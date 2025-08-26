Rheinmetall побудує два заводи в Болгарії за 1 мільярд євро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує в Болгарії два заводи, один із яких вироблятиме порох та заряди, а інший – 155-мм снаряди за стандартами НАТО.

Про це повідомив лідер партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Бойко Борисов за результатами зустрічі з главою Rheinmetall Арміном Папперґером, передає LIGA.net.

Болгарія почала обговорювати з Rheinmetall можливість спільно виробляти оборонну продукцію у березні 2025 року. Тоді сторони ухвалили рішення створити спільний завод, який вироблятиме порох та вибухові речовини/матеріали в Болгарії.

"Rheinmetall є провідним виробником оборонної техніки та боєприпасів – не лише в Європі, а й у світі. А Болгарія має багаторічний досвід і традиції у виробництві військової техніки. Європа та НАТО мають величезну потребу у збільшенні виробничих потужностей оборонної індустрії", – сказав Борисов.

Уже найближчими днями плани щодо будівництва двох нових заводів буде подано до парламенту на ратифікацію.

Уряд Болгарії та Rheinmetall спільно інвестують у виробництво понад 1 млрд євро.

За словами Борисова, завод із виробництва пороху стане найбільшим у Європі.

"Це найдефіцитніший товар на даний момент, і я надзвичайно вдячний Папперґеру за те, що він обрав майданчик Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi для цього величезного заводу", – зауважив Борисов.

Завод із виробництва артилерійських снарядів155-мм калібру, за його словами, є "надзвичайно важливим для болгарської армії і для Європи в цілому". Проєктна потужність заводу становить 100 тис. снарядів.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" і Rheinmetall хочуть створити спільне підприємство з виробництва артснарядів в Україні.

До того стало відомо, що завод боєприпасів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.