Болгария с начала полномасштабной войны обеспечила для Украины треть оружия от ЕС, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Треть из общего объема оружия, которое ЕС поставлял Украине с начала полномасштабной войны, происходит из Болгарии.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Болгарии, сообщает BGNES, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность и является единственной страной в ЕС, где крупнейший частный работодатель - это компания оборонной промышленности.

Страна производит большое количество боеприпасов и взрывчатки, что в частности поставляется в Украину.

Читайте также: Rheinmetall построит два завода в Болгарии за 1 миллиард евро

По словам фон дер Ляйен, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину треть оружия, которое получает украинская армия, поступает именно из Болгарии.

"Здесь вы производите большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые поддерживают Украину и ее борьбу за свободу. С начала войны треть оружия, которое использует Украина, происходит из Болгарии. Болгария делает активный вклад в оборону и безопасность как Украины, так и Европы",- сказала президент ЕК.

Читайте также: Болгария может сыграть ключевую роль в европейской обороне, - Кошта

Болгарія має сильну оборонну промисловість по виробництву *********** та вибухівки ще з часів соціалізму (під радянську зброю).
Раніше багато і дешево поставляли на Близький Схід і в Афганістан.
31.08.2025 23:38 Ответить
Не зовсім коректний переклад.
Болгарія поставляє Україні за гроші ЄС, США, Канади, Британії, Норвегії - **********, а не ЗБРОЮ.
При чому поставляє дуже багато.
Дякуємо.
31.08.2025 23:41 Ответить
Це тотальний жах що малюсенька Болгарія дала третини всієї зброї від Європи. Це означає що зброї нема взагалі і всім це до дупи. Це, з трема поколіннями вишуканих куколдів по всім країнам означає що весь континент кацапам буде взяти легше ніж Донецьку область, і зокрема української армії в Європі взагалі нічого нема.
Французи ядерну зброю не застосують, ніхто там воювати не буде і буде чекати на Америку, а в нас же і своїх куколдів дуже багато виростили, їм ця Європа до дупи, вони і за Америку не будуть воювати.
01.09.2025 00:18 Ответить
Це не корректний переклад. Болгарія виробляє не "ЗБРОЮ", А **********. І мова йде не про зробою взагалі, а снаряди. Дуже багато 122 іс152
01.09.2025 00:46 Ответить
Звичайно, велика подяка болгарам. АЛЕ. Думаю, що ці ********** із складів часів ссср і підлягали утилізації. Дорого і грязно. А тут знайшли, куди злити непотреб, а видали за досягнення. Нам взагалі давали зброю, поки було досить тієї, що підлягала утилізації.
01.09.2025 07:19 Ответить
Ну добре, що дають хоча б "непотріб" саме нам, а не росії як це роблять наприклад китай і корея.
01.09.2025 07:51 Ответить
Велика ВДЯЧНІСТЬ Болгарії ЗА ДОПОМОГУ!!! Дуже приємно, коли відчувається ЄДНІСТЬ та ДОПОМОГА ВІД ЄС!!! Жаль, що шавки угорщини та словенії ВЕДУТЬ ПОДВІЙНУ ГРУ, підриваючи авторитет ЄС!!!
01.09.2025 08:01 Ответить
 
 