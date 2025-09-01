Самолет фон дер Ляйен действительно столкнулся с помехами GPS-сигнала в Болгарии, подозревают вмешательство РФ, - Еврокомиссия

Самолет президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен действительно столкнулся с помехами GPS сигнала во время посадки в аэропорту Пловдив в Болгарии.

Об этом журналистам в Брюсселе во время брифинга сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно можем подтвердить, что имели место помехи сигнала GPS, но самолет благополучно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей о том, что они подозревают, что это произошло из-за откровенного вмешательства России", - заявила пресс-секретарь.

На вопрос, о том, было ли препятствование сигнала GPS нацелено на самолет, в котором находилась президент Еврокомиссии, пресс-секретарь ответила, что такой вопрос стоит задать России.

"Мы, конечно, осознаем и привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярными. Имеем регулярный компонент враждебного поведения России. Конечно, это только еще больше усилит нашу непоколебимую приверженность наращиванию обороноспособности и поддержке Украины. Этот инцидент фактически подчеркивает срочность миссии, которую президент выполняет в государствах-членах ЕС на передовой. В этот день она воочию увидела ежедневные вызовы, угрозы от России и ее приспешников", - сообщила пресс-секретарь.

Она также добавила, что после этого инцидента "ЕС будет продолжать инвестировать в расходы на оборону и в готовность Европы еще больше".

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна Кайса сообщила о том, что ЕС уже долгое время сталкивается с глушением сигналов GPS и спуфингом, особенно на восточном фланге.

"В июне этого года 13 государств-членов направили письмо в Еврокомиссию, где дополнительно обратили наше внимание на инциденты, которые становятся почти ежедневной практикой. Это имеет серьезное влияние на морское и авиационное сообщение, а также, очевидно, имеет экономические последствия", - заявила пресс-секретарь.

Также она отметила, что ЕС разрабатывает специальный план действий для борьбы с подобной угрозой и активно работает с Международной организацией гражданской авиации, которая также работает над глобальными мерами противодействия джеммингу и спуфингу спутниковых сигналов.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.