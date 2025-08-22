Українці назвали 3 ключові ознаки перемоги у війні з Росією, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найважливішими ознаками перемоги у війні з Росією громадяни України вважають звільнення всіх полонених, збереження державності та припинення ракетних обстрілів.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, для більшості респондентів трьома головними ознаками перемоги України у війні стане повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених (37%), збереження української державності (31%) і припинення ракетних обстрілів України (30%).

Про звільнення українських територій у кордонах станом на 1991 рік повідомило 27% опитаних. Найменш значущими ознаками перемоги України у війні серед запропонованих для респондентів були провал російського наступу та стабілізація фронту (12%), конфіскація та передача Україні арештованих російських активів та коштів (12%) і залишення міжнародних санкцій проти Росії (11%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу, - опитування