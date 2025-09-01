Еврокомиссия хочет инвестировать страны ЕС, которые имеют границы с Россией и Беларусью, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 сентября посетила Литву, чтобы выразить поддержку стране как передовому государству ЕС на границе с Россией и Беларусью.

Об этом она сообщила на пресс-конференции вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Литва постоянно сталкивается с военными и гибридными угрозами, в частности инструментализацией мигрантов и нарушением воздушного пространства беспилотниками из Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS, - FT

"Когда испытывают Литву, испытывают всю Европу. Мы поддержим вас всеми возможными способами", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ляйен добавила, что на неформальной встрече Европейского Совета в октябре будет представлена Дорожная карта инвестиций в оборону на следующие 5 лет, а в долгосрочном бюджете ЕС предложено утроить расходы на управление миграцией и защиту границ.

Она также поблагодарила Литву за последовательную поддержку Украины, включая последний пакет помощи в размере 200 миллионов евро для Вооруженных Сил Украины. Ляйен отметила три ключевых элемента будущих гарантий безопасности Украины: сильной украинской армии, многонационального контингента "Коалиции желающих" и оборонной поставе ЕС, а также перспективе членства Украины в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен о замороженных активах РФ: ЕС рассматривает возможность дополнительного использования средств