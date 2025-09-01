РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
327 4

Фон дер Ляйен о замороженных активах РФ: ЕС рассматривает возможность дополнительного использования средств

В Евросоюзе прокомментировали использование замороженных активов РФ

Евросоюз предоставил Украине 3,7 млрд евро благодаря прибыли, которую генерируют замороженные российские активы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, средства предназначены на оборонные нужды или на реконструкцию.

Большая часть активов (210 млрд евро) хранится в Бельгии. Консенсуса относительно их конфискации пока нет, однако, по словам фон дер Ляйен, такую возможность не снимают с повестки дня.

"Мы также размышляем над следующими шагами и лучшим использованием этих активов, потому что понятно: Россия - хищник, и она должна понести ответственность за содеянное и заплатить за вред и агрессию. Это должно быть вопросом принципа. Поэтому мы рассматриваем возможность дополнительного использования обездвиженных средств", - пояснила президент ЕК.

Читайте: Самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS, - FT

Автор: 

россия (97021) Евросоюз (17520) Урсула фон дер Ляйен (608) замороженные активы (317)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.09.2025 13:49 Ответить
Cкільки можна розглядати,недолугі розглядачі.
показать весь комментарий
01.09.2025 13:49 Ответить
Виродки
показать весь комментарий
01.09.2025 13:59 Ответить
Може лупу дати,щоб бачити краще
???
показать весь комментарий
01.09.2025 16:53 Ответить
 
 