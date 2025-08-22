УКР
Українці назвали 3 ключові ознаки перемоги у війні з Росією, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найважливішими ознаками перемоги у війні з Росією громадяни України вважають звільнення всіх полонених, збереження державності та припинення ракетних обстрілів.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, для більшості респондентів трьома головними ознаками перемоги України у війні стане повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених (37%), збереження української державності (31%) і припинення ракетних обстрілів України (30%).

Про звільнення українських територій у кордонах станом на 1991 рік повідомило 27% опитаних. Найменш значущими ознаками перемоги України у війні серед запропонованих для респондентів були провал російського наступу та стабілізація фронту (12%), конфіскація та передача Україні арештованих російських активів та коштів (12%) і залишення міжнародних санкцій проти Росії (11%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу, - опитування

українці озвучили 3 ознаки перемоги у війні з РФ

опитування (2015) перемога (489) війна в Україні (5816)
А цікаво, як українці оцінюють причини початку війни?
Бо щойно влада оприлюднила псевдоекспертизу, яка звинувачує Порошенка у початку російського вторгнення і дискредитує зміни до Конституції щодо курсу в НАТО.
Як повідомили адвокати пʼятого Президента, так звану «експертизу» здійснили фахівці з питань протипожежної безпеки, інтелектуального права та вибухотехніки. Зокрема, ці «експерти» роблять висновок, що «...зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на європейську інтеграцію, на членство в ЄС - виявляються протиправними і шкодять Україні. ДБР вже не вперше намагається інтегрувати проросійські позиції про те, що курс до НАТО був шкідливий, Конституція наша незаконна. Хоча це абсурд. Саме це нам нав'язує держава-агресор, нейтральність і позбавлення нас перспектив членства в НАТО, я не здивуюся, що цю експертизу і ці рішення ДБР та особисто слідчого Яблонського, як вже це було, будуть цитувати якісь персонажі типу Лаврова», - зазначив адвокат Головань.
Слід додати, що очолює цю лажу слідчий ДБР Яблонський, який за часів Януковича переслідував учасників Революції Гідності, а тепер керує управлінням у справах Майдану.

