Самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS, - FT
Электронные навигационные средства самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время подлета к аэропорту Болгарии "заглушили", перестал работать GPS. Подозревают возможное вмешательство РФ.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Это случилось в воскресенье, 31 августа. После часа кружения над аэропортом Пловдив пилот решил приземлиться вручную, используя аналоговые карты.
Управление воздушного движения Болгарии подтвердило инцидент.
"С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение количества случаев глушения (GPS) и недавно подмены сигналов. Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем", - отметили там.
Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил FT, что "ваша информация неверна".
Фон дер Ляйен вылетела из Пловдива тем же самолетом без инцидентов после визита.
Издание отмечает, что в последние годы инциденты с GPS-заглушением значительно усилились в Балтийском море и восточноевропейских государствах, граничащих с Россией, что влияет на самолеты, суда и гражданских лиц.
Початок робіт по створенню системи ГЛОНАСС був покладений у грудні 1976 року.
Перший космічний апарат системи («Космос-1413») було запущено 12 жовтня 1982 року
мабуть час відповідати путлєру не "стурбованою дипломатією", а відчутними та ефективними діями по захисту та протидії відвертим нападам РФ.
Крім зрозумілих технічних кроків по захисту від спуфінгу навігаційних систем ваших суден та літаків, мабуть вже час відповісти кремлівському військовому злочинцю блокуванням чи спуфінгом російського глонасу, забороною громадянам РФ вʼїзду до ЄС, обмеженням аж до пового блокування всіх видів звʼязку і банківських транзакцій з РФ, депортацією порушників законів, які прибули в ЄС з РФ , суттєвими обмеженнями , аж до припинення діяльності всіх дипломатичних установ РФ та різних " товариств сприяння дружбі з РФ", які фактично є "дахами" спецслужб на території ЄС, впровадженням статусу "іноземних агентів" для осіб в ЄС, які отримують будь-які грошові кошти від джерел в РФ, або повʼязаних з РФ. Терміново приймайте всі необхідні закони, які дозволяють ефективно захищати ваші країни від кремлівського терору. Будуйте міцний "залізний паркан" від "асвабадітєлєй", допоки не стало пізно!
Угорців же не переслідують - бо там слухняний Орбан. А от у Німеччині, і не лише там, скільки вже сталося терактів за останні 11 років?
Встановлюється на літаки, наземні, морські платформи.