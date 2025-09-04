Макрон про гарантії безпеки: 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх

26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Україні, зокрема – відправити свій військовий контингент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні у нас на столі є політична та військова пропозиція, яка надходить від 35 лідерів – надати Україні гарантії безпеки… 26 країн формально погодилися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, для забезпечення безпеки на морі або в небі", – сказав Макрон за підсумками засідання Коаліції охочих.

Він додав, що така місія не має наміру вести будь-яку війну проти Росії. Мета - гарантувати мир і чітко продемонструвати стратегічний сигнал.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон.

"Ми визначили всі ці внески, провели телефонну розмову з президентом Америки. В найближчі тижні ми визначимо чітко внесок Америки в цій коаліції… Ми визначили перші, вторинні зобовʼязання, аби припинити війну", – підкреслив президент Франції.

