Макрон и Зеленский проведут встречу 3 сентября в Париже, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с Владимиром Зеленским в Париже в среду перед заседанием "Коалиции желающих", которое состоится 4 сентября.

Об этом сообщил "ЕП" чиновник из Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский приедет в Париж вечером 3 сентября.

"Президент Макрон встретится с президентом Зеленским завтра вечером в Париже, перед встречей со всеми нашими партнерами", - сообщил собеседник издания.

Он напомнил, что встреча "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже проходит по инициативе Украины.

По словам французского чиновника, цель встречи - "передать месседж, что мы, государства, которые готовы и способны предоставить Украине гарантии безопасности, завершили техническую работу, которую проводили начальники генеральных штабов и министры обороны".

"Сегодня мы готовы предоставить эти гарантии безопасности", - подчеркнул он.

Он добавил, что необходима поддержка или усиление давления на Россию с конечной целью - "добиться прекращения огня".