Детальніше - на відео "https://www.youtube.com/watch?v=IkyWxUZbkwA Прокурор Януковича звинувачує Порошенка у початку російської агресії 2014 року"
+7
Наразі головна перемога - це позбутися ганебного явища ухилянства.
+6
Головні ознаки це: 1) знищення кількох мільйонів кацапів; 2) звільнення при цьому усіх українських територій; 3) можливість знищення ще кількох мільйонів або держави кацапстан в цілому якщо будуть далі рипатись проти України!
показати весь коментар
Щас тобі будуть розповідати ,що за цю владу воювати не треба,що ось як тільки депутати ,поліція підуть тоді і вони і т.д.....
22.08.2025 15:46 Відповісти
показати весь коментар
Мобілізація і термін служби повинні бути ВИКЛЮЧНО добровільними. Тоді держава припинить думати, що в неї нескінченний "людський ресурс" бесправних кріпаків, а буде думати як зробити ризик прийнятним для людей, що можуть воювати. А командування перестане стирати людей в "стратегічних" посадках і "фортецях". І, так, якщо державі не вдасться забезпечити БАЖАННЯ більшості людей захищати країну, то Україна програла. Це і є демократія.
22.08.2025 16:04 Відповісти
22.08.2025 16:06 Відповісти
Для цього спочатку треба позбавитись блазня
22.08.2025 16:11 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 16:37 Відповісти
22.08.2025 16:37 Відповісти
22.08.2025 15:40 Відповісти
Ну, таке собі щастя - межувати з Китаєм.
22.08.2025 15:44 Відповісти
показати весь коментар
З Китайською республікою...
22.08.2025 15:47 Відповісти
на даний момент нажаль це неможливо. зараз потрібно зберегти людей та дережавність. буде сильна держава , настане час і заберем своє.
22.08.2025 16:19 Відповісти
показати весь коментар
За повернення окупованих територій вже ніхто навіть не заїкається.
22.08.2025 15:45 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 15:50 Відповісти
Ніхто добровільно наші окуповані землі нам не поверне
Буде боротьба, тривала, роками, певно десятиріччями, бажано дипломатично-політична, без кривавої лазні та загиблих Українців
процес тривалий та болючий, проте вкрай необхідний для забезпечення існування єдиної та неподільної України
тут усе буде знову ж таки залежати від мудрості вибору самих Українців
22.08.2025 15:52 Відповісти
Під номером /4/ у цьому так званому "опитуванні".
Але довіряти замовним опитуванням - марнувати час.
22.08.2025 16:36 Відповісти
Перемога це вільна, сильна, самостійна, єдина та неподільна Україна
22.08.2025 15:47 Відповісти
Єдина умова перемоги- відновлення кордонів 91 року! А в ідеалі повернути Кубань
22.08.2025 15:50 Відповісти
показати весь коментар
А що там стосовно нового блоку Британії, України, Польщі та Балтійських каїн? Вже ні гу-гу?
22.08.2025 15:55 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 16:11 Відповісти
Без участі України в ЄС та НАТО Україні не встояти та не вижити
іншоі альтернативи для України не було та не буде
до речі, згідно із діючим КПК суд має право не брати до уваги висновки експертів, із якими не згоден та вважає сумнівними
отож ці «експерти» не є останньою інстанцією
згадайте но як «експерти» визначили винуватими у підриві шеремета Ріфа, Юлю Кузьменко та Яну Дугарь. Чим усе закінчилося і де зараз ця «експертиза»?
аналогічно справі Романа Червінського
Україна буде в ЄС та НАТО
22.08.2025 15:57 Відповісти
Про доцільність існування України та українців опитування ще не проводили?
22.08.2025 15:56 Відповісти
Пункт 2
22.08.2025 16:39 Відповісти
Це три ознаки сцикунів і рабів а не ознаки перемоги. Хто і коли робив ці опитування? Чи вже починають вливати в мізки людям що капітуляція і окупація це вже перемога аби лише ракетних обстрілів більше не було?
22.08.2025 15:56 Відповісти
А по-друге про яку державність ви мрієте при окупованих 25% територіях? Якщо в вас в квартиру заліз і поселився маніяк який згвалтував і вбив важу дружину і дітей і зайняв 25% території квартири, і буде сидіти за вашим столом і говорити що вам робити, ви будете вважати себе хазяїном квартири? Те ж саме з державою. Грузія і Молдова хочете сказати вони держави маючи окуповані території? Це посміховисько а не держави.
22.08.2025 16:02 Відповісти
А потім запитують навіщо ***** довбає ракетами по українських містах і вбиває мирних. А ось для чого. Щоб у українців сама велика мрія була погодитись на все аби припинились ракетні обстріли. Тобто стратегія ***** по кошмаренню мирняка завжди дає свої плоди. І добило що майже ніхто не хоче говорити ні про фронт, ні про зупинку наступу рашистів, ні про санкції проти Сосії ні про заморожені рашистські активи на відбудову України. А за що і де ви будете жити і відбудовувати Україну? Тупо всі хочуть щоб припинилис обстріли і здриснути з України. Або просто це опитування робили на Сосії.
22.08.2025 16:10 Відповісти
"Опитування" від Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
22.08.2025 16:41 Відповісти
Люди дещо плутають причини і наслідки, короткострокові (поточні) цілі і стратегію.
З цього списку, що у новині, головні ознаки Перемоги, 100%, якщо можна обрати лише 3, є такі :

1. Повернення всіх українських полонених, депортованих та викрадених
2. Звільнення української території в кордонах 1991-2013 років
3. Покарання російських військових злочинців

Чому головні ? Тому що якщо території звільнені, то ясна річ, що державність збережена (інакше вона може бути збережена лише на кількох квадратних кілометрах біля Чопа, наприклад, але ж це не Перемога). Якщо військові злочинці покарані, то ясна річ, що без розгрому російської армії і росії в цілому ззовні чи зсередини це теж неможливо, як неможливо і без припинення ракетних обстрілів . . .

Взагалі, Зеленський (в цьому плані йому повчитися у путіна би і взагалі кацапів) має упертися на деяких приницпових моментах. Наші вимоги до рф мають так виглядати :

Попередні (до початку мирних переговорів) - 3 шт. :
1. Повернення наших людей
2. Повернення територій
3. Повернення викрадених культурних цінностей

Бо якщо наші люди, земля чи святині в руках у ворога - про який нафіг мир може йтися . . .

