Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу, - опитування

Станом на серпень 2025 року 83% громадян прагнуть пов’язати своє життя з Україною. Цей показник знизився на 6 пунктів порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Водночас віра у перемогу над Росією зберігається у 73% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Статистично значущої гендерної різниці серед респондентів у бажанні будувати своє майбутнє життя в Україні, за словами дослідників, не спостерігається.

"80% серед чоловіків та 85% серед жінок хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні. Не хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні 12% чоловіків та 10% жінок", - вказали в опитуванні.

Чим старші респонденти, тим частіше вони повідомляли про бажання будувати своє майбутнє життя в Україні.

Регіональний розподіл демонструє, що найбільша частка респондентів, які хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні, проживає у центральних і західних областях, а найнижча – у південних і східних областях.

