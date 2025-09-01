Літак фон дер Ляєн дійсно стикнувся із перешкодами GPS сигналу у Болгарії, підозрюють втручання РФ, - Єврокомісія

Літак президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн дійсно стикнувся із перешкодами GPS сигналу під час посадки в аеропорту Пловдів у Болгарії.

Про це журналістам у Брюсселі під час брифінгу повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста на прохання прокоментувати відповідні повідомлення у ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми справді можемо підтвердити, що, мали місце перешкоди сигналу GPS, але літак благополучно приземлився у Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через відверте втручання Росії", - заявила речниця.

На питання, про те, чи перешкоджання сигналу GPS було націлене на літак, в якому перебувала президентка Єврокомісії, речниця відповіла, що таке питання варто поставити Росії.

"Ми, звичайно, усвідомлюємо та звикли до погроз та залякувань, які є регулярними. Маємо регулярний компонент ворожої поведінки Росії. Звичайно, це лише ще більше посилить нашу непохитну відданість нарощуванню обороноздатності та підтримці України. Цей інцидент фактично підкреслює терміновість місії, яку президентка виконує в державах-членах ЄС на передовій. Цього дня вона на власні очі побачила щоденні виклики, загрози від Росії та її поплічників", - повідомила речниця.

Вона також додала, що після цього інциденту "ЄС продовжуватиме інвестувати у витрати на оборону та в готовність Європи ще більше".

Речниця Єврокомісії Анна Кайса повідомила про те, що ЄС вже довгий час стикається із глушінням сигналів GPS та спуфінгом, особливо на східному фланзі.

"У червні цього року 13 держав-членів надіслали лист до Єврокомісії, де додатково звернули нашу увагу на інциденти, що стають майже щоденною практикою. Це має серйозний вплив на морське та авіаційне сполучення, а також, очевидно, має економічні наслідки", - заявила речниця.

Також вона зазначила, що ЄС розробляє спеціальний план дій для боротьби із подібною загрозою та активно працює з Міжнародною організацією цивільної авіації, яка також працює над глобальними заходами протидії джеммінгу і спуфінгу супутникових сигналів.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.