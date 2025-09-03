Зеленський прибув до Данії. ВIДЕО
Сьогодні, 3 вересня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії на зустріч із прем’єр-міністром Метте Фредеріксен та для переговорів із лідерами країн Північної Європи та Балтії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Які досягнення цього разу?
Щось ніде не має.на звуку про цей вояж.