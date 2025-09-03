Фредеріксен і Зеленський провели зустріч: Обговорили додаткову підтримку України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у середу провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, який прибув з візитом до Данії.

Про це повідомили в офіс прем’єр-міністерки у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен нещодавно прийняла президента Зеленського у своїй офіційній резиденції напередодні саміту країн Північної Європи та Балтії. Основна мета зустрічі – забезпечити додаткову підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Зеленський прибув до Данії. ВIДЕО