Рютте о глушении GPS во время полета самолета с фон дер Ляйен: "НАТО относится к этому очень серьезно"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с глушением сигнала GPS во время посадки самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии.

"К этому относятся очень серьезно", - сказал Рютте. По его словам, НАТО активизирует работу в сфере противодействия гибридным, кибер- и другим вызовам. Он вспомнил не только об инциденте с самолетом, но и о глушении сигналов коммерческих рейсов, покушении на руководителя немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера и атаке на Национальную службу здравоохранения в Великобритании.

"Это очень серьезные инциденты, которые имеют огромное влияние", - подчеркнул генсек. Он также напомнил о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией в декабре 2024 года, после чего НАТО быстро начало операцию по повышению бдительности в Балтийском море.

Рютте подытожил, что Альянс "работает день и ночь", чтобы предотвращать подобные угрозы и укреплять безопасность.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

