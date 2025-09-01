РУС
Новости Россия блокирует сигналы GPS
Самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS, - FT

Электронные навигационные средства самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время подлета к аэропорту Болгарии "заглушили", перестал работать GPS. Подозревают возможное вмешательство РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Это случилось в воскресенье, 31 августа. После часа кружения над аэропортом Пловдив пилот решил приземлиться вручную, используя аналоговые карты.

Управление воздушного движения Болгарии подтвердило инцидент.

Также читайте: Существует "четкая дорожная карта" по возможному развертыванию войск на территории Украины, - фон дер Ляйен

"С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение количества случаев глушения (GPS) и недавно подмены сигналов. Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем", - отметили там.

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил FT, что "ваша информация неверна".

Фон дер Ляйен вылетела из Пловдива тем же самолетом без инцидентов после визита.

Издание отмечает, что в последние годы инциденты с GPS-заглушением значительно усилились в Балтийском море и восточноевропейских государствах, граничащих с Россией, что влияет на самолеты, суда и гражданских лиц.

Читайте: Болгария с начала полномасштабной войны обеспечила для Украины треть оружия от ЕС, - фон дер Ляйен

Болгария (669) самолет (3676) Урсула фон дер Ляйен (608)
Топ комментарии
+13
ще трохи, і кацапи почнуть спуфити GPS над аеропортом Брюсселя, а нєбєнзя срати на мікрофон просто у залі засідань.
01.09.2025 13:22 Ответить
+12
Навіть якщо б той літак впав та згорів разом з Урсулой,реакція була би та сама. Занепокоєння.
01.09.2025 13:17 Ответить
+4
А по каким средствам навигации летают кацаполёты на параше? Не пора ли их всех...
01.09.2025 13:07 Ответить
А по каким средствам навигации летают кацаполёты на параше? Не пора ли их всех...
01.09.2025 13:07 Ответить
01.09.2025 13:10 Ответить
Що це?
01.09.2025 13:45 Ответить
Реальные кадры, жаль, что не на параше.
01.09.2025 17:54 Ответить
Ну у них же своя Глонасс є.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:58 Ответить
ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) - це російська супутникова система, розроблена для визначення точного місцезнаходження об'єктів на поверхні Землі. Вона, подібно до американської GPS, використовує мережу супутників на орбіті та наземне обладнання для надання навігаційних послуг військовим та цивільним користувачам по всьому світу.
01.09.2025 13:59 Ответить
Ага, російська

Початок робіт по створенню системи ГЛОНАСС був покладений у грудні 1976 року.

