Фредеріксен і Зеленський провели зустріч: Обговорили додаткову підтримку України
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у середу провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, який прибув з візитом до Данії.
Про це повідомили в офіс прем’єр-міністерки у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен нещодавно прийняла президента Зеленського у своїй офіційній резиденції напередодні саміту країн Північної Європи та Балтії. Основна мета зустрічі – забезпечити додаткову підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.
