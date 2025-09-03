Фредериксен и Зеленский провели встречу: обсудили дополнительную поддержку Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Данию.

Об этом сообщили в офис премьер-министра в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно приняла президента Зеленского в своей официальной резиденции накануне саммита стран Северной Европы и Балтии. Основная цель встречи - обеспечить дополнительную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

