Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети, - уряд Британії

На зустрічі "Коаліції охочих" учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Путіну не можна довіряти, оскільки той продовжує тягнути час із мирними переговорами та здійснювати удари по Україні.

Він також привітав рішення партнерів з "Коаліції охочих" про поставку ракет далекого радіуса дії Україні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих".

