в определенной степени не поддерживают).
На вопрос "Каким вы видите будущее Украины?" 73% ответили "скорее обнадеживающим", а 22% - "скорее безнадежным".
Однако процент оптимистов в этом вопросе постепенно снижается с апреля 2022 года.
Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность при предположении о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найважливішими ознаками перемоги у війні з Росією громадяни України вважають звільнення всіх полонених, збереження державності та припинення ракетних обстрілів. Джерело: https://censor.net/ua/n3570028
Озвучьте, для себя, цели россиян в этой войне и наши цели.
Прямо як християни вірять у Бога, але не бажають його другого пришестя.
І дві тисячі років війна,
Війна приводу не вимога.
Війна справа для молодих, від зморошок вона зберіга.
Я знаю, що так було завжди, для тих кого доля коха.
Для тих хто помре молодим, за законом своїм без гріха…
А де українська на цьому сайті, чому тільки англійська? чи не це фабульна часом контора лише для замилювання очей наззовні?