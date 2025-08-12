БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 722 23

Держстат вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств. Про що питатимуть?

Держстат вперше за три роки проведе масштабне опитування домогосподарств

Державна служба статистики України вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України.

Фахівці з польових досліджень вже розпочали підготовку до проведення опитування, повідомляє пресслужба Держстату.

Опитування проведуть у межах Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (MICS) – міжнародного дослідження, започаткованого Дитячим фондом ООН (UNICEF).

"Вже у вересні стартує перше з початку повномасштабної війни масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України. Мета – зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні, щоб на основі цих даних ухвалювати ефективні державні рішення", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Настрої бізнесу погіршуються другий місяць підряд через посилення обстрілів і збільшення витрат, – опитування НБУ

За даними на сайті UNICEF, саме опитування проходитиме у вересні-грудні 2025 року і охопить 24 тисячі домогосподарств на всіх територіях, підконтрольних українському уряду.

У 2025 році дослідження МІКС охоплює, серед іншого, такі теми:

  • як родини дбають про здоров’я, чи мають доступ до медичних послуг;
  • чи мають родини доступ до безпечної питної води, санітарії;
  • чи отримують діти достатнє, поживне та різноманітне харчування;
  • як діти навчаються, чи ходять у дитсадок, чи батьки залучені до освіти дитини;
  • ч зазнають діти насильства, чи змушені працювати;
  • чи мають усі рівні можливості, чи зазнають дискримінації.

Опитування МІКС проходили вже в понад 120 країнах на всіх континентах. У деяких – не один раз, що дозволяє відстежувати зміни у часі. В Україні дослідження відбувалися у 2000, 2005 та 2012 роках, додали у UNICEF.

Автор: 

опитування (344) статистика (127) Держстат (1447)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+5
В кого більш,як 10 курок,пенсію знімуть.
показати весь коментар
12.08.2025 19:47 Відповісти
+3
показати весь коментар
12.08.2025 19:51 Відповісти
+2
Ви взагалі в своєму розумі й при здоровому глузді задавати такі питання?!
В Україні з 2022 року йде війна! Тисячі внутрішньо-переміщених осіб, багато з родин внаслідок прильотів залишились без житла.
Це що, новий спосіб z-влади познущатись з Українців!?
Тоді не дивуйтесь, якщо при опитуванні, Українці просто будуть бити морди тим, хто його проводитиме! Блюзнірці!
показати весь коментар
12.08.2025 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В кого більш,як 10 курок,пенсію знімуть.
показати весь коментар
12.08.2025 19:47 Відповісти
Ні! В кого є собака, корова, 2 курки, кріль, 0,01 города й вирощує с.-г. продукцію, має транспортний засіб - пенсійні та соціальні виплати не потрібні, - вирішить z-влада.
До речі, Венещучка про це ще 1,5 місяці потому проверещала!
показати весь коментар
12.08.2025 19:54 Відповісти
бо сьогодні, "це вже по багатому!" )
показати весь коментар
12.08.2025 19:58 Відповісти
Мета - зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні,
Джерело: https://censor.net/n3568252

Збіглися три д...и і нечитаючи ...
показати весь коментар
12.08.2025 20:05 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 20:19 Відповісти
Ви взагалі в своєму розумі й при здоровому глузді задавати такі питання?!
В Україні з 2022 року йде війна! Тисячі внутрішньо-переміщених осіб, багато з родин внаслідок прильотів залишились без житла.
Це що, новий спосіб z-влади познущатись з Українців!?
Тоді не дивуйтесь, якщо при опитуванні, Українці просто будуть бити морди тим, хто його проводитиме! Блюзнірці!
показати весь коментар
12.08.2025 19:51 Відповісти
Не репетуйте. Такі опитування готуються, відбираються сім"ї і проводяться за згодою.
Ще й платять, здається. може небагато, але ж.
показати весь коментар
12.08.2025 20:04 Відповісти
Саме так! По небагато... копієчка до копієчки і черговому міндічу на маєточок десь під Парижем...
показати весь коментар
12.08.2025 20:07 Відповісти
Ні! То ще один спосіб роздеребанити гроші, наданих UNICEF. Ну і бюджетних до купи.
Чергова така схемка. Ну, скажімо, як заміна пікселю...
показати весь коментар
12.08.2025 20:04 Відповісти
Проведіть масштабне опитування безкоштовно. Вам Героя дадуть !
показати весь коментар
12.08.2025 20:42 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 19:51 Відповісти
Дебілипродебільне
показати весь коментар
12.08.2025 19:54 Відповісти
Добре. Опитування потрібні.
показати весь коментар
12.08.2025 20:02 Відповісти
Дійсно. А куди б то ще ті гроші можна було потратити? В нас їх, тих грошей, скільки, що о-го-го! Ну нема де дівати...
показати весь коментар
12.08.2025 20:08 Відповісти
Так це ж UNICEF проводити буде
показати весь коментар
12.08.2025 20:15 Відповісти
Державна служба статистики України вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України. Джерело: https://censor.net/n3568252
Тобто, українські ДЕРЖАВНІ службовці, які отримують українські зарплати, у свій робочий час, використовуючи українські технічні та матеріальні ресурси (телефони, автомобілі, комп`ютери, електрику, пальне, ручки, папір....) будуть проводити ось це, нахрін не потрібне нам сьогодні опитування... ну більше є ніяких в нас сьогодні проблем нема...
Чи на той час вони візьмуть відпустки і все решта за свій рахунок?
показати весь коментар
12.08.2025 20:24 Відповісти
Проведіть масштабне опитування безкоштовно. Вам Героя дадуть !
показати весь коментар
12.08.2025 20:44 Відповісти
Погано. Опитування не потрібні.
показати весь коментар
12.08.2025 20:22 Відповісти
Пес коли не гавкає то лиже свої яйця....це до теми ,а цей Маск13 ну прямо пише з методичок ОПУ
показати весь коментар
12.08.2025 20:18 Відповісти
Бабка млеко, яйкі, есть?
показати весь коментар
12.08.2025 20:23 Відповісти
Є люди і є не люди. Про що й свідчить сама наявність цього опитування.
показати весь коментар
12.08.2025 20:45 Відповісти
Дуже сподобалось питання - чи є рівні можливості,і чи є дискриминація?Тверда відповідь - всі рівні:пенсіонер з 40 роками стажу і пенсієй 3400гр.,син якого загинув на війні і суддя з пенсієй 100+тис.гр.,син якого живе в Монако - вони абсолютно однакові,ніякої дискримінаціі.Слава Україні!
показати весь коментар
12.08.2025 21:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 