Гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії, - Пєсков

Пєсков про гарантії безпеки

У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані як Україні, так і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на полях Східного економічного форуму (СЕВ).

Так, Пєсков вкотре заговорив про "першопричини" та "втягування України в НАТО".

"Що було однією з першопричин цього "конфлікту"? Це коли почали порушуватися основи гарантій для нашої країни", - заявив Пєсков.

Також читайте: Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки, - Зеленський

За його словами, під час врегулювання гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії.

"Гарантії безпеки Україні не можуть забезпечувати іноземні військові контингенти, це не влаштує Росію", - додав він.

Також читайте: Макрон про гарантії безпеки: 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх

Пєсков Дмитро (1745) гарантії безпеки (267)
+15
- Гарантії безпеки повинні бути надані не тіоьки жертві а і мені - сказав у суді гвалтівник-вбивця.
05.09.2025 07:42
+12
05.09.2025 07:41
+8
*******! - до рашки хтось дойобується?
05.09.2025 07:40
*******! - до рашки хтось дойобується?
05.09.2025 07:40
Там Китай вже піврашки загарбав. А вони про гарантії згадали.
05.09.2025 07:43
То їх діла - мабуть скоро укладуть договір про стратегічне партнерство і все устаканиться
05.09.2025 07:48
В їхній реальності так. Навкруги вороги. Це алібі для геноциду українців.
05.09.2025 07:45
О, унітазна щітка обізвалася. Тобі ще гарантії безпеки треба? Щоб заводіки нафтопереробні не вибухали?
05.09.2025 07:40
Саме так. ***** тут напередодні жабі фіцо жалілося, як довго вони "тєррор украінцев терпєлі (маючи на увазі удари по нпз) і вот началі отвечать (ракетами та шахедами по мирних, в-основному)". Цей виродок мовчить, скільки вони ще з 22-го року знищили у нас об'єктів генерації та розподільчих станцій і скільки уся Україна по півдоби щодня сиділа без світла, а на вулицях біля будинків торохкотіли генератори. Мовчить також про те, що на державних телеканалах ще у 22-му пропагандони типу соловйова, мардана, гаспаряна з усякими алкогенералами гурульовими аж оргазми ловили у студіях від ударів по нашій генерації та у відкриту верещали "надо ісчо ! щоб хахли там месяцами без свєта сіделі і капітулировалі ілі в європу бєжалі". А зараз підари роблять вигляд що нічого такого не було, і вони "долго тєрпєлі".
05.09.2025 09:06
Типова для них поведінка. Нахабно брехати, сподіваючись на тупість, забудькуватість або невігластво західних політиків.
05.09.2025 09:11
05.09.2025 07:41
05.09.2025 07:41
- Гарантії безпеки повинні бути надані не тіоьки жертві а і мені - сказав у суді гвалтівник-вбивця.
05.09.2025 07:42
Так у кацапів "покровителі" - китайці... От хай вони їм "гарантії" і надають...
05.09.2025 08:44
Агресор вимагає гарантій безпеки. Це шось нове.
05.09.2025 07:42
Це клініка.
05.09.2025 08:22
Це тактика кацапів. І вона, враховуючи сцикливість заходу, реально діє.
Це не "казковий довбойопизм" а агресивне нав'язування своїх умов.
Треба навчитися правильно сприймати реальність .
05.09.2025 08:46
Пішов на хер,придурок.
05.09.2025 07:43
Добре, тоді доведеться ввести війська НАТО і в Україну, і в росію.
05.09.2025 07:47
Перекладу з їхньої на людську

- їм треба гарантії що їх не притягнуть до суду
- ʼм треба гарантії що їх злочини забудуть
- їм треба гарантії що окуповані землі їм лишать
05.09.2025 07:52
putін їздив з поклоном до жовтопикого Сі Піздіня. Сі Піздінь наказав продовжувати війну. Жовтопикі комуняки основні бенефіціари цієї війни, хоч розвязали їх кацапи
05.09.2025 07:54
гарантією безпеки для ********** буде їх повна ізоляція за порєбріком. І нехай собі розвиваються як можуть, але репарації Україні мають бути виплачені.
05.09.2025 07:55
Єдина надійна гарантія безпеки для росії - це її зникнення.
05.09.2025 07:57
Гарантії безпеки вимагає ядерна держава-агресор.
В світі вступив у силу закон джунглів - хто сильніший той і правий
05.09.2025 07:57
Сі показує, що готовий переписати правила глобальної гри.
Поки Трамп не домовиться з Сі, гарантій безпеки ніхто не отримає.
05.09.2025 07:58
Китай спокійно купує російську нафту, не стикаючись із санкціями, на відміну від Індії.
Саміт і парад у Китаї дають Сі і Путіну можливість продемонструвати: їхній союз живий, сильний і стійкий.
05.09.2025 08:03
цього хтось не знав без параду ?
05.09.2025 08:30
putінська криза в дії - включили "дурака" так, що вже самі повірили в свою незахищенність від України і від НАТО...
05.09.2025 07:58
Що б приховати свої злочини побільше цинізму і брехні ,яких гарантій потребує рашиський режим ?
05.09.2025 08:02
Chahlik Nevmiruschiy
@Did__Pihto
·
21 год
Зверніть увагу на "нам сказали пройдете рейдом, захватите города, по жилым домам не стрелять, все договорено"
Пам'ятаєте, як зе і його слуги говорили на початку вторгнення "залишайтеся вдома, це саме безпечне місце, мирне населення не є ціллю російських військ"?
Пазл склався...
05.09.2025 08:03
https://x.com/Did__Pihto/status/1963506727761940886
05.09.2025 08:22
Не влаштовує, то давіться своїм лайном. Когось це має цікавити
05.09.2025 08:10
Країна- терорист номер 1 вимагає собі гарантій безпеки. Зараз ...
05.09.2025 08:13
Україна їх точно не надасть , а інші як і кацапські рівняються до туалетного паперу, он зельоне їх десятками понапідписувало , колекціонер дрюшин .Так що цапи і не надійтесь , здавайтесь зараз, годі носом пузирі пускати.
05.09.2025 08:14
I яка тодi з цапорылii - друга армiя свiту, якщо выканючивают себе гарантий? чьортi що, ще й з боку бантик. Если по понятиям, гасить всем миром козлостан до потери пульса за то, что тот незаконно присвоил себе военное величие.
05.09.2025 08:16
А нам до сраки що там не влаштовує московію.....
05.09.2025 08:17
Так Китай, Іран хай надають, КНДР вже надала - хто ж проти. Ніхто не проти, щоб вони свої війська в рашку заводили. Працюйте над цим і буде вам щастя.
05.09.2025 08:18
Eфективність гарантій безпеки залежить від готовності держав-гарантів їх виконувати.

