Большинство украинцев хотят строить будущее в Украине и верят в победу, - опрос
По состоянию на август 2025 года 83% граждан стремятся связать свою жизнь с Украиной. Этот показатель снизился на 6 пунктов по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В то же время вера в победу над Россией сохраняется у 73% респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
Статистически значимой гендерной разницы среди респондентов в желании строить свою будущую жизнь в Украине, по словам исследователей, не наблюдается.
"80% среди мужчин и 85% среди женщин хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине. Не хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине 12% мужчин и 10% женщин", - указали в опросе.
Чем старше респонденты, тем чаще они сообщали о желании строить свою будущую жизнь в Украине.
Региональное распределение демонстрирует, что наибольшая доля респондентов, которые хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине, проживает в центральных и западных областях, а самая низкая - в южных и восточных областях.
Ну хоч тут майже не збрехали.
Переїджають щоб так з кінцями старійші в більшості своїй через дітей для їхнього майбутнього.
зараз дебілка свириденка з мародером гетманцевим виправлять цю помилку.....
Суд на Зеленським і його ув'язнення
суд над зеленою шоблою
скасування усіх законів, які прийняті шоблою
вільне володіння зброєю
створення громадських організацій по захисту Конституції з правом скасовувати усі неконституційні постанови, накази, укази і інші підзаконні акти. Якщо держслужбовець вважає, що він правий - хай він один судиться з громадою, а не десятки тисяч громадян судяться з ним.
1. Уехавшие уже не украинцы?
2. Воеенных тоже опросили?
3. Какой процент опрошенных мужчин был "немобилизируемые по различным причинам"?
Итог: данный опрос является попыткой формирования общественного мнения.