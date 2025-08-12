Держстат вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств. Про що питатимуть?
Державна служба статистики України вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України.
Фахівці з польових досліджень вже розпочали підготовку до проведення опитування, повідомляє пресслужба Держстату.
Опитування проведуть у межах Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (MICS) – міжнародного дослідження, започаткованого Дитячим фондом ООН (UNICEF).
"Вже у вересні стартує перше з початку повномасштабної війни масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України. Мета – зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні, щоб на основі цих даних ухвалювати ефективні державні рішення", – зазначається у повідомленні.
За даними на сайті UNICEF, саме опитування проходитиме у вересні-грудні 2025 року і охопить 24 тисячі домогосподарств на всіх територіях, підконтрольних українському уряду.
У 2025 році дослідження МІКС охоплює, серед іншого, такі теми:
- як родини дбають про здоров’я, чи мають доступ до медичних послуг;
- чи мають родини доступ до безпечної питної води, санітарії;
- чи отримують діти достатнє, поживне та різноманітне харчування;
- як діти навчаються, чи ходять у дитсадок, чи батьки залучені до освіти дитини;
- ч зазнають діти насильства, чи змушені працювати;
- чи мають усі рівні можливості, чи зазнають дискримінації.
Опитування МІКС проходили вже в понад 120 країнах на всіх континентах. У деяких – не один раз, що дозволяє відстежувати зміни у часі. В Україні дослідження відбувалися у 2000, 2005 та 2012 роках, додали у UNICEF.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, Венещучка про це ще 1,5 місяці потому проверещала!
Джерело: https://censor.net/n3568252
Збіглися три д...и і нечитаючи ...
В Україні з 2022 року йде війна! Тисячі внутрішньо-переміщених осіб, багато з родин внаслідок прильотів залишились без житла.
Це що, новий спосіб z-влади познущатись з Українців!?
Тоді не дивуйтесь, якщо при опитуванні, Українці просто будуть бити морди тим, хто його проводитиме! Блюзнірці!
Ще й платять, здається. може небагато, але ж.
Чергова така схемка. Ну, скажімо, як заміна пікселю...
Тобто, українські ДЕРЖАВНІ службовці, які отримують українські зарплати, у свій робочий час, використовуючи українські технічні та матеріальні ресурси (телефони, автомобілі, комп`ютери, електрику, пальне, ручки, папір....) будуть проводити ось це, нахрін не потрібне нам сьогодні опитування... ну більше є ніяких в нас сьогодні проблем нема...
Чи на той час вони візьмуть відпустки і все решта за свій рахунок?