Зеленський прибув до Данії. ВIДЕО

Сьогодні, 3 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії на зустріч із прем’єр-міністром Метте Фредеріксен та для переговорів із лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