І тим більше гарантії не працюють, коли хтось з "гарантів безпеки" сам починає агресію або є союзником агресора.
05.09.2025 08:23
BBC

Британсько-французькі гарантії для Польщі (1939)

Польща, на відміну від Чехословаччини, отримала гарантії безпеки від Великої Британії та Франції одразу після поглинання чехів німцями.

31 березня 1939 року британський прем'єр Невілл Чемберлен оголосив у Палаті громад про гарантії незалежності Польщі. Франція, яка мала з поляками договір про союз ще з 1921 року, приєдналася до цих гарантій.

Угоди передбачали військову допомогу Польщі у разі агресії проти неї зі сторони Німеччини.

Власне, безпековий пакт про ненапад у Варшави був і з Берліном ще з 1934 року - строком на десять років. Але у квітні 1939 року Адольф Гітлер односторонньо розірвав його, пояснивши це військовим союзом поляків з англійцями та французами.

Коли 1 вересня 1939 року німці вторглися у Польщу, Британія та Франція справді оголосили війну Німеччині, хоча їм і знадобилося для цього три дні.

"Судячи з усього, Гітлер майже до самого початку світової війни був переконаний - західні демократії не вступлять у війну, не оголосять проти нього війни або ж принаймні ніяк йому не зашкодять".

Британсько-французька військова допомога полякам виявилася обмеженою.

Британія вдалася до неефективних авіанальотів на німецькі порти та міста. А Франція провела 7 вересня скоріше символічний Саарський наступ на німців, який згорнули за місяць через втрати.

Той період увійшов у історію як "Дивна війна" - коли війна ніби й оголошена, але активних бойових дій на суходолі немає.

Однак все ж безпекові гарантії для Польщі - це той випадок, коли гаранти дотрималися своїх обіцянок й оголосили війну агресору.

Хоча це і був більше політичний крок, який ніяк не допоміг Польщі.
05.09.2025 08:27 Відповісти
Вмовили, Україна виступить гарантом безпеки РФ! Перевозіть нам на зберігання ядерну зброю.
05.09.2025 08:24 Відповісти
Навіщо психам гарантії? Їм тільки рубаху з рукавами позаду!
05.09.2025 08:25 Відповісти
Це просто пздц. Буде смішно коли рижий обмудок Тампон запропонує взяти Сосію в НАТО
05.09.2025 08:25 Відповісти
Возьмите уже рф в нато и она будет первой кто голосовать за Украину в нато. Все будут довольные Украина в нато , рф в одной организации с Украиной как они и мечтали (правда называется нато а не ссср 2 но то уже детали)
05.09.2025 08:25 Відповісти
У ********* другий ядерний арсенал в світі, з десяток ПЛАРБ, мобільні комплекси типу "Тополь" та, зрештою, право вето в ООН, а вона ще якихось доб гарантій хоче.
05.09.2025 08:37 Відповісти
Старий кремлівський підар,чому ти не напав на країни Балтіки,коли вони вступили в НАТО,вони ж граничать з твоею паРашею???????
05.09.2025 08:41 Відповісти
Чому ви причепилися до пинi. Там же все так однозначно. хутiн пуй всiма фiбрами вiдчувае, що балтiю вiн вiзьме за пiв дня стройового кроку, тому в балтii вiн не бачить нiяких небезпек.
05.09.2025 09:03 Відповісти
У кацапів є ядерна зброя,чому Китай у якого вона також є,не від кого не потребує ніяких "гарантій безпеки"? А тому, що оце все що мелять кацапи,є ніщо інше як цинічне лайно.
05.09.2025 08:45 Відповісти
Ніхто не надасть таких гарантій, як Україна. Зайде ЗСУ. Мир і спокій. Вибори президента
05.09.2025 08:51 Відповісти
І виберете Зеленського. Копалини під наш контроль.
05.09.2025 08:56 Відповісти
Що це сталося з туалетним йоршиком, адже в будапештських гарантiях цапорылiя хорохорилася надавати гарантii тока нам. Так що, лэтс гоу (ту форвард) виконувати першi гарантii, тодi другi не ************.
05.09.2025 08:56 Відповісти
В Гаазі, на лаві підсудних тобі з ****** гарантії нададуть
05.09.2025 08:58 Відповісти
як риторика у свинособак помінялась: 22 рік - Київ за 3 дні, 25 рік - рашці потрібні гарантії від нападу України. обісрались лапті по повній.
05.09.2025 09:11 Відповісти
Всі москалі - психічно хвора падлюка! Козлостан підлягає знищенню!
05.09.2025 09:11 Відповісти
Я щось пропустив? Кацапи відмовляються від ядерної зброї? Нахіба їм гарантії?
05.09.2025 09:15 Відповісти
 
 