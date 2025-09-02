РУС
Новости Встреча Зеленского с Макроном
Макрон и Зеленский проведут встречу 3 сентября в Париже, - СМИ

Зеленский встретится с Макроном 3 сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с Владимиром Зеленским в Париже в среду перед заседанием "Коалиции желающих", которое состоится 4 сентября.

Об этом сообщил "ЕП" чиновник из Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский приедет в Париж вечером 3 сентября.

"Президент Макрон встретится с президентом Зеленским завтра вечером в Париже, перед встречей со всеми нашими партнерами", - сообщил собеседник издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон обсудил с Рютте подготовку к встрече "Коалиции желающих": Мы пересмотрим позицию РФ, которая отказывается от мира

Он напомнил, что встреча "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже проходит по инициативе Украины.

По словам французского чиновника, цель встречи - "передать месседж, что мы, государства, которые готовы и способны предоставить Украине гарантии безопасности, завершили техническую работу, которую проводили начальники генеральных штабов и министры обороны".

"Сегодня мы готовы предоставить эти гарантии безопасности", - подчеркнул он.

Он добавил, что необходима поддержка или усиление давления на Россию с конечной целью - "добиться прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности и помощь Украине 4 сентября, - Мерц

Зеленский Владимир (21793) Франция (3585) Макрон Эмманюэль (1432) Коалиция желающих (40)
значить скумбрія на 3 вересня прилетить з іспанії до франції на шопінг.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:31 Ответить
Є офіційна причина🤔
Чому б і не полетіли на шопінг.
Гетманцев ще підніме кріпакам податки, щоб було за що літати і "затарюватися по повній".
Звісно, що це все робиться, заради потреб України!
З Україною в серці ❤️ і т.д.
Мосейчук-Скабєєва 🐏🐑 там пояснить😆
показать весь комментарий
02.09.2025 19:38 Ответить
🐸Париж, ура.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:34 Ответить
Оманська Гнида до татка побіг жалітись
показать весь комментарий
02.09.2025 19:40 Ответить
Пожежно-рятувальні служби приведіть в повну готовність!
Володя вже раз приїзджав, що потім рятувальники за🤬лися гасити і всім світом скидалися на відновлення Собору Паризької Богоматері.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:42 Ответить
Якби ж тільки це.
Після зустрічі з гнидою помер Султан Оману в 2020 році,
а як Меркель колотило після зустрічі з цим бідоносцем і зразу вийшли річки з берегів,
про Нотр-Дам-де-Парі ви вже написали.
А у нас воно стало президентом .... .
Наприклад, ось вова припхався в Маріуполі і побігав по фонтану - Маріуполь окупований, а фонтан кацапи розібрали і вивезли в свої *бєня:
показать весь комментарий
02.09.2025 20:00 Ответить
І снова трєтьє сінтября.Годі вже шлятися по світу в пошуках коаліції неохочих і пересипати з пустого в порожнє.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:43 Ответить
пожалится макроше, тот его поцелует, по попке похлопает
показать весь комментарий
02.09.2025 20:13 Ответить
Треба терміново поговорити про посилення ППО і збільшення тиску на ВВХ
показать весь комментарий
02.09.2025 20:47 Ответить
 
 