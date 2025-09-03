Зеленский прибыл в Данию. ВИДЕО

Сегодня, 3 сентября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию на встречу с премьер-министром Фредериксен и для переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

