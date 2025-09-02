Рютте о глушении GPS во время полета самолета с фон дер Ляйен: "НАТО относится к этому очень серьезно"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с глушением сигнала GPS во время посадки самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К этому относятся очень серьезно", - сказал Рютте. По его словам, НАТО активизирует работу в сфере противодействия гибридным, кибер- и другим вызовам. Он вспомнил не только об инциденте с самолетом, но и о глушении сигналов коммерческих рейсов, покушении на руководителя немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера и атаке на Национальную службу здравоохранения в Великобритании.
"Это очень серьезные инциденты, которые имеют огромное влияние", - подчеркнул генсек. Он также напомнил о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией в декабре 2024 года, после чего НАТО быстро начало операцию по повышению бдительности в Балтийском море.
Рютте подытожил, что Альянс "работает день и ночь", чтобы предотвращать подобные угрозы и укреплять безопасность.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.
Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.
ще один "інцидент" і "ставитися дуже серйозно", "працювати день і ніч" буде інший генсек НАТО.
А Вам фондерляйка таку "посадку" влаштує... років на 20.
ТОБТО регион активний до Чорного моря
і це відкладати не треба . Якщо зараз почнуть , то через півроку СУПУТНИКИ українські заповнять орбиту
Сьогоднішній Південмаш не виробляє навіть своєї основної продукції, а ви супутники, супутники.
китай треба придавити у ЄС ПО БИЗНЕСУ , в нього банків багато у ЕС, там росіяне гроши ганяють . ЄС - головний покупець китаезних товарів. Куди вони будуть своє дерьмо продавати ?
треба приЖАТИ інтернет магазини , що прямо з Китаю товари продають , 100% податками .
І умова - раша геть з України ( і Кубань віддай) - тоді ЕС з китаем торгують