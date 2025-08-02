Настрої бізнесу погіршуються другий місяць підряд через посилення обстрілів і збільшення витрат, – опитування НБУ

Бізнес у липні 2025 року знову погіршив оцінки результатів власної економічної діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк (НБУ) на основі опитування підприємств.

Так, у липні індекс знизився до 48,3 пункта із 50 пунктів у червні та 50,8 пункта – у травні. Водночас він був вищим, ніж у липні 2024 року (44,4).

Негативно на очікування підприємств у липні вплинули:

️суттєві втрати від посилення обстрілів критичної інфраструктури;

️зростання витрат на сировину, оплату праці та паливо;

️дефіцит кваліфікованих кадрів;

️інфляційні процеси.

Водночас позитивними чинниками залишалися:

️стабільна ситуація в енергетиці,

️жвавий споживчий попит,

️сезонність.

Найбільш позитивні оцінки зберегли підприємства торгівлі: секторальний індекс у липні становив 51,2 (у червні – 52, у липні 2024 року – 44,7).

Підприємства будівництва покращили оцінки завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс – 50,6 (у червні – 50,4, у липні 2024 – 49,6);

Водночас оцінки підприємств промисловості погіршились через високі безпекові ризики та здорожчання виробничих витрат: секторальний індекс – 48,6 (у червні – 50,4, у липні 2024 – 45,8).

Найгірше свій стан оцінили підприємства сфери послуг: секторальний індекс – 45,8 (у червні – 48,3, у липні 2024 – 42,5).

"Більшість респондентів очікували на зростання як закупівельних цін, цін на сировину та матеріали, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги. Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Бізнес у всіх секторах очікує на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг", – зауважили у Нацбанку.

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Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тисяч більше, ніж зареєстровано нових.