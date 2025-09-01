Літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS, - FT
Електронні навігаційні засоби літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час підльоту до аеропорту Болгарії "заглушили", перестав працювати GPS. Підозрюють можливе втручання РФ.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Це трапилося у неділю, 31 серпня. Після години кружляння над аеропортом Пловдив пілот вирішив приземлитися вручну, використовуючи аналогові карти.
Управління повітряного руху Болгарії підтвердило інцидент.
"З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння (GPS) та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів GPS, що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем", - зазначили там.
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що "ваша інформація неправильна".
Фон дер Ляєн вилетіла з Пловдива тим самим літаком без інцидентів після візиту.
Видання зазначає, що протягом останніх років інциденти з GPS-заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують з Росією, що впливає на літаки, судна та цивільних осіб.
Початок робіт по створенню системи ГЛОНАСС був покладений у грудні 1976 року.
Перший космічний апарат системи («Космос-1413») було запущено 12 жовтня 1982 року
мабуть час відповідати путлєру не "стурбованою дипломатією", а відчутними та ефективними діями по захисту та протидії відвертим нападам РФ.
Крім зрозумілих технічних кроків по захисту від спуфінгу навігаційних систем ваших суден та літаків, мабуть вже час відповісти кремлівському військовому злочинцю блокуванням чи спуфінгом російського глонасу, забороною громадянам РФ вʼїзду до ЄС, обмеженням аж до пового блокування всіх видів звʼязку і банківських транзакцій з РФ, депортацією порушників законів, які прибули в ЄС з РФ , суттєвими обмеженнями , аж до припинення діяльності всіх дипломатичних установ РФ та різних " товариств сприяння дружбі з РФ", які фактично є "дахами" спецслужб на території ЄС, впровадженням статусу "іноземних агентів" для осіб в ЄС, які отримують будь-які грошові кошти від джерел в РФ, або повʼязаних з РФ. Терміново приймайте всі необхідні закони, які дозволяють ефективно захищати ваші країни від кремлівського терору. Будуйте міцний "залізний паркан" від "асвабадітєлєй", допоки не стало пізно!
Угорців же не переслідують - бо там слухняний Орбан. А от у Німеччині, і не лише там, скільки вже сталося терактів за останні 11 років?