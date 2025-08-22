УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про війну в Україні
652 19

Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу, - опитування

83% опитаних громадян прагнуть пов’язати своє життя з Україною

Станом на серпень 2025 року 83% громадян прагнуть пов’язати своє життя з Україною. Цей показник знизився на 6 пунктів порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Водночас віра у перемогу над Росією зберігається у 73% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Статистично значущої гендерної різниці серед респондентів у бажанні будувати своє майбутнє життя в Україні, за словами дослідників, не спостерігається.

"80% серед чоловіків та 85% серед жінок хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні. Не хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні 12% чоловіків та 10% жінок", -  вказали в опитуванні.

Чим старші респонденти, тим частіше вони повідомляли про бажання будувати своє майбутнє життя в Україні.

Регіональний розподіл демонструє, що найбільша частка респондентів, які хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні, проживає у центральних і західних областях, а найнижча – у південних і східних областях.

Також читайте: Українці назвали головні події об’єднання громадян в Україні та за кордоном: опитування. ВIДЕО

Автор: 

опитування (2015) Україна (6072) українці (2574) війна в Україні (5816)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ти вже в окопі, борониш ?
показати весь коментар
22.08.2025 15:41 Відповісти
+2
Ну так зроби цю роботу, клоун
показати весь коментар
22.08.2025 15:42 Відповісти
+2
Ви віруєте в опитування разумкова?))) То особиста пралка зе!, ото як тільки опитування - значить гроші з бюджету на офшори пішли..
показати весь коментар
22.08.2025 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим старші респонденти, тим частіше вони повідомляли про бажання будувати своє майбутнє життя в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3570025

Ну хоч тут майже не збрехали.
показати весь коментар
22.08.2025 15:29 Відповісти
"Чим старіше, тим дурніше"-кажуть в Україні.
показати весь коментар
22.08.2025 16:00 Відповісти
Ну я б не казав що прям дурнійше. Просто вже немає тої вітальної енергії щось змінювати,кудись їхати та навчатися і будувати життя з нуля. Це стосується не заможнього классу,для якого релокація майже як відпустка.
Переїджають щоб так з кінцями старійші в більшості своїй через дітей для їхнього майбутнього.
показати весь коментар
22.08.2025 16:08 Відповісти
от, наївні!
зараз дебілка свириденка з мародером гетманцевим виправлять цю помилку.....
показати весь коментар
22.08.2025 15:30 Відповісти
Ви віруєте в опитування разумкова?))) То особиста пралка зе!, ото як тільки опитування - значить гроші з бюджету на офшори пішли..
показати весь коментар
22.08.2025 15:44 Відповісти
мені подобається обзивати свириденку дебілкою.
показати весь коментар
22.08.2025 16:13 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 16:36 Відповісти
Наразі головна робота суспільства - не ухилятися від оборони України.
показати весь коментар
22.08.2025 15:36 Відповісти
Ти вже в окопі, борониш ?
показати весь коментар
22.08.2025 15:41 Відповісти
Ну так зроби цю роботу, клоун
показати весь коментар
22.08.2025 15:42 Відповісти
IQ більшості українців видно з виборів 2010 і 2019.
показати весь коментар
22.08.2025 15:43 Відповісти
Дуже патріотично, але це брехня.
показати весь коментар
22.08.2025 15:44 Відповісти
Этот опрос проводился исключительно среди членов Партии Слуга Народа и их родственников?
показати весь коментар
22.08.2025 15:45 Відповісти
Я після війни залишусь в Україні тільки за декілька умов:
Суд на Зеленським і його ув'язнення
суд над зеленою шоблою
скасування усіх законів, які прийняті шоблою
вільне володіння зброєю
створення громадських організацій по захисту Конституції з правом скасовувати усі неконституційні постанови, накази, укази і інші підзаконні акти. Якщо держслужбовець вважає, що він правий - хай він один судиться з громадою, а не десятки тисяч громадян судяться з ним.
показати весь коментар
22.08.2025 16:00 Відповісти
ЗЕскоти нас за дурнів мають! Будувати майбутнє в Україні при ЗЕлених мародерах,? Вони самі з награбованими мільрдами потікали за кордон
показати весь коментар
22.08.2025 16:09 Відповісти
Охотно верю такой статистике. Правда есть несколько вопросов к выборке:
1. Уехавшие уже не украинцы?
2. Воеенных тоже опросили?
3. Какой процент опрошенных мужчин был "немобилизируемые по различным причинам"?

Итог: данный опрос является попыткой формирования общественного мнения.
показати весь коментар
22.08.2025 16:15 Відповісти
не спорю- но откройте границы- увидим сразу
показати весь коментар
22.08.2025 16:21 Відповісти
34 роки!З 1991 року хто заважав будувати майбутнє?А...!Мабуть часу не висточало на будівництво ...цього майбутнього...А на що був час?
показати весь коментар
22.08.2025 16:22 Відповісти
гречка, цукор і олія
показати весь коментар
22.08.2025 16:38 Відповісти
 
 