Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент із глушінням сигналу GPS під час посадки літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Болгарії. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До цього ставляться дуже серйозно", - сказав Рютте. За його словами, НАТО активізує роботу в сфері протидії гібридним, кібер- та іншим викликам. Він згадав не лише про інцидент із літаком, але й про глушіння сигналів комерційних рейсів, замах на керівника німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера та атаку на Національну службу охорони здоров’я у Великій Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте: Відстань до Росії для країн НАТО умовна через сучасні ракетні технології

"Це дуже серйозні інциденти, які мають величезний вплив", - підкреслив генсек. Він також нагадав про пошкодження підводного кабелю між Естонією та Фінляндією у грудні 2024 року, після чого НАТО швидко розпочало операцію з підвищення пильності в Балтійському морі.

Рютте підсумував, що Альянс "працює день і ніч", щоб запобігати подібним загрозам і зміцнювати безпеку.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про гарантії безпеки для України: Варто винести уроки з Будапештського меморандуму

А я как серьёзно к этому отношусь. И бдительность свою тоже повысил, ещё раньше чем НАТО. Толку от меня правда в этом вопросе никакого, как и от НАТО.
наложіть на пуйла озабоченность
Якби серйозно ставилися до таких речей, балалайню вже кроти доїдали б.
!!!!
Потужно занепокоїться!!!
Ну, ну путлер! Не можна так...Така реакція НАТО.
а як НАТО ставиться до Орбана?
Марку Ісааковичу,
ще один "інцидент" і "ставитися дуже серйозно", "працювати день і ніч" буде інший генсек НАТО.
А Вам фондерляйка таку "посадку" влаштує... років на 20.
ньо-ньо !
.... якби "сурово ставились то рашист б злякалися й припинили" а тільки "серйозним ставленням" їх не "переконати"...... навіть не "серйозно стурбовані".... тю.
GPS це США. Глонасс - *********. Де тут Європа? Виходить що має бути власна система навігації бо покладатися на США та ********* не можна...
Професія "астроном" вже вмирає через кількість супутників навколо Землі. Давайте ще з десяток навігаційних систем побудуємо щоб вже і Сонця не було видно.
Україна разом з Румунією могла б почати будувати супутники . В Україні є спеці, у румунів виробничі площі . Україна - сусідка Румунії . Зараз через Кишинев головні авіаперевезення українців.
ТОБТО регион активний до Чорного моря
Україні зараз треба будувати не супутники, а ракети і чим більше, тим краще. На виробничих площах Румунії? Нема питань...
Україна - Батьківщина Королева. Е спеці Південмаш . Україна має запускати свої супутники, щоб не залежати від Маска.
і це відкладати не треба . Якщо зараз почнуть , то через півроку СУПУТНИКИ українські заповнять орбиту
И внимательно следит?
Це треба запам'ятати " НАТО ставиться до цього дуже серйозно ". Сподіваюся що ***** вже почав тремтіти.
Рютте, стріляти вже пора по Хремлю, а не чекати як коаліція зла вибудується і зброї наштампує

китай треба придавити у ЄС ПО БИЗНЕСУ , в нього банків багато у ЕС, там росіяне гроши ганяють . ЄС - головний покупець китаезних товарів. Куди вони будуть своє дерьмо продавати ?
треба приЖАТИ інтернет магазини , що прямо з Китаю товари продають , 100% податками .
І умова - раша геть з України ( і Кубань віддай) - тоді ЕС з китаем торгують
Ну то й що ? Ставтесь як хочете , нату вже сер'йозно не сприймають , ви самі цього домоглися .
🔥🔥🔥
