Влада витратить 2,3 мільйона на дослідження настроїв молоді вперше від початку великої війни

Міністерство молоді та спорту за результатами тендерів уклало в липні чотири угоди на проведення соціологічних досліджень на загальну суму 2,29 млн грн.

Влада замовляє такі дослідження за бюджетні кошти вперше після повномасштабного вторгнення Росії, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, ТОВ "Соціологічна група "Рейтинг" отримало два замовлень на суму 1,70 млн грн.

За умовами угод, соціологи мають до 1 вересня провести репрезентативне соціологічне дослідження становища молоді в Україні за 580 тис грн, а до 1 жовтня – соціологічне дослідження у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності за 1,12 млн грн.

Перше опитування віч-на-віч, по телефону та онлайн охоплюватиме 2 000 респондентів віком 14-35 років. Воно включатиме питання щодо загальних соціально-демографічних характеристик, здоров’я, освіти, можливостей для самореалізації, життя за кордоном, цінностей, громадянської, суспільно-політичної та економічної активності, волонтерства тощо.

Друге опитування віч-на-віч та по телефону охоплюватиме 2 500 респондентів віком від 14 років. Воно включатиме питання щодо загальних тенденцій, використання української мови, ставлення до відзначення пам’ятних дат і державних свят, до міграційних процесів, до вступу України в ЄС та НАТО, до держави і корупційних ризиків тощо.

Ще два замовлення на загальну суму 590 тис. грн отримав ФОП Сігнатулін Максим Віталійович.

Підприємець повинен підготувати щорічну доповідь президенту, парламенту, уряду про становище молоді в Україні "Молодь України: виклики та адаптація в умовах воєнного стану" до 15 жовтня за 210 тис грн.

Зокрема передбачено аналіз результатів першого з вищезгаданих соціологічних досліджень. Також виконавець проведе моніторинг сфери утвердження української національної ідентичності до 15 листопада за 380 тис. грн.

Львівською "Соціологічною групою "Рейтинг" володіють директор Олексій Антипович та Ігор Тищенко. З 2017 року фірма отримала підрядів на 2,36 млн грн. Антиповичу і Тищенку також належить ТОВ "Група Рейтинг", яке в 2019 році отримала підрядів на 1,53 млн грн.

Максим Сігнатулін зареєстрований ФОПом у 2019 році в Києві. Із 2021 року він отримав підрядів на 4,16 млн грн.

Він також вказаний директором донецького ТОВ "Бізнес Девелопмент Груп" Віталія Талавери. Останній також є ФОПом у Києві та директором ГО "Донецька обласна федерація бодібілдингу", як була перереєстрована з Донецька в Київ у 2015 році.