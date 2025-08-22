Украинцы назвали 3 ключевых признака победы в войне с Россией, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Важнейшими признаками победы в войне с Россией граждане Украины считают освобождение всех пленных, сохранение государственности и прекращение ракетных обстрелов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократичні ініціативи" и Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности(31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).
Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщили 27% опрошенных. Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%) и оставление международных санкций против России (11%).
Вы с какой стороны?
Буде боротьба, тривала, роками, певно десятиріччями, бажано дипломатично-політична, без кривавої лазні та загиблих Українців
процес тривалий та болючий, проте вкрай необхідний для забезпечення існування єдиної та неподільної України
тут усе буде знову ж таки залежати від мудрості вибору самих Українців
Але довіряти замовним опитуванням - марнувати час.
Бо щойно влада оприлюднила псевдоекспертизу, яка звинувачує Порошенка у початку російського вторгнення і дискредитує зміни до Конституції щодо курсу в НАТО.
Як повідомили адвокати пʼятого Президента, так звану «експертизу» здійснили фахівці з питань протипожежної безпеки, інтелектуального права та вибухотехніки. Зокрема, ці «експерти» роблять висновок, що «...зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на європейську інтеграцію, на членство в ЄС - виявляються протиправними і шкодять Україні. ДБР вже не вперше намагається інтегрувати проросійські позиції про те, що курс до НАТО був шкідливий, Конституція наша незаконна. Хоча це абсурд. Саме це нам нав'язує держава-агресор, нейтральність і позбавлення нас перспектив членства в НАТО, я не здивуюся, що цю експертизу і ці рішення ДБР та особисто слідчого Яблонського, як вже це було, будуть цитувати якісь персонажі типу Лаврова», - зазначив адвокат Головань.
Слід додати, що очолює цю лажу слідчий ДБР Яблонський, який за часів Януковича переслідував учасників Революції Гідності, а тепер керує управлінням у справах Майдану.
Детальніше - на відео "https://www.youtube.com/watch?v=IkyWxUZbkwA Прокурор Януковича звинувачує Порошенка у початку російської агресії 2014 року"
іншоі альтернативи для України не було та не буде
до речі, згідно із діючим КПК суд має право не брати до уваги висновки експертів, із якими не згоден та вважає сумнівними
отож ці «експерти» не є останньою інстанцією
згадайте но як «експерти» визначили винуватими у підриві шеремета Ріфа, Юлю Кузьменко та Яну Дугарь. Чим усе закінчилося і де зараз ця «експертиза»?
аналогічно справі Романа Червінського
Україна буде в ЄС та НАТО
З цього списку, що у новині, головні ознаки Перемоги, 100%, якщо можна обрати лише 3, є такі :
1. Повернення всіх українських полонених, депортованих та викрадених
2. Звільнення української території в кордонах 1991-2013 років
3. Покарання російських військових злочинців
Чому головні ? Тому що якщо території звільнені, то ясна річ, що державність збережена (інакше вона може бути збережена лише на кількох квадратних кілометрах біля Чопа, наприклад, але ж це не Перемога). Якщо військові злочинці покарані, то ясна річ, що без розгрому російської армії і росії в цілому ззовні чи зсередини це теж неможливо, як неможливо і без припинення ракетних обстрілів . . .
Взагалі, Зеленський (в цьому плані йому повчитися у путіна би і взагалі кацапів) має упертися на деяких приницпових моментах. Наші вимоги до рф мають так виглядати :
Попередні (до початку мирних переговорів) - 3 шт. :
1. Повернення наших людей
2. Повернення територій
3. Повернення викрадених культурних цінностей
Бо якщо наші люди, земля чи святині в руках у ворога - про який нафіг мир може йтися . . .
В ході переговорів треба обговорити теж 3 вимоги і зафіксувати по ним дієві рішення:
1. Відшкодування майнової і моральної шкоди
2. Покарання військових злочинців
3. Гарантії безпеки на майбутнє (це дуже широка тема, не хочу деталізувати тут, бо буде лонгрід).
Фінляндія. Молдова. Грузія.
Европа хочет, чтобы война с Украиной окончилась для России так же, как для Советского Союза Афганистан - экономической разрухой. Именно это, по мнению Берлина и Лондона будет лучшей гарантией безопасности от России. Россия, отброшенная в начало 90-х, в состояние тотального дефицита, голода, гиперинфляции и как следствие - разгула криминала, будет на коленях молить о финансовой помощи. За деньги Запада Кремль тогда пойдет на все - и на сдачу ядерного оружия, и на демонтаж своих ядерных станций.
Кстати, возвращение в 90-е для России уже дело времени. Убедиться в этом можно почитав ленты новостей авторитетных мировых изданий о состоянии российской экономики. Путин уже занимается самоедством. Он проедает последние резервы России и доводит свою империю до состояния полнейшей деградации. Путинская Россия уже напоминает наркоманку, которая для покупки дозы веществ, продает собственную квартиру и уходит на панель, не задумываясь о том, что смерть от передозировки или от голода уже предопределена. Чтобы вернуть свою страну в 90-е Путину нужно просто не останавливаться. Нужно бросать в огонь войны последние оставшиеся ресурсы своего государства.
В США, кстати, это понимают и именно поэтому пытаются предложить Москве условия как избежать будущей катастрофы, с вполне прагматичной целью - США хотят получить монопольный доступ к российским недрам. В Лондоне и Берлине над потугами Трампа посмеиваются. Трамп действительно не понимает логики Путина. Он категорически не понимает почему Путин цепляется за Украину, когда Трамп предлагает ему стать своим партнером? Трамп не знает, что такое постимперский синдром, он вырос в совсем другом обществе.
Зато что такое постимперский синдром очень хорошо знает канцлер Мерц, выросший в постгитлеровской Германии, где и сейчас помнят, что такое железный занавес и «тетя с племянником у советов». Мерц понимает, есть только один способ обрушения московской империи, и именно его он наблюдал в 90-е., будучи уже депутатом Европейского парламента.
А Украина? Зеленский только что заявил, что у него, мол, сейчас будет очень много дипломатической работы. А еще у секретаря совбеза, главкома ВСУ, генштаба… врет и не краснеет. Вся «дипломатический работа» Зеленского заключается в том, чтобы внимательно слушать что говорят большие дяди из Лондона, Парижа и Берлина - и точно исполнять. Зеленского уже доступно напугали, что, если он будет сказанное из Европы исполнять неточно - останется один на один с Трампом. И с Путиным.
замовлення 100%))
те, що ми не пропали як нація - вже перемога