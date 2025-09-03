Зеленский прибыл в Данию. ВИДЕО
Сегодня, 3 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию на встречу с премьер-министром Фредериксен и для переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Які досягнення цього разу?
Щось ніде не має.на звуку про цей вояж.