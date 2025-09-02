Рютте: Відстань до Росії для країн НАТО умовна через сучасні ракетні технології

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників, які не перебувають у безпосередній близькості до Росії, не заспокоюватися щодо безпеки, оскільки сучасні російські ракетні технології роблять відстань умовною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, різниця між Литвою та країнами Західної Європи, такими як Люксембург, Гаага чи Мадрид, становить лише 5-10 хвилин - саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи. Рютте зазначив, що нині всі країни НАТО під прямою загрозою, незалежно від географічного розташування.

Генсек підтвердив відданість США інтересам НАТО та наявність довгострокової загрози з боку Росії для Євроатлантики. Він підкреслив важливість безпеки Європи та Атлантики для безпеки материкових США і зазначив, що союзники дотримуються зобов’язань щодо витрат на оборону.

