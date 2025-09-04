Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети, - уряд Британії
На зустрічі "Коаліції охочих" учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.
Про це повідомила пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Путіну не можна довіряти, оскільки той продовжує тягнути час із мирними переговорами та здійснювати удари по Україні.
Він також привітав рішення партнерів з "Коаліції охочих" про поставку ракет далекого радіуса дії Україні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом у четвер, після саміту "Коаліції охочих".
Й доречі є заява є , що в Україні вже біля сотні F-16 ,котрі будуть підвозити й запускати з себе собі ти ракети ...
У нас жеж своїх повно,
Фламінги довгі Нептуни там усякі...