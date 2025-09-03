РУС
Зеленский прибыл в Данию. ВИДЕО

Сегодня, 3 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию на встречу с премьер-министром Фредериксен и для переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Топ комментарии
+7
сьогодні чекати масовану атаку на київ?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:05 Ответить
+4
А Єрмак з Умеровим з США вже повернувся?
Які досягнення цього разу?
Щось ніде не має.на звуку про цей вояж.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:47 Ответить
+4
Оманська Гнида поїхала в турне
показать весь комментарий
03.09.2025 12:51 Ответить
Комментировать
Шустрий - однако
показать весь комментарий
03.09.2025 12:43 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 12:45 Ответить
А Єрмак з Умеровим з США вже повернувся?
Які досягнення цього разу?
Щось ніде не має.на звуку про цей вояж.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:47 Ответить
ну не будуть же вони про тусню з ******* звітувати широкому загалу
показать весь комментарий
03.09.2025 12:49 Ответить
Оманська Гнида поїхала в турне
показать весь комментарий
03.09.2025 12:51 Ответить
він хоч дома буває ?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:02 Ответить
Так нього "дома" в Італії біля своєї вілли на озері Комо, чи може в Лондоні в своїх здоровенних апартаментах, чи може в кримській Ялті біля вілли, а може там де криптовалютні гаманці? Одним словом - де завгодно, але на на кормовій базі, которою для нього являється Україна.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:12 Ответить
сьогодні чекати масовану атаку на київ?
показать весь комментарий
03.09.2025 13:05 Ответить
Так. Вона завжди відбувається, як тільки гундос тікає з країни.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:23 Ответить
Значить є велика вірогідність якогось катаклізму типу, як з собором в Парижі Нотр -Дам- де -Парі, а то й Прем'єр -міністра трусоне, як колись фрау меркель тіпало, або затопить якусь частину королівства.
показать весь комментарий
03.09.2025 13:08 Ответить
Русалонька заіржавіє.
показать весь комментарий
03.09.2025 14:03 Ответить
Хоч би не обісРаВся
показать весь комментарий
03.09.2025 13:41 Ответить
 
 