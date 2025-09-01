Єврокомісія хоче інвестувати країни ЄС, які мають кордони з Росією та Білоруссю, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 вересня відвідала Литву, щоб висловити підтримку країні як передовій державі ЄС на кордоні з Росією та Білоруссю.
Про це вона повідомила на пресконференції разом з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що Литва постійно стикається з військовими та гібридними загрозами, зокрема інструменталізацією мігрантів та порушенням повітряного простору безпілотниками з Білорусі.
"Коли випробовують Литву, випробовують всю Європу. Ми підтримаємо вас усіма можливими способами", - наголосила очільниця Єврокомісії.
Ляєн додала, що на неформальній зустрічі Європейської Ради у жовтні буде представлено Дорожню карту інвестицій в оборону на наступні 5 років, а в довгостроковому бюджеті ЄС запропоновано потроїти витрати на управління міграцією та захист кордонів.
Вона також подякувала Литві за послідовну підтримку України, включно з останнім пакетом допомоги у розмірі 200 мільйонів євро для Збройних Сил України. Ляєн наголосила на трьох ключових елементах майбутніх гарантій безпеки України: сильній українській армії, багатонаціональному контингенту "Коаліції охочих" та оборонній поставі ЄС, а також перспективі членства України в ЄС.
