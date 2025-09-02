Макрон та Зеленський проведуть зустріч 3 вересня в Парижі, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з Володимиром Зеленським в Парижі у середу перед засіданням "Коаліції охочих", що відбудеться 4 вересня.

Про це повідомив "ЄП" посадовець з Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський приїде в Париж увечері 3 вересня.

"Президент Макрон зустрінеться з президентом Зеленським завтра ввечері в Парижі, перед зустріччю з усіма нашими партнерами", - повідомив співрозмовник видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон обговорив із Рютте підготовку до зустрічі "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію РФ, яка відмовляється від миру

Він нагадав, що зустріч "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі відбувається за ініціативою України.

За словами французького посадовця, мета зустрічі –– "передати меседж, що ми, держави, які готові й спроможні надати Україні гарантії безпеки, завершили технічну роботу, яку проводили начальники генеральних штабів та міністри оборони".

"Сьогодні ми готові надати ці гарантії безпеки", - наголосив він.

Він додав, що необхідна підтримка чи посилення тиску на Росію з кінцевою метою –– "домогтися припинення вогню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" обговорить гарантії безпеки та допомогу Україні 4 вересня, - Мерц