УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
529 4

Макрон про гарантії безпеки: 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх

макрон, зеленський

26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Україні, зокрема – відправити свій військовий контингент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні у нас на столі є політична та військова пропозиція, яка надходить від 35 лідерів – надати Україні гарантії безпеки… 26 країн формально погодилися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, для забезпечення безпеки на морі або в небі", – сказав Макрон за підсумками засідання Коаліції охочих.

Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. Мета - гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон.

"Ми визначили всі ці внески, провели телефонну розмову з президентом Америки. В найближчі тижні ми визначимо чітко внесок Америки в цій коаліції… Ми визначили перші, вторинні зобовʼязання, аби припинити війну", – підкреслив президент Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні далекобійні ракети, - уряд Британії

Автор: 

Макрон Емманюель (1594) гарантії безпеки (258) Коаліція охочих (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіслати війська як закінчиться війна, - звучить як відверте знущання.
показати весь коментар
04.09.2025 17:59 Відповісти
Хіба вони майже дванадцять років тому щось обіцяли? Потрібно було думати, що все самі, самі. І проблеми індіанців...
показати весь коментар
04.09.2025 18:03 Відповісти
26 країн "формально погодились" - з них 20 країн готові відправити непотрібне радянське озброєння якщо їм це компенсують, а 6 країн відправлять 100 інструкторів у західні області після миру.

Але всі 26 як один виступають за справедливий мир і потужні гарантії безпеки.
показати весь коментар
04.09.2025 18:01 Відповісти
"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються... Ну, я про сцикливо-потужне "розгортання" в умовах припинення вогню просто нічого не напишу. Цікавить питання "географічних зон". Дайте вгадаю, Франція готова розгорнути своїх "безстрашних" легіонерів, звісно, після припинення вогню, в Чопі чи Берегово? Я чому питаю, бо, якщо там, то суперЄвропейська мадярщина може бути трохи проти... Звичайно, найсміливіші країни можуть розгорнути з пару десятків своїх "воїнів" і в Чернівцях.
показати весь коментар
04.09.2025 18:07 Відповісти
 
 