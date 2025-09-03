РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
357 4

Фредериксен о гарантиях безопасности Украины: Самая важная часть - сильная украинская армия

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Глава правительства Дании Метте Фредериксен считает, что важнейшей частью будущих гарантий безопасности Украины является обеспечение того, чтобы Украина имела сильную и хорошо оснащенную армию.

Об этом она сказала во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне быть четкой: возможно, важнейшей частью будущих гарантий безопасности в Украине является обеспечение сильной армии, хорошо оснащенной и обученной украинской армии", - заявила премьер Дании.

Также Фредериксен отметила помощь по "датской модели" в производстве оружия в Украине. Она призвала союзников присоединиться к финансированию украинского производства оружия.

Кроме этого, Фредериксен предположила, что формат "датской модели" можно использовать и в других сферах, включая часть гарантий безопасности.

"Мы рассматриваем это", - добавила глава правительства Дании.

Читайте также: Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский

Автор: 

Дания (628) ВСУ (6881)
Послав Зєлєнского з його двосторонніми угодами... Таки послав... 😔
03.09.2025 17:13 Ответить
это мы и без вас знаем
03.09.2025 17:18 Ответить
Найслушніша думка за останній час
03.09.2025 18:11 Ответить
Навіть жінка - іноземка підказує цьому продажному злодюжному брехливому обдолбаному бездарю, що єдиною гарантією виживання, процвітання, майбутнього України, її народу, наших дітей і онуків - є НАША АРМІЯ.

Не срані безпекові угоди, котрі нікого і ні до чого не зобов"язують, а лише служать відмазками для злочинного режиму гастрольорів - клоунів від суцільних пройобів у зовнішній, внутрішній і оборонній сфері.
03.09.2025 18:27 Ответить
 
 