Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу, - опитування
Станом на серпень 2025 року 83% громадян прагнуть пов’язати своє життя з Україною. Цей показник знизився на 6 пунктів порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Водночас віра у перемогу над Росією зберігається у 73% респондентів.
Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Статистично значущої гендерної різниці серед респондентів у бажанні будувати своє майбутнє життя в Україні, за словами дослідників, не спостерігається.
"80% серед чоловіків та 85% серед жінок хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні. Не хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні 12% чоловіків та 10% жінок", - вказали в опитуванні.
Чим старші респонденти, тим частіше вони повідомляли про бажання будувати своє майбутнє життя в Україні.
Регіональний розподіл демонструє, що найбільша частка респондентів, які хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні, проживає у центральних і західних областях, а найнижча – у південних і східних областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну хоч тут майже не збрехали.
Переїджають щоб так з кінцями старійші в більшості своїй через дітей для їхнього майбутнього.
зараз дебілка свириденка з мародером гетманцевим виправлять цю помилку.....
Суд на Зеленським і його ув'язнення
суд над зеленою шоблою
скасування усіх законів, які прийняті шоблою
вільне володіння зброєю
створення громадських організацій по захисту Конституції з правом скасовувати усі неконституційні постанови, накази, укази і інші підзаконні акти. Якщо держслужбовець вважає, що він правий - хай він один судиться з громадою, а не десятки тисяч громадян судяться з ним.
1. Уехавшие уже не украинцы?
2. Воеенных тоже опросили?
3. Какой процент опрошенных мужчин был "немобилизируемые по различным причинам"?
Итог: данный опрос является попыткой формирования общественного мнения.