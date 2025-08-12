Держстат вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств. Про що питатимуть?

Державна служба статистики України вперше від початку великої війни проведе масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України.

Фахівці з польових досліджень вже розпочали підготовку до проведення опитування, повідомляє пресслужба Держстату.

Опитування проведуть у межах Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (MICS) – міжнародного дослідження, започаткованого Дитячим фондом ООН (UNICEF).

"Вже у вересні стартує перше з початку повномасштабної війни масштабне опитування домогосподарств по всій підконтрольній території України. Мета – зібрати повну та достовірну інформацію про становище дітей і жінок в Україні, щоб на основі цих даних ухвалювати ефективні державні рішення", – зазначається у повідомленні.

За даними на сайті UNICEF, саме опитування проходитиме у вересні-грудні 2025 року і охопить 24 тисячі домогосподарств на всіх територіях, підконтрольних українському уряду.

У 2025 році дослідження МІКС охоплює, серед іншого, такі теми:

як родини дбають про здоров’я, чи мають доступ до медичних послуг;

чи мають родини доступ до безпечної питної води, санітарії;

чи отримують діти достатнє, поживне та різноманітне харчування;

як діти навчаються, чи ходять у дитсадок, чи батьки залучені до освіти дитини;

ч зазнають діти насильства, чи змушені працювати;

чи мають усі рівні можливості, чи зазнають дискримінації.

Опитування МІКС проходили вже в понад 120 країнах на всіх континентах. У деяких – не один раз, що дозволяє відстежувати зміни у часі. В Україні дослідження відбувалися у 2000, 2005 та 2012 роках, додали у UNICEF.