В ході переговорів треба обговорити теж 3 вимоги і зафіксувати по ним дієві рішення:
1. Відшкодування майнової і моральної шкоди
2. Покарання військових злочинців
3. Гарантії безпеки на майбутнє (це дуже широка тема, не хочу деталізувати тут, бо буде лонгрід).
22.08.2025 15:56 Відповісти
"Тому що якщо території звільнені, то ясна річ, що державність збережена (інакше вона може бути збережена лише на кількох квадратних кілометрах біля Чопа, наприклад, але ж це не Перемога). Бо якщо наші люди, земля чи святині в руках у ворога - про який нафіг мир може йтися ."

Фінляндія. Молдова. Грузія.
22.08.2025 16:02 Відповісти
Фонд Разумкова "провів опитання"? Ви серйозно? Хто тільки цю псевдосоціологічну багадєльню не фінансував протягом її існування. Репутація цього центру зараз дорівнює "0". Натовчіть краще пики цим продажним "соціолухам".
22.08.2025 15:59 Відповісти
Все це тому що зевиграло
22.08.2025 16:00 Відповісти
По темі інфи - сьогодні знову несподівано відкрився https://t.me/pecherhill/997 Печерский Холм:
Европа хочет, чтобы война с Украиной окончилась для России так же, как для Советского Союза Афганистан - экономической разрухой. Именно это, по мнению Берлина и Лондона будет лучшей гарантией безопасности от России. Россия, отброшенная в начало 90-х, в состояние тотального дефицита, голода, гиперинфляции и как следствие - разгула криминала, будет на коленях молить о финансовой помощи. За деньги Запада Кремль тогда пойдет на все - и на сдачу ядерного оружия, и на демонтаж своих ядерных станций.
Кстати, возвращение в 90-е для России уже дело времени. Убедиться в этом можно почитав ленты новостей авторитетных мировых изданий о состоянии российской экономики. Путин уже занимается самоедством. Он проедает последние резервы России и доводит свою империю до состояния полнейшей деградации. Путинская Россия уже напоминает наркоманку, которая для покупки дозы веществ, продает собственную квартиру и уходит на панель, не задумываясь о том, что смерть от передозировки или от голода уже предопределена. Чтобы вернуть свою страну в 90-е Путину нужно просто не останавливаться. Нужно бросать в огонь войны последние оставшиеся ресурсы своего государства.
В США, кстати, это понимают и именно поэтому пытаются предложить Москве условия как избежать будущей катастрофы, с вполне прагматичной целью - США хотят получить монопольный доступ к российским недрам. В Лондоне и Берлине над потугами Трампа посмеиваются. Трамп действительно не понимает логики Путина. Он категорически не понимает почему Путин цепляется за Украину, когда Трамп предлагает ему стать своим партнером? Трамп не знает, что такое постимперский синдром, он вырос в совсем другом обществе.
Зато что такое постимперский синдром очень хорошо знает канцлер Мерц, выросший в постгитлеровской Германии, где и сейчас помнят, что такое железный занавес и «тетя с племянником у советов». Мерц понимает, есть только один способ обрушения московской империи, и именно его он наблюдал в 90-е., будучи уже депутатом Европейского парламента.
А Украина? Зеленский только что заявил, что у него, мол, сейчас будет очень много дипломатической работы. А еще у секретаря совбеза, главкома ВСУ, генштаба… врет и не краснеет. Вся «дипломатический работа» Зеленского заключается в том, чтобы внимательно слушать что говорят большие дяди из Лондона, Парижа и Берлина - и точно исполнять. Зеленского уже доступно напугали, что, если он будет сказанное из Европы исполнять неточно - останется один на один с Трампом. И с Путиным.
22.08.2025 16:05 Відповісти
Хто оплачує це соцопитування , той і виграє чиєсь
замовлення 100%))
22.08.2025 16:06 Відповісти
А як же "Велике будівництво"?
22.08.2025 16:14 Відповісти
війна триває вже більше 100 років, то гаряча то холодна

те, що ми не пропали як нація - вже перемога
22.08.2025 16:19 Відповісти
 
 