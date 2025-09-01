Электронные навигационные средства самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время подлета к аэропорту Болгарии "заглушили", перестал работать GPS. Подозревают возможное вмешательство РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Это случилось в воскресенье, 31 августа. После часа кружения над аэропортом Пловдив пилот решил приземлиться вручную, используя аналоговые карты.

Управление воздушного движения Болгарии подтвердило инцидент.

"С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение количества случаев глушения (GPS) и недавно подмены сигналов. Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем", - отметили там.

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил FT, что "ваша информация неверна".

Фон дер Ляйен вылетела из Пловдива тем же самолетом без инцидентов после визита.

Издание отмечает, что в последние годы инциденты с GPS-заглушением значительно усилились в Балтийском море и восточноевропейских государствах, граничащих с Россией, что влияет на самолеты, суда и гражданских лиц.

