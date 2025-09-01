Фон дер Ляєн про заморожені активи РФ: ЄС розглядає можливість додаткового використання коштів

Євросоюз надав Україну 3,7 млрд євро завдяки прибутку, що генерують заморожені російські активи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, кошти призначені на оборонні потреби або на реконструкцію.

Більша частина активів (210 млрд євро) зберігається в Бельгії. Консенсусу щодо їхньої конфіскації наразі немає, однак, за словами фон дер Ляєн, таку можливість не знімають із порядку денного.

"Ми також розмірковуємо над наступними кроками та найкращим використанням цих активів, бо зрозуміло: Росія – хижак, і вона має понести відповідальність за скоєне й заплатити за шкоду та агресію. Це має бути питанням принципу. Тому ми розглядаємо можливість додаткового використання знерухомлених коштів", - пояснила президентка ЄК.

