Макрон та Зеленський проведуть зустріч 3 вересня в Парижі, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з Володимиром Зеленським в Парижі у середу перед засіданням "Коаліції охочих", що відбудеться 4 вересня.
Про це повідомив "ЄП" посадовець з Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Зеленський приїде в Париж увечері 3 вересня.
"Президент Макрон зустрінеться з президентом Зеленським завтра ввечері в Парижі, перед зустріччю з усіма нашими партнерами", - повідомив співрозмовник видання.
Він нагадав, що зустріч "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі відбувається за ініціативою України.
За словами французького посадовця, мета зустрічі –– "передати меседж, що ми, держави, які готові й спроможні надати Україні гарантії безпеки, завершили технічну роботу, яку проводили начальники генеральних штабів та міністри оборони".
"Сьогодні ми готові надати ці гарантії безпеки", - наголосив він.
Він додав, що необхідна підтримка чи посилення тиску на Росію з кінцевою метою –– "домогтися припинення вогню".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому б і не полетіли на шопінг.
Гетманцев ще підніме кріпакам податки, щоб було за що літати і "затарюватися по повній".
Звісно, що це все робиться, заради потреб України!
З Україною в серці ❤️ і т.д.
Мосейчук-Скабєєва 🐏🐑 там пояснить😆
Володя вже раз приїзджав, що потім рятувальники за🤬лися гасити і всім світом скидалися на відновлення Собору Паризької Богоматері.
Після зустрічі з гнидою помер Султан Оману в 2020 році,
а як Меркель колотило після зустрічі з цим бідоносцем і зразу вийшли річки з берегів,
про Нотр-Дам-де-Парі ви вже написали.
А у нас воно стало президентом .... .
Наприклад, ось вова припхався в Маріуполі і побігав по фонтану - Маріуполь окупований, а фонтан кацапи розібрали і вивезли в свої *бєня: