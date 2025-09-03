Зеленський прибув до Данії. ВIДЕО

Сьогодні, 3 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії на зустріч із прем’єр-міністром Метте Фредеріксен та для переговорів із лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

