Гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії, - Пєсков

У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані як Україні, так і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на полях Східного економічного форуму (СЕВ).

Так, Пєсков вкотре заговорив про "першопричини" та "втягування України в НАТО".

"Що було однією з першопричин цього "конфлікту"? Це коли почали порушуватися основи гарантій для нашої країни", - заявив Пєсков.

За його словами, під час врегулювання гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії.

"Гарантії безпеки Україні не можуть забезпечувати іноземні військові контингенти, це не влаштує Росію", - додав він.

