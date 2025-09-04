УКР
Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після зустрічі "Коаліції охочих": Склад та розклад саміту

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих", присвяченого гарантім безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV.

Як зазначається, саміт розпочнеться о 10:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) у Парижі. Серед учасників будуть президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністерка Данії Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Читайте також: Віткофф прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих", - Reuters

Повідомляється, що інші лідери долучаться до обговорень через відеозв’язок.

Після завершення саміту відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом - о 14:00 за французьким часом (15:00 за київським часом).

О 15:00 (16:00 за київським часом) відбудеться спільна пресконференція в Єлисейському палаці.

Також читайте: Плани "Коаліції охочих" щодо відправки військ в Україну є реальними та суттєвими, - Гілі

Автор: 

Зеленський Володимир (25358) Трамп Дональд (7054) Макрон Емманюель (1587) Коаліція охочих (47)
Будуть вбалтувати шоб на щось спромігся?
показати весь коментар
04.09.2025 08:00 Відповісти
Поляки, як завжди, відсутні?
показати весь коментар
04.09.2025 08:08 Відповісти
Поляків,виявляється хотіли втягнути у війну. Яка трагедія. Хто б тоді українське зерно розсипав на кордоні?
показати весь коментар
04.09.2025 08:15 Відповісти
та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
показати весь коментар
04.09.2025 08:19 Відповісти
 
 