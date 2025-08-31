УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4111 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Болгарії
916 5

Болгарія з початку повномасштабної війни забезпечила для України третину зброї від ЄС, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Третина із загального обсягу зброї, яку ЄС постачав Україні з початку повномасштабної війни, походить з Болгарії. 

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час відвідування Болгарії, повідомляє BGNES, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що Болгарія має сильну оборонну промисловість та є єдиною країною в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.

Країна виробляє велику кількість боєприпасів та вибухівки, що зокрема постачається до України.

Читайте також: Rheinmetall побудує два заводи в Болгарії за 1 мільярд євро

За словами фон дер Ляєн, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.

"Тут ви виробляєте велику кількість боєприпасів та вибухових речовин, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії. Болгарія робить активний внесок в оборону і безпеку як України, так і Європи",- сказала президентка ЄК.

Читайте також: Болгарія може зіграти ключову роль у європейській обороні, - Кошта

Автор: 

Болгарія (798) зброя (7714) фон дер Ляєн Урсула (859)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Болгарія має сильну оборонну промисловість по виробництву *********** та вибухівки ще з часів соціалізму (під радянську зброю).
Раніше багато і дешево поставляли на Близький Схід і в Афганістан.
показати весь коментар
31.08.2025 23:38 Відповісти
Не зовсім коректний переклад.
Болгарія поставляє Україні за гроші ЄС, США, Канади, Британії, Норвегії - **********, а не ЗБРОЮ.
При чому поставляє дуже багато.
Дякуємо.
показати весь коментар
31.08.2025 23:41 Відповісти
Це тотальний жах що малюсенька Болгарія дала третини всієї зброї від Європи. Це означає що зброї нема взагалі і всім це до дупи. Це, з трема поколіннями вишуканих куколдів по всім країнам означає що весь континент кацапам буде взяти легше ніж Донецьку область, і зокрема української армії в Європі взагалі нічого нема.
Французи ядерну зброю не застосують, ніхто там воювати не буде і буде чекати на Америку, а в нас же і своїх куколдів дуже багато виростили, їм ця Європа до дупи, вони і за Америку не будуть воювати.
показати весь коментар
01.09.2025 00:18 Відповісти
Це не корректний переклад. Болгарія виробляє не "ЗБРОЮ", А **********. І мова йде не про зробою взагалі, а снаряди. Дуже багато 122 іс152
показати весь коментар
01.09.2025 00:46 Відповісти
 
 