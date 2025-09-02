РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Россия блокирует сигналы GPS
811 22

Рютте о глушении GPS во время полета самолета с фон дер Ляйен: "НАТО относится к этому очень серьезно"

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с глушением сигнала GPS во время посадки самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К этому относятся очень серьезно", - сказал Рютте. По его словам, НАТО активизирует работу в сфере противодействия гибридным, кибер- и другим вызовам. Он вспомнил не только об инциденте с самолетом, но и о глушении сигналов коммерческих рейсов, покушении на руководителя немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера и атаке на Национальную службу здравоохранения в Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: Расстояние до России для стран НАТО условное из-за современных ракетных технологий

"Это очень серьезные инциденты, которые имеют огромное влияние", - подчеркнул генсек. Он также напомнил о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией в декабре 2024 года, после чего НАТО быстро начало операцию по повышению бдительности в Балтийском море.

Рютте подытожил, что Альянс "работает день и ночь", чтобы предотвращать подобные угрозы и укреплять безопасность.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Стоит извлечь уроки из Будапештского меморандума

Автор: 

НАТО (10277) Рютте Марк (463) Урсула фон дер Ляйен (610)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А я как серьёзно к этому отношусь. И бдительность свою тоже повысил, ещё раньше чем НАТО. Толку от меня правда в этом вопросе никакого, как и от НАТО.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:10 Ответить
+8
наложіть на пуйла озабоченность
показать весь комментарий
02.09.2025 17:06 Ответить
+6
Якби серйозно ставилися до таких речей, балалайню вже кроти доїдали б.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наложіть на пуйла озабоченность
показать весь комментарий
02.09.2025 17:06 Ответить
Якби серйозно ставилися до таких речей, балалайню вже кроти доїдали б.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:09 Ответить
А я как серьёзно к этому отношусь. И бдительность свою тоже повысил, ещё раньше чем НАТО. Толку от меня правда в этом вопросе никакого, как и от НАТО.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:10 Ответить
!!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:12 Ответить
Потужно занепокоїться!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:15 Ответить
Ну, ну путлер! Не можна так...Така реакція НАТО.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:15 Ответить
а як НАТО ставиться до Орбана?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:19 Ответить
Марку Ісааковичу,
ще один "інцидент" і "ставитися дуже серйозно", "працювати день і ніч" буде інший генсек НАТО.
А Вам фондерляйка таку "посадку" влаштує... років на 20.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:24 Ответить
ньо-ньо !
показать весь комментарий
02.09.2025 17:24 Ответить
.... якби "сурово ставились то рашист б злякалися й припинили" а тільки "серйозним ставленням" їх не "переконати"...... навіть не "серйозно стурбовані".... тю.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:28 Ответить
GPS це США. Глонасс - *********. Де тут Європа? Виходить що має бути власна система навігації бо покладатися на США та ********* не можна...
показать весь комментарий
02.09.2025 17:30 Ответить
Професія "астроном" вже вмирає через кількість супутників навколо Землі. Давайте ще з десяток навігаційних систем побудуємо щоб вже і Сонця не було видно.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:37 Ответить
Україна разом з Румунією могла б почати будувати супутники . В Україні є спеці, у румунів виробничі площі . Україна - сусідка Румунії . Зараз через Кишинев головні авіаперевезення українців.
ТОБТО регион активний до Чорного моря
показать весь комментарий
02.09.2025 17:52 Ответить
Україні зараз треба будувати не супутники, а ракети і чим більше, тим краще. На виробничих площах Румунії? Нема питань...
показать весь комментарий
02.09.2025 17:58 Ответить
Україна - Батьківщина Королева. Е спеці Південмаш . Україна має запускати свої супутники, щоб не залежати від Маска.
і це відкладати не треба . Якщо зараз почнуть , то через півроку СУПУТНИКИ українські заповнять орбиту
показать весь комментарий
02.09.2025 18:05 Ответить
Заповнять, як і обіцяні мільйони дронів. Дрони це не супутники, де вони? Там де і мільярд дерев.
Сьогоднішній Південмаш не виробляє навіть своєї основної продукції, а ви супутники, супутники.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:37 Ответить
Включайте таймер - до нового року супутники будуть на орбіті
показать весь комментарий
02.09.2025 18:40 Ответить
И внимательно следит?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:32 Ответить
Це треба запам'ятати " НАТО ставиться до цього дуже серйозно ". Сподіваюся що ***** вже почав тремтіти.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:38 Ответить
Рютте, стріляти вже пора по Хремлю, а не чекати як коаліція зла вибудується і зброї наштампує

китай треба придавити у ЄС ПО БИЗНЕСУ , в нього банків багато у ЕС, там росіяне гроши ганяють . ЄС - головний покупець китаезних товарів. Куди вони будуть своє дерьмо продавати ?
треба приЖАТИ інтернет магазини , що прямо з Китаю товари продають , 100% податками .
І умова - раша геть з України ( і Кубань віддай) - тоді ЕС з китаем торгують
показать весь комментарий
02.09.2025 17:49 Ответить
Ну то й що ? Ставтесь як хочете , нату вже сер'йозно не сприймають , ви самі цього домоглися .
показать весь комментарий
02.09.2025 17:54 Ответить
🔥🔥🔥
показать весь комментарий
02.09.2025 18:16 Ответить
 
 