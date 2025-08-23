35% українців спрогнозували закінчення війни за рік-два, 80% вірять у перемогу, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Найбільше опитаних громадян України вважають, що війна закінчиться протягом 1-2 років, при цьому 80% однозначно або скоріше вірять у перемогу. Переважна більшість опитаних, як і раніше, виступають проти проведення президентських виборів під час війни

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня.

На запитання "На вашу думку, коли закінчиться війна?" 35% відповіли, що протягом 1-2 років, 24% – менше 1 року, 15% – протягом 3-4 років, 12% вважають, що війна триватиме ще 5 або більше років, а 5% дали відповідь "ніколи".

При цьому, порівняно з лютим 2024 року, із 8% до 12% зросла кількість відповідей "через 5 або більше років", а також із 3% до 5% побільшало відповідей "ніколи".

Водночас на запитання "Чи вірите ви, що Україна виграє війну?" 51% відповіли, що однозначно вірять, 29% – скоріше вірять. 11% опитаних скоріше не вірять у перемогу, а 5% – зовсім не вірять.

Проте починаючи з червня 2022 року, відсоток тих, хто вірить у перемогу, поступово знижується, однак все одно лишається високим.

Також читайте: Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу, - опитування

27% опитаних сильно підтримують проведення всеукраїнського референдуму про завершення війни, 24% – певною мірою підтримують. 28% сильно не підтримують таку ідею, 12% – скоріше не підтримують.

Переважна більшість опитаних, як і раніше, виступають проти проведення президентських виборів під час війни (45% дуже не підтримують, 18% – певною мірою не підтримують).

Також читайте: Влада витратить 2,3 мільйона на дослідження настроїв молоді вперше від початку великої війни

На запитання "Яким ви бачите майбутнє України?" 73% відповіли "скоріше обнадійливим", а 22% – "скоріше безнадійним".

Однак відсоток оптимістів у цьому питанні поступово знижується з квітня 2022 року.

Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткові пункти для повної вибірки.

Також читайте: Українці назвали 3 ключові ознаки перемоги у війні з Росією, - опитування. ІНФОГРАФІКА