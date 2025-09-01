Болгария с начала полномасштабной войны обеспечила для Украины треть оружия от ЕС, - фон дер Ляйен
Треть из общего объема оружия, которое ЕС поставлял Украине с начала полномасштабной войны, происходит из Болгарии.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Болгарии, сообщает BGNES, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность и является единственной страной в ЕС, где крупнейший частный работодатель - это компания оборонной промышленности.
Страна производит большое количество боеприпасов и взрывчатки, что в частности поставляется в Украину.
По словам фон дер Ляйен, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.
"Здесь вы производите большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые поддерживают Украину и ее борьбу за свободу. С начала войны треть оружия, которое использует Украина, происходит из Болгарии. Болгария делает активный вклад в оборону и безопасность как Украины, так и Европы",- сказала президент ЕК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Раніше багато і дешево поставляли на Близький Схід і в Афганістан.
Болгарія поставляє Україні за гроші ЄС, США, Канади, Британії, Норвегії - **********, а не ЗБРОЮ.
При чому поставляє дуже багато.
Дякуємо.
Французи ядерну зброю не застосують, ніхто там воювати не буде і буде чекати на Америку, а в нас же і своїх куколдів дуже багато виростили, їм ця Європа до дупи, вони і за Америку не будуть воювати.