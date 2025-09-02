РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
697 4

Рютте: Расстояние до России для стран НАТО условно из-за современных ракетных технологий

Генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников, которые не находятся в непосредственной близости к России, не успокаиваться относительно безопасности, поскольку современные российские ракетные технологии делают расстояние условным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, разница между Литвой и странами Западной Европы, такими как Люксембург, Гаага или Мадрид, составляет всего 5-10 минут - именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы. Рютте отметил, что сейчас все страны НАТО под прямой угрозой, независимо от географического расположения.

Генсек подтвердил приверженность США интересам НАТО и наличие долгосрочной угрозы со стороны России для Евроатлантики. Он подчеркнул важность безопасности Европы и Атлантики для безопасности материковых США и отметил, что союзники придерживаются обязательств по расходам на оборону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Стоит извлечь уроки из Будапештского меморандума

Автор: 

НАТО (10277) россия (97035) Рютте Марк (463)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.09.2025 15:39 Ответить
Звідси висновок, нам і самим потрібно затягнути пояси. А Україна зі своїми бажанням вступити до НАТО може ще років 50, 60...100 почекати.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:42 Ответить
Білі люди бояться джунглів, тиснуться один до одного. Залякують один одного звірами з джунглів. І не дарма.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:43 Ответить
Стісняюсь спитать: а НАТОвські теоретики вже розробили засоби та тактику боротьби із незліченною кількістю "малих штурмових груп"?
Тільки уявіть, скільки таких "груп" можуть дозволити собі кєтайози та "індєйци"?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:01 Ответить
 
 