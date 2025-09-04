УКР
Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети, - уряд Британії

Україні постачатимуть далекобійні ракети. Що відомо?

На зустрічі "Коаліції охочих" учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Путіну не можна довіряти, оскільки той продовжує тягнути час із мирними переговорами та здійснювати удари по Україні.

Він також привітав рішення партнерів з "Коаліції охочих" про поставку ракет далекого радіуса дії Україні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих".

Також читайте: Віткофф проведе окрему зустріч із Зеленським у Парижі, - ЗМІ

+7
а застосовувати ? ))))
04.09.2025 15:26 Відповісти
+7
не треба радіти попередчасно. Бо між "готові" і почали постачати, завжди знайдеться окремі обмеження та заборони
04.09.2025 15:28 Відповісти
+6
...одразу після настання миру.
04.09.2025 15:27 Відповісти
А Мерц в курсі?
04.09.2025 15:25 Відповісти
середній радіус дії до 5000км, великий радіус до КНДР та Китаю!
04.09.2025 15:43 Відповісти
ого, нічого собі , ще й четвертий рік повномастабної не закінчився
04.09.2025 15:25 Відповісти
а застосовувати ? ))))
04.09.2025 15:26 Відповісти
От невдячні. Дадуть ракети! Далекобійні! Може, навіть, їх можна буде помацати та пофоткати. Що вам ще потрібно?
04.09.2025 15:34 Відповісти
а застосовувати, то вже до коаліції "сміливих", тут тільки охочі
04.09.2025 15:37 Відповісти
"Постачати будуть тільки опісля закінчення цієї війни."
04.09.2025 15:50 Відповісти
...одразу після настання миру.
04.09.2025 15:27 Відповісти
Так вони і так їх постачали раніше. Storm Shadow та Scalp ЗСУ вже неодноразов застосовували. А зараз їх взагалі неможливо використовувати через заборону американців на завдання ударів вглиб території болот. Що змінилося?
04.09.2025 15:27 Відповісти
кто мешал производить свои разработанные ракеты? почти каждый месяц солнцеликий рапортует о новых разработках оружия. в том числе и ракет! до него у вас конечно же претензий и вопросов нет?! уже год как длинный Нептун объявлен и что? нужно уметь быть благодарными
04.09.2025 15:59 Відповісти
от це вже фрази фрази про ********* ЄРМАКОМАРОДЕАТ - як пукать в лужіцу ... треба спостерігати як розгорнуться події на фронті до кінця жовтня- чи будуть постачання зброї та дозвіл на далекообійні.
04.09.2025 16:24 Відповісти
Ну, це вже "Коаліція рішучих". Правд без дати.
04.09.2025 15:27 Відповісти
яка дата? вчора тільки зайшли сіяти безнадьогу за дорученням Кремля'?
04.09.2025 16:35 Відповісти
не треба радіти попередчасно. Бо між "готові" і почали постачати, завжди знайдеться окремі обмеження та заборони
04.09.2025 15:28 Відповісти
наскільки я знаю, для їх Потужності на штатну відстань , треба супутники і інше ю.с.штатівське обладнання . А з цим дозволом були постійні проблеми ще до Краснова..
04.09.2025 16:36 Відповісти
Ага, Тауруси, чули вже.
04.09.2025 15:29 Відповісти
Чим більше українських воїнів гине, тим більш поступливими, в питанні надання далекобійної зброї, стають європейські лідери. Якби в лютому 24 року, вони були б такими "розумними" та "прагматичними", то війна б вже давео закінчилася! Скільки людських життів українців і зруйнованих населених пунктів і домівок це б врятувалр! Лицеміри! 🤬
04.09.2025 15:32 Відповісти
Між "готові" і "вже постачають" - величезна прірва !
04.09.2025 15:33 Відповісти
про початок постачання з початку жовтня запланованих й вже оплачених Європою 800 млн дол ERAM - 3550 шт вже відомо не лише як вкид з Мердоківського респівського видання WSJ ще 11 днів тому ... Ай з інших джерел . Можете послухати ось тут нижче за посиланнями - вчорашнє свіжіше.
04.09.2025 15:50 Відповісти
А ще Британія обіцялась аж 5000 ракет ППО малої дальності надати до 2030-го року.
04.09.2025 15:52 Відповісти
смішно не дуже !!! А для мене важливо сьогоднішня послідовність й очікування, що Трмап не видасть заборону Британії та ЄС на використання цих ракет.
Й доречі є заява є , що в Україні вже біля сотні F-16 ,котрі будуть підвозити й запускати з себе собі ти ракети ...
показати весь коментар
04.09.2025 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=2434s https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps 2434s
04.09.2025 15:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps
04.09.2025 15:54 Відповісти
Морква перед віслюком.
04.09.2025 15:38 Відповісти
дупа перед пляшкою.. путін *****? Га мерикос?
04.09.2025 15:55 Відповісти
Тільки після заключення миру?
04.09.2025 15:42 Відповісти
Коли? Зараз? Чи після «перемирʼя»?
04.09.2025 15:54 Відповісти
А нам вони нашо ті їхні ракети?
У нас жеж своїх повно,
Фламінги довгі Нептуни там усякі...
04.09.2025 16:08 Відповісти
А Трамп буде постачати далекобійні джавеліни.
04.09.2025 16:10 Відповісти
Головне тепер, щоб американський "рудий клоун" вчергове все не зіпсував.
04.09.2025 16:28 Відповісти
 
 