Фредериксен и Зеленский провели встречу: обсудили дополнительную поддержку Украины
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл с визитом в Данию.
Об этом сообщили в офис премьер-министра в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно приняла президента Зеленского в своей официальной резиденции накануне саммита стран Северной Европы и Балтии. Основная цель встречи - обеспечить дополнительную поддержку Украине", - говорится в сообщении.
