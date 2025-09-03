Фредериксен о гарантиях безопасности Украины: Самая важная часть - сильная украинская армия

Глава правительства Дании Метте Фредериксен считает, что важнейшей частью будущих гарантий безопасности Украины является обеспечение того, чтобы Украина имела сильную и хорошо оснащенную армию.

Об этом она сказала во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне быть четкой: возможно, важнейшей частью будущих гарантий безопасности в Украине является обеспечение сильной армии, хорошо оснащенной и обученной украинской армии", - заявила премьер Дании.

Также Фредериксен отметила помощь по "датской модели" в производстве оружия в Украине. Она призвала союзников присоединиться к финансированию украинского производства оружия.

Кроме этого, Фредериксен предположила, что формат "датской модели" можно использовать и в других сферах, включая часть гарантий безопасности.

"Мы рассматриваем это", - добавила глава правительства Дании.

Читайте также: Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский