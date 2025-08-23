УКР
35% українців спрогнозували закінчення війни за рік-два, 80% вірять у перемогу, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Найбільше опитаних громадян України вважають, що війна закінчиться протягом 1-2 років, при цьому 80% однозначно або скоріше вірять у перемогу. Переважна більшість опитаних, як і раніше, виступають проти проведення президентських виборів під час війни 

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це свідчить  опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня.

На запитання "На вашу думку, коли закінчиться війна?" 35% відповіли, що протягом 1-2 років, 24% – менше 1 року, 15% – протягом 3-4 років, 12% вважають, що війна триватиме ще 5 або більше років, а 5% дали відповідь "ніколи".

Опитування групи Рейтинг про війну

При цьому, порівняно з лютим 2024 року, із 8% до 12% зросла кількість відповідей "через 5 або більше років", а також із 3% до 5% побільшало відповідей "ніколи".

Опитування групи Рейтинг про війну

Водночас на запитання "Чи вірите ви, що Україна виграє війну?" 51% відповіли, що однозначно вірять, 29% – скоріше вірять. 11% опитаних скоріше не вірять у перемогу, а 5% – зовсім не вірять.

Опитування групи Рейтинг про війну

Проте починаючи з червня 2022 року, відсоток тих, хто вірить у перемогу, поступово знижується, однак все одно лишається високим.

27% опитаних сильно підтримують проведення всеукраїнського референдуму про завершення війни, 24% – певною мірою підтримують. 28% сильно не підтримують таку ідею, 12% – скоріше не підтримують.

Опитування групи Рейтинг про війну

Переважна більшість опитаних, як і раніше, виступають проти проведення президентських виборів під час війни (45% дуже не підтримують, 18% – певною мірою не підтримують).

На запитання "Яким ви бачите майбутнє України?" 73% відповіли "скоріше обнадійливим", а 22% – "скоріше безнадійним".

Опитування групи Рейтинг про війну

Однак відсоток оптимістів у цьому питанні поступово знижується з квітня 2022 року.

 Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткові пункти для повної вибірки.

вибори опитування перемога війна в Україні
+1
Що таке референдум щодо закінчення війни? Які умови капітуляції?
23.08.2025 19:03 Відповісти
+1
Дивлячись що вважати перемогою. Якщо перемога це припинення обстрілів, то я теж в числі цих 80%.
23.08.2025 19:05 Відповісти
+1
А ти за яку війну?
23.08.2025 19:06 Відповісти
Що таке референдум щодо закінчення війни? Які умови капітуляції?
23.08.2025 19:03 Відповісти
А ти за яку війну?
23.08.2025 19:06 Відповісти
Мене цікавить тільки одне опитування - скільки цивільних готові стати до зброї в лави ЗСУ! Решта опитувань зараз не мають ніякого сенсу!
23.08.2025 19:25 Відповісти
А я вважаю, що таке може казати лише той, хто вже воює, а не ховається.
23.08.2025 19:11 Відповісти
Дивлячись що вважати перемогою. Якщо перемога це припинення обстрілів, то я теж в числі цих 80%.
23.08.2025 19:05 Відповісти
Якщо Україна увійде у склад росіі, то обстріли припиняться. Ти за це?
показати весь коментар
23.08.2025 19:08 Відповісти
23.08.2025 19:10 Відповісти
Українці назвали 3 ключові ознаки перемоги у війні з Росією, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найважливішими ознаками перемоги у війні з Росією громадяни України вважають звільнення всіх полонених, збереження державності та припинення ракетних обстрілів. Джерело: https://censor.net/ua/n3570028
23.08.2025 19:11 Відповісти
Ти згоден, що треба воювати до останнього русского?
23.08.2025 19:14 Відповісти
Победой считается достижение поставленных целей. Согласны?
Озвучьте, для себя, цели россиян в этой войне и наши цели.
23.08.2025 19:12 Відповісти
80% вірять у перемогу, але не бажають самі приймати участь у її здобутті.

Прямо як християни вірять у Бога, але не бажають його другого пришестя.
23.08.2025 19:07 Відповісти
Визначився відсоток божевільних та розумово нездалих .За 6 років він виріс на 8% . З 72 % до 80 %
23.08.2025 19:13 Відповісти
Все Тецка можна розганять!
23.08.2025 19:11 Відповісти
5% Never. Оце прям морталісти
23.08.2025 19:14 Відповісти
Якщо це опитування хоч наполовину правдиве - то більшість цього " мудрого наріда" невиправна і не отримає ніякого хорошого майбутнього .
23.08.2025 19:15 Відповісти
80% вірять в перемогу, та вже 0 % бажаючих прийти до ТЦК та приєднатися до збройних сил щоб виборювати цю перемогу.
23.08.2025 19:15 Відповісти
Вони думають що зможуть перемогти кацапів сидячи за клавіатурою и строчащі гнівні коменти
23.08.2025 19:22 Відповісти
Звичайно вірять. Їм скажуть, що це перемога, вони будуть вірити.
23.08.2025 19:18 Відповісти
Этот опрос проводился исключительно среди членов Партии Слуга Народа и их родственников? Или может его прямо в Офисе Президента составляли?
23.08.2025 19:19 Відповісти
 
 