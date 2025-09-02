Рютте: Расстояние до России для стран НАТО условно из-за современных ракетных технологий
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников, которые не находятся в непосредственной близости к России, не успокаиваться относительно безопасности, поскольку современные российские ракетные технологии делают расстояние условным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, разница между Литвой и странами Западной Европы, такими как Люксембург, Гаага или Мадрид, составляет всего 5-10 минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы. Рютте отметил, что сейчас все страны НАТО под прямой угрозой, независимо от географического расположения.
Генсек подтвердил приверженность США интересам НАТО и наличие долгосрочной угрозы со стороны России для Евроатлантики. Он подчеркнул важность безопасности Европы и Атлантики для безопасности материковых США и отметил, что союзники придерживаются обязательств по расходам на оборону.
