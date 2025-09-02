УКР
Рютте: Відстань до Росії для країн НАТО умовна через сучасні ракетні технології

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників, які не перебувають у безпосередній близькості до Росії, не заспокоюватися щодо безпеки, оскільки сучасні російські ракетні технології роблять відстань умовною.

За його словами, різниця між Литвою та країнами Західної Європи, такими як Люксембург, Гаага чи Мадрид, становить лише 5-10 хвилин - саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи. Рютте зазначив, що нині всі країни НАТО під прямою загрозою, незалежно від географічного розташування.

Генсек підтвердив відданість США інтересам НАТО та наявність довгострокової загрози з боку Росії для Євроатлантики. Він підкреслив важливість безпеки Європи та Атлантики для безпеки материкових США і зазначив, що союзники дотримуються зобов’язань щодо витрат на оборону.

НАТО (6742) росія (67469) Рютте Марк (506)
02.09.2025 15:39 Відповісти
Звідси висновок, нам і самим потрібно затягнути пояси. А Україна зі своїми бажанням вступити до НАТО може ще років 50, 60...100 почекати.
02.09.2025 15:42 Відповісти
Білі люди бояться джунглів, тиснуться один до одного. Залякують один одного звірами з джунглів. І не дарма.
02.09.2025 15:43 Відповісти
Стісняюсь спитать: а НАТОвські теоретики вже розробили засоби та тактику боротьби із незліченною кількістю "малих штурмових груп"?
Тільки уявіть, скільки таких "груп" можуть дозволити собі кєтайози та "індєйци"?
02.09.2025 16:01 Відповісти
 
 