Електронні навігаційні засоби літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час підльоту до аеропорту Болгарії "заглушили", перестав працювати GPS. Підозрюють можливе втручання РФ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Це трапилося у неділю, 31 серпня. Після години кружляння над аеропортом Пловдив пілот вирішив приземлитися вручну, використовуючи аналогові карти.

Управління повітряного руху Болгарії підтвердило інцидент.

"З лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння (GPS) та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів GPS, що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем", - зазначили там.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що "ваша інформація неправильна".

Фон дер Ляєн вилетіла з Пловдива тим самим літаком без інцидентів після візиту.

Видання зазначає, що протягом останніх років інциденти з GPS-заглушенням значно посилилися в Балтійському морі та східноєвропейських державах, що межують з Росією, що впливає на літаки, судна та цивільних осіб.

