767 1

Фредериксен и Зеленский провели встречу: обсудили дополнительную поддержку Украины

Фредериксен и Зеленский провели встречу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Данию.

Об этом сообщили в офис премьер-министра в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно приняла президента Зеленского в своей официальной резиденции накануне саммита стран Северной Европы и Балтии. Основная цель встречи - обеспечить дополнительную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Якісь дежавю - постійно зустрічі, обмін досвідом, кажется чиновники просто себе запасний аеродром готовлять та відвозять через кордон по 9999 евро без декларування!
03.09.2025 16:30 Ответить
 
 