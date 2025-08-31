Болгарія з початку повномасштабної війни забезпечила для України третину зброї від ЄС, - фон дер Ляєн
Третина із загального обсягу зброї, яку ЄС постачав Україні з початку повномасштабної війни, походить з Болгарії.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час відвідування Болгарії, повідомляє BGNES, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що Болгарія має сильну оборонну промисловість та є єдиною країною в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.
Країна виробляє велику кількість боєприпасів та вибухівки, що зокрема постачається до України.
За словами фон дер Ляєн, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.
"Тут ви виробляєте велику кількість боєприпасів та вибухових речовин, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії. Болгарія робить активний внесок в оборону і безпеку як України, так і Європи",- сказала президентка ЄК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раніше багато і дешево поставляли на Близький Схід і в Афганістан.
Болгарія поставляє Україні за гроші ЄС, США, Канади, Британії, Норвегії - **********, а не ЗБРОЮ.
При чому поставляє дуже багато.
Дякуємо.
Французи ядерну зброю не застосують, ніхто там воювати не буде і буде чекати на Америку, а в нас же і своїх куколдів дуже багато виростили, їм ця Європа до дупи, вони і за Америку не будуть воювати.