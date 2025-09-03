Фредериксен о гарантиях безопасности Украины: Самая важная часть - сильная украинская армия
Глава правительства Дании Метте Фредериксен считает, что важнейшей частью будущих гарантий безопасности Украины является обеспечение того, чтобы Украина имела сильную и хорошо оснащенную армию.
Об этом она сказала во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.
"Позвольте мне быть четкой: возможно, важнейшей частью будущих гарантий безопасности в Украине является обеспечение сильной армии, хорошо оснащенной и обученной украинской армии", - заявила премьер Дании.
Также Фредериксен отметила помощь по "датской модели" в производстве оружия в Украине. Она призвала союзников присоединиться к финансированию украинского производства оружия.
Кроме этого, Фредериксен предположила, что формат "датской модели" можно использовать и в других сферах, включая часть гарантий безопасности.
"Мы рассматриваем это", - добавила глава правительства Дании.
Не срані безпекові угоди, котрі нікого і ні до чого не зобов"язують, а лише служать відмазками для злочинного режиму гастрольорів - клоунів від суцільних пройобів у зовнішній, внутрішній і оборонній сфері.