Украинцы назвали 3 ключевых признака победы в войне с Россией, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Важнейшими признаками победы в войне с Россией граждане Украины считают освобождение всех пленных, сохранение государственности и прекращение ракетных обстрелов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности(31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).

Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщили 27% опрошенных. Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%) и оставление международных санкций против России (11%).