Перший космічний апарат системи («Космос-1413») було запущено 12 жовтня 1982 року
01.09.2025 14:07 Ответить
Ну совєтов то вже 34 роки як немає, а контролюють її кацапи і ніхто претензій не пред'являв за ці роки. То тоді чия вона?
01.09.2025 14:34 Ответить
Вот пусть они по ней и летают. Носом в бетон.
01.09.2025 17:56 Ответить
Ну то готуйтесь.... кац@....н не один цивільний літак ,,приземлили"!
01.09.2025 13:10 Ответить
Навіть якщо б той літак впав та згорів разом з Урсулой,реакція була би та сама. Занепокоєння.
01.09.2025 13:17 Ответить
А вы понимаете разницу между аналоговыми и бумажными картами, и летали он не над Украиной!?
01.09.2025 13:38 Ответить
Ото спочатку зрозумійте різницю між мапами й картами. Або відгугліть. Але українською.
01.09.2025 13:58 Ответить
?? ви тверезий?? До чого тут місцеве самоврядування??
01.09.2025 14:17 Ответить
Уявляю, як вони там всі такі струрбовані
01.09.2025 13:20 Ответить
ще трохи, і кацапи почнуть спуфити GPS над аеропортом Брюсселя, а нєбєнзя срати на мікрофон просто у залі засідань.
01.09.2025 13:22 Ответить
і при цьому питати: "гдє етат статут оон, мнє бумага срочьна нужна"
01.09.2025 14:51 Ответить
У Болгарії. А інші по всій Європі як літають. Чисто німецька параноїдальна шиза.
01.09.2025 13:24 Ответить
Україна та росія постійно застосовують засоби РЕБ, але літаки по всій Європі продовжують літати - і літатимуть далі, допоки в зоні дії РЕБ не почнуть глушити конкретні частоти, як це сталося у даному випадку.
01.09.2025 13:50 Ответить
Партнерам України, які потерпають від путлерівських засобів РЕБ, від незаконного перебування путлерівських БпЛА в небі над їх країнами, від диверсій на оборонних заводах та транспорті,
мабуть час відповідати путлєру не "стурбованою дипломатією", а відчутними та ефективними діями по захисту та протидії відвертим нападам РФ.
Крім зрозумілих технічних кроків по захисту від спуфінгу навігаційних систем ваших суден та літаків, мабуть вже час відповісти кремлівському військовому злочинцю блокуванням чи спуфінгом російського глонасу, забороною громадянам РФ вʼїзду до ЄС, обмеженням аж до пового блокування всіх видів звʼязку і банківських транзакцій з РФ, депортацією порушників законів, які прибули в ЄС з РФ , суттєвими обмеженнями , аж до припинення діяльності всіх дипломатичних установ РФ та різних " товариств сприяння дружбі з РФ", які фактично є "дахами" спецслужб на території ЄС, впровадженням статусу "іноземних агентів" для осіб в ЄС, які отримують будь-які грошові кошти від джерел в РФ, або повʼязаних з РФ. Терміново приймайте всі необхідні закони, які дозволяють ефективно захищати ваші країни від кремлівського терору. Будуйте міцний "залізний паркан" від "асвабадітєлєй", допоки не стало пізно!
01.09.2025 13:54 Ответить
У них орбан вето накладає, а ви стільки вимог висунули
01.09.2025 17:34 Ответить
Чому кацапи всюди переслідують тільки нещасних німців. Пам'ятаєте як Бербок зигзагами тікала від ракет? Темні хмари кацапських дронів літаючих над Німеччиною. А які жахи розповідає Мерц. Їм голови лікувати треба.
01.09.2025 13:57 Ответить
Рашисти путлєра влаштовують диверсії, провокації, зухвало вторгаються у повітряний простір не лише Німеччини. Агентура путлєра нахабно і майже безкарно діє на всій території ЄС, користуючись законодавчими прогалинами, влаштованими наївними пацифістами та місцевими політиками - кремлівськими утриманцями.
01.09.2025 14:04 Ответить
Тому що їх вважають не тільки лідером ЄС, а й слабкою ланкою. Росіяни ж змогли посадити Німеччину на газову голку, руками Меркель розвалити армію і, на додачу, закрити атомні електростанції.
Угорців же не переслідують - бо там слухняний Орбан. А от у Німеччині, і не лише там, скільки вже сталося терактів за останні 11 років?
01.09.2025 14:16 Ответить
Дуже цікаво. Кацапи насрали та ще розказали. Європа каже, що кацапи будуть нападать з 2027 року не раніше.
01.09.2025 13:40 Ответить
"Дюми НАТО" довгі як "два тиждні трампа" настільки що вже витискають "останне Китайське попередження".....
01.09.2025 13:50 Ответить
Цікаво яким чином вони це зробили. Далеченько від кацапії до Пловдива...
01.09.2025 14:12 Ответить
Наприклад мобільним комплексом "Дивноморье" - дальність дії до 600 км, використовується для GPS-глушіння.
Встановлюється на літаки, наземні, морські платформи.
01.09.2025 14:35 Ответить
Ого! 600км це овердофіга! Але ж це мало покласти всі ЖПСи в межах якоїсь пелюстки. Чи не так? Повинно було багато народу помітити...
01.09.2025 16:06 Ответить
Режим спрямованого променя - вузьконаправлене глушіння об'єкта (літак, корабель, аеропорт) на дистанції до 1000 км, залежно від рельєфу та умов тропосферного поширення.
01.09.2025 16:14 Ответить
Оце все, що треба знати про механізм дії 5 статті статуту НАТО. НАТО - це мертво народжена дитина. У разі нападу на країну НАТО відбувається ... потужний пшик.
01.09.2025 14:34 Ответить
Показушні загравання
01.09.2025 14:43 Ответить
Небось обеспокоенности полные трусы были.
01.09.2025 14:44 Ответить
Чушь пишут про "бумажные" карты (которые всегда есть в электронной форме), просто GPS сигнал не соответствовал реальным координатам (из-за намеренных помех), есть много способов узнать свои координаты и курс на ВВП, сейчас не начало 20-го века!
01.09.2025 15:44 Ответить
An inertial reference system (IRS) is a self-contained navigation system that determines an object's position, velocity, and attitude using onboard gyroscopes and accelerometers, without external signals like GPS. It functions by continuously measuring linear and angular acceleration, and then integrating this data over time to provide a real-time estimate of the object's movement and location. The IRS is crucial for modern aircraft, providing essential flight data for navigation and control systems, acting as a reliable backup to other navigation sources
01.09.2025 15:48 Ответить
 
 