Большинство украинцев хотят строить будущее в Украине и верят в победу, - опрос

83% опрошенных граждан стремятся связать свою жизнь с Украиной

По состоянию на август 2025 года 83% граждан стремятся связать свою жизнь с Украиной. Этот показатель снизился на 6 пунктов по сравнению с началом полномасштабного вторжения. В то же время вера в победу над Россией сохраняется у 73% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Статистически значимой гендерной разницы среди респондентов в желании строить свою будущую жизнь в Украине, по словам исследователей, не наблюдается.

"80% среди мужчин и 85% среди женщин хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине. Не хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине 12% мужчин и 10% женщин", - указали в опросе.

Чем старше респонденты, тем чаще они сообщали о желании строить свою будущую жизнь в Украине.

Региональное распределение демонстрирует, что наибольшая доля респондентов, которые хотели бы строить свою будущую жизнь в Украине, проживает в центральных и западных областях, а самая низкая - в южных и восточных областях.

+4
Ти вже в окопі, борониш ?
22.08.2025 15:41 Ответить
+2
Ну так зроби цю роботу, клоун
22.08.2025 15:42 Ответить
+2
Дуже патріотично, але це брехня.
22.08.2025 15:44 Ответить
Ну хоч тут майже не збрехали.
22.08.2025 15:29 Ответить
"Чим старіше, тим дурніше"-кажуть в Україні.
22.08.2025 16:00 Ответить
Ну я б не казав що прям дурнійше. Просто вже немає тої вітальної енергії щось змінювати,кудись їхати та навчатися і будувати життя з нуля. Це стосується не заможнього классу,для якого релокація майже як відпустка.
Переїджають щоб так з кінцями старійші в більшості своїй через дітей для їхнього майбутнього.
22.08.2025 16:08 Ответить
от, наївні!
зараз дебілка свириденка з мародером гетманцевим виправлять цю помилку.....
22.08.2025 15:30 Ответить
Ви віруєте в опитування разумкова?))) То особиста пралка зе!, ото як тільки опитування - значить гроші з бюджету на офшори пішли..
22.08.2025 15:44 Ответить
мені подобається обзивати свириденку дебілкою.
22.08.2025 16:13 Ответить
Наразі головна робота суспільства - не ухилятися від оборони України.
22.08.2025 15:36 Ответить
Ти вже в окопі, борониш ?
22.08.2025 15:41 Ответить
Ну так зроби цю роботу, клоун
22.08.2025 15:42 Ответить
IQ більшості українців видно з виборів 2010 і 2019.
22.08.2025 15:43 Ответить
Дуже патріотично, але це брехня.
22.08.2025 15:44 Ответить
Этот опрос проводился исключительно среди членов Партии Слуга Народа и их родственников?
22.08.2025 15:45 Ответить
Я після війни залишусь в Україні тільки за декілька умов:
Суд на Зеленським і його ув'язнення
суд над зеленою шоблою
скасування усіх законів, які прийняті шоблою
вільне володіння зброєю
створення громадських організацій по захисту Конституції з правом скасовувати усі неконституційні постанови, накази, укази і інші підзаконні акти. Якщо держслужбовець вважає, що він правий - хай він один судиться з громадою, а не десятки тисяч громадян судяться з ним.
22.08.2025 16:00 Ответить
ЗЕскоти нас за дурнів мають! Будувати майбутнє в Україні при ЗЕлених мародерах,? Вони самі з награбованими мільрдами потікали за кордон
22.08.2025 16:09 Ответить
Охотно верю такой статистике. Правда есть несколько вопросов к выборке:
1. Уехавшие уже не украинцы?
2. Воеенных тоже опросили?
3. Какой процент опрошенных мужчин был "немобилизируемые по различным причинам"?

Итог: данный опрос является попыткой формирования общественного мнения.
22.08.2025 16:15 Ответить
 
 