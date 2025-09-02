УКР
Новини Зустріч Зеленського з Макроном
450 9

Макрон та Зеленський проведуть зустріч 3 вересня в Парижі, - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з Макроном 3 вересня

Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з Володимиром Зеленським в Парижі у середу перед засіданням "Коаліції охочих", що відбудеться 4 вересня.

Про це повідомив "ЄП" посадовець з Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський приїде в Париж увечері 3 вересня.

"Президент Макрон зустрінеться з президентом Зеленським завтра ввечері в Парижі, перед зустріччю з усіма нашими партнерами", - повідомив співрозмовник видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон обговорив із Рютте підготовку до зустрічі "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію РФ, яка відмовляється від миру

Він нагадав, що зустріч "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі відбувається за ініціативою України.

За словами французького посадовця, мета зустрічі –– "передати меседж, що ми, держави, які готові й спроможні надати Україні гарантії безпеки, завершили технічну роботу, яку проводили начальники генеральних штабів та міністри оборони".

"Сьогодні ми готові надати ці гарантії безпеки", - наголосив він.

Він додав, що необхідна підтримка чи посилення тиску на Росію з кінцевою метою –– "домогтися припинення вогню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки та допомогу Україні 4 вересня, - Мерц

Автор: 

Зеленський Володимир (25334) Франція (3152) Макрон Емманюель (1586) Коаліція охочих (41)
значить скумбрія на 3 вересня прилетить з іспанії до франції на шопінг.
показати весь коментар
02.09.2025 19:31
Є офіційна причина🤔
Чому б і не полетіли на шопінг.
Гетманцев ще підніме кріпакам податки, щоб було за що літати і "затарюватися по повній".
Звісно, що це все робиться, заради потреб України!
З Україною в серці ❤️ і т.д.
Мосейчук-Скабєєва 🐏🐑 там пояснить😆
показати весь коментар
02.09.2025 19:38
🐸Париж, ура.
показати весь коментар
02.09.2025 19:34
Оманська Гнида до татка побіг жалітись
показати весь коментар
02.09.2025 19:40
Пожежно-рятувальні служби приведіть в повну готовність!
Володя вже раз приїзджав, що потім рятувальники за🤬лися гасити і всім світом скидалися на відновлення Собору Паризької Богоматері.
показати весь коментар
02.09.2025 19:42
Якби ж тільки це.
Після зустрічі з гнидою помер Султан Оману в 2020 році,
а як Меркель колотило після зустрічі з цим бідоносцем і зразу вийшли річки з берегів,
про Нотр-Дам-де-Парі ви вже написали.
А у нас воно стало президентом .... .
Наприклад, ось вова припхався в Маріуполі і побігав по фонтану - Маріуполь окупований, а фонтан кацапи розібрали і вивезли в свої *бєня:
показати весь коментар
02.09.2025 20:00
І снова трєтьє сінтября.Годі вже шлятися по світу в пошуках коаліції неохочих і пересипати з пустого в порожнє.
показати весь коментар
02.09.2025 19:43
пожалится макроше, тот его поцелует, по попке похлопает
показати весь коментар
02.09.2025 20:13
Треба терміново поговорити про посилення ППО і збільшення тиску на ВВХ
показати весь коментар
02.09.2025 20:47
 
 