Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після зустрічі "Коаліції охочих": Склад та розклад саміту

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих", присвяченого гарантім безпеки для України.

Як зазначається, саміт розпочнеться о 10:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) у Парижі. Серед учасників будуть президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністерка Данії Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Повідомляється, що інші лідери долучаться до обговорень через відеозв’язок.

Після завершення саміту відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом - о 14:00 за французьким часом (15:00 за київським часом).

О 15:00 (16:00 за київським часом) відбудеться спільна пресконференція в Єлисейському палаці.

