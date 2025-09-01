УКР
Новини Росія блокує сигнали GPS
2 781 27

Літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS, - FT

РФ здійснила атаку на GPS літака фон дер Ляєн

Електронні навігаційні засоби літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час підльоту до аеропорту Болгарії "заглушили", перестав працювати GPS. Підозрюють можливе втручання РФ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Це трапилося у неділю, 31 серпня. Після години кружляння над аеропортом Пловдив пілот вирішив приземлитися вручну, використовуючи аналогові карти.

Управління повітряного руху Болгарії підтвердило інцидент.

"З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння (GPS) та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів GPS, що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем", - зазначили там.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що "ваша інформація неправильна". 

Фон дер Ляєн вилетіла з Пловдива тим самим літаком без інцидентів після візиту.

Видання зазначає, що протягом останніх років інциденти з GPS-заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують з Росією, що впливає на літаки, судна та цивільних осіб.

+7
Навіть якщо б той літак впав та згорів разом з Урсулой,реакція була би та сама. Занепокоєння.
01.09.2025 13:17 Відповісти
+7
ще трохи, і кацапи почнуть спуфити GPS над аеропортом Брюсселя, а нєбєнзя срати на мікрофон просто у залі засідань.
01.09.2025 13:22 Відповісти
+2
А по каким средствам навигации летают кацаполёты на параше? Не пора ли их всех...
01.09.2025 13:07 Відповісти
01.09.2025 13:10 Відповісти
Що це?
01.09.2025 13:45 Відповісти
Ну у них же своя Глонасс є.
01.09.2025 13:58 Відповісти
ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) - це російська супутникова система, розроблена для визначення точного місцезнаходження об'єктів на поверхні Землі. Вона, подібно до американської GPS, використовує мережу супутників на орбіті та наземне обладнання для надання навігаційних послуг військовим та цивільним користувачам по всьому світу.
01.09.2025 13:59 Відповісти
Ага, російська

Початок робіт по створенню системи ГЛОНАСС був покладений у грудні 1976 року.

Перший космічний апарат системи («Космос-1413») було запущено 12 жовтня 1982 року
01.09.2025 14:07 Відповісти
Ну то готуйтесь.... кац@....н не один цивільний літак ,,приземлили"!
01.09.2025 13:10 Відповісти
Я удивляюсь, за что меня вечно банят? Редактор, вы понимаете разницу между аналоговой картой и паперовой?
01.09.2025 13:19 Відповісти
В Україні карти - то гральні. А оте - мапи. Редактор гуглперекладачем користується.
01.09.2025 13:35 Відповісти
А вы понимаете разницу между аналоговыми и бумажными картами, и летали он не над Украиной!?
01.09.2025 13:38 Відповісти
Ото спочатку зрозумійте різницю між мапами й картами. Або відгугліть. Але українською.
01.09.2025 13:58 Відповісти
У нас такие умные в місцевих радах в держуправлінні! Нихера не понимают, ничего не умеют,главное все майно комунальное побыстрее продать, деньги украсть и умничать потом, пока за зад не укусят, а укусят кричать про политические утыски!
01.09.2025 14:09 Відповісти
?? ви тверезий?? До чого тут місцеве самоврядування??
01.09.2025 14:17 Відповісти
Уявляю, як вони там всі такі струрбовані
01.09.2025 13:20 Відповісти
ще трохи, і кацапи почнуть спуфити GPS над аеропортом Брюсселя, а нєбєнзя срати на мікрофон просто у залі засідань.
01.09.2025 13:22 Відповісти
У Болгарії. А інші по всій Європі як літають. Чисто німецька параноїдальна шиза.
01.09.2025 13:24 Відповісти
Україна та росія постійно застосовують засоби РЕБ, але літаки по всій Європі продовжують літати - і літатимуть далі, допоки в зоні дії РЕБ не почнуть глушити конкретні частоти, як це сталося у даному випадку.
01.09.2025 13:50 Відповісти
Партнерам України, які потерпають від путлерівських засобів РЕБ, від незаконного перебування путлерівських БпЛА в небі над їх країнами, від диверсій на оборонних заводах та транспорті,
мабуть час відповідати путлєру не "стурбованою дипломатією", а відчутними та ефективними діями по захисту та протидії відвертим нападам РФ.
Крім зрозумілих технічних кроків по захисту від спуфінгу навігаційних систем ваших суден та літаків, мабуть вже час відповісти кремлівському військовому злочинцю блокуванням чи спуфінгом російського глонасу, забороною громадянам РФ вʼїзду до ЄС, обмеженням аж до пового блокування всіх видів звʼязку і банківських транзакцій з РФ, депортацією порушників законів, які прибули в ЄС з РФ , суттєвими обмеженнями , аж до припинення діяльності всіх дипломатичних установ РФ та різних " товариств сприяння дружбі з РФ", які фактично є "дахами" спецслужб на території ЄС, впровадженням статусу "іноземних агентів" для осіб в ЄС, які отримують будь-які грошові кошти від джерел в РФ, або повʼязаних з РФ. Терміново приймайте всі необхідні закони, які дозволяють ефективно захищати ваші країни від кремлівського терору. Будуйте міцний "залізний паркан" від "асвабадітєлєй", допоки не стало пізно!
01.09.2025 13:54 Відповісти
Чому кацапи всюди переслідують тільки нещасних німців. Пам'ятаєте як Бербок зигзагами тікала від ракет? Темні хмари кацапських дронів літаючих над Німеччиною. А які жахи розповідає Мерц. Їм голови лікувати треба.
01.09.2025 13:57 Відповісти
Рашисти путлєра влаштовують диверсії, провокації, зухвало вторгаються у повітряний простір не лише Німеччини. Агентура путлєра нахабно і майже безкарно діє на всій території ЄС, користуючись законодавчими прогалинами, влаштованими наївними пацифістами та місцевими політиками - кремлівськими утриманцями.
01.09.2025 14:04 Відповісти
Тому що їх вважають не тільки лідером ЄС, а й слабкою ланкою. Росіяни ж змогли посадити Німеччину на газову голку, руками Меркель розвалити армію і, на додачу, закрити атомні електростанції.
Угорців же не переслідують - бо там слухняний Орбан. А от у Німеччині, і не лише там, скільки вже сталося терактів за останні 11 років?
01.09.2025 14:16 Відповісти
НАТА закрой небо (ги-ги-ги) ... ну хочаби свое.
01.09.2025 13:35 Відповісти
Дуже цікаво. Кацапи насрали та ще розказали. Європа каже, що кацапи будуть нападать з 2027 року не раніше.
01.09.2025 13:40 Відповісти
"Дюми НАТО" довгі як "два тиждні трампа" настільки що вже витискають "останне Китайське попередження".....
01.09.2025 13:50 Відповісти
Цікаво яким чином вони це зробили. Далеченько від кацапії до Пловдива...
01.09.2025 14:12 Відповісти
 
 