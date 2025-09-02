Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент із глушінням сигналу GPS під час посадки літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Болгарії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До цього ставляться дуже серйозно", - сказав Рютте. За його словами, НАТО активізує роботу в сфері протидії гібридним, кібер- та іншим викликам. Він згадав не лише про інцидент із літаком, але й про глушіння сигналів комерційних рейсів, замах на керівника німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера та атаку на Національну службу охорони здоров’я у Великій Британії.
"Це дуже серйозні інциденти, які мають величезний вплив", - підкреслив генсек. Він також нагадав про пошкодження підводного кабелю між Естонією та Фінляндією у грудні 2024 року, після чого НАТО швидко розпочало операцію з підвищення пильності в Балтійському морі.
Рютте підсумував, що Альянс "працює день і ніч", щоб запобігати подібним загрозам і зміцнювати безпеку.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.
Згодом у Єврокомісії це підтвердили.
ще один "інцидент" і "ставитися дуже серйозно", "працювати день і ніч" буде інший генсек НАТО.
А Вам фондерляйка таку "посадку" влаштує... років на 20.
ТОБТО регион активний до Чорного моря
і це відкладати не треба . Якщо зараз почнуть , то через півроку СУПУТНИКИ українські заповнять орбиту
китай треба придавити у ЄС ПО БИЗНЕСУ , в нього банків багато у ЕС, там росіяне гроши ганяють . ЄС - головний покупець китаезних товарів. Куди вони будуть своє дерьмо продавати ?
треба приЖАТИ інтернет магазини , що прямо з Китаю товари продають , 100% податками .
І умова - раша геть з України ( і Кубань віддай) - тоді ЕС з китаем торгують