Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент із глушінням сигналу GPS під час посадки літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Болгарії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До цього ставляться дуже серйозно", - сказав Рютте. За його словами, НАТО активізує роботу в сфері протидії гібридним, кібер- та іншим викликам. Він згадав не лише про інцидент із літаком, але й про глушіння сигналів комерційних рейсів, замах на керівника німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера та атаку на Національну службу охорони здоров’я у Великій Британії.

"Це дуже серйозні інциденти, які мають величезний вплив", - підкреслив генсек. Він також нагадав про пошкодження підводного кабелю між Естонією та Фінляндією у грудні 2024 року, після чого НАТО швидко розпочало операцію з підвищення пильності в Балтійському морі.

Рютте підсумував, що Альянс "працює день і ніч", щоб запобігати подібним загрозам і зміцнювати безпеку.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

