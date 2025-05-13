"Укроборонпром" і Rheinmetall хочуть створити спільне підприємство з виробництва артснарядів в Україні

Німецький збройовий концерн Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклали Меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Зокрема, сторони домовилися, що вони збираються на підставі майбутніх окремих договорів співпрацювати щодо створення на території України виробничих потужностей із виготовлення артилерійських боєприпасів.

"Повномасштабна війна довела, що потреба в артилерійських снарядах є величезною, а наявних спроможностей підприємств не вистачає для її повного покриття. Тому кожен новий боєприпасний завод, кожна нова виробнича лінія є критично важливими для забезпечення війська. Ми маємо використовувати всі можливості для створення таких потужностей", – сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

Раніше повідомлялося, що завод боєприпасів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році.

У серпні минулого року повідомлялося, що Rheinmetall AG припускає, що сума потенціальних замовлень для його майбутнього заводу боєприпасів в Україні перевищить 2 млрд євро.

24 липня Rheinmetall заявив, що отримав від уряду України контракт на будівництво заводу боєприпасів.

До того стало відомо, що АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.