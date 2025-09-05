УКР
Війська НАТО будуть законними цілями для РФ, якщо їх розмістять на території України, - Путін

Путін знову погрожує НАТО. Називає війська законною ціллю

Кремлівський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість розміщення військ НАТО на території України в рамках гарантій безпеки.

Про це він заявив, виступаючи на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами диктатора, війська НАТО "будуть законними цілями" для армії РФ, якщо з'являться на території України.

Путін сказав, що Росія поважатиме гарантії безпеки, проте їх варто виробити і для Росії, і для України.

Читайте: Путін та РФ не поважають Трампа, але дуже бояться, - Зеленський

+34
щас дітлахи з Європи обісруться
показати весь коментар
05.09.2025 09:20 Відповісти
+29
РАШИСТСЬКІ ОКУПАЦІЙНІ ВБИВЦІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.ВЖЕ ДАВНО МАЛИ БУТИ ЗАКОННИМИ ЦІЛЯМИ ДЛЯ ВІЙСК НАТО.
показати весь коментар
05.09.2025 09:21 Відповісти
+19
Вже обісралася Польща ,Італія ... Стійко тримають стрій країни Балтії .
показати весь коментар
05.09.2025 09:24 Відповісти
А ще Великобританія!
показати весь коментар
05.09.2025 10:20 Відповісти
ніхто в Україну не направлятиме ніякі війська, *********** для піару можна що завгодно, але цього не буде, ніхто за нас там воювати не стане крім колумбійських добровольців
показати весь коментар
05.09.2025 09:52 Відповісти
НАТО шось відповість? - рішучість буде?
показати весь коментар
05.09.2025 09:21 Відповісти
Буде коаліція охочих отказників
показати весь коментар
05.09.2025 09:27 Відповісти
Закуплять памперси...
показати весь коментар
05.09.2025 09:29 Відповісти
Естественно, скажут что Украине впринципе даже и инструкторы на западе страны не нужны, так как эскалация и все такое, лучше мы просто будем по капельке оружие поставлять без контингента
показати весь коментар
05.09.2025 10:41 Відповісти
Яке ж воно кончене...
показати весь коментар
05.09.2025 09:22 Відповісти
Зайшов з козирі
показати весь коментар
05.09.2025 09:22 Відповісти
Так і бачу як іноземні легіонери тікають у СЗЧ
показати весь коментар
05.09.2025 09:28 Відповісти
законник...тля...
показати весь коментар
05.09.2025 09:23 Відповісти
Та до сраки ці усі плани. Треба в'їбати ньюкліар вепонс по москвобаду та ленінґраду. Родичей троха шкода буде, але ціною життів сотні тисяч жітелів Хірошіми і Наґасакі Америка сбереґла сотні тисяч життів своїх виборців та платників податків. Ото були стратеґі.
показати весь коментар
05.09.2025 09:26 Відповісти
Одне зауваження, Японські фашисти тоді могла відповісти абсолютно нічим. А російські фашисти можуть запустити ядерку у зворотньому напрямку.
показати весь коментар
05.09.2025 10:32 Відповісти
Цє не доречне порівняння японців які воювали з ґонором і відваґою за своґо імператора, і кацапні, на мою думку.
показати весь коментар
05.09.2025 10:52 Відповісти
Послє міра?)
показати весь коментар
05.09.2025 09:27 Відповісти
Та здохни рашиська мерзота ,ти варвар 150 років житти зібрався ні **** тобі надовго залишилось і будеш ти навіки проклятий українським народом ,а огидний "русский мир" буде на звалищі історії ,ти хотів ввійти в історію ти ввійшов як найкривавіший терорист ,убивця сотень тисяч українців ,варвар який боїтся за свою шкуру і нікчемна труслива істота.
показати весь коментар
05.09.2025 09:27 Відповісти
Двойніка ***** ФСБшники хоч 300 років кацапам можуть показувати зі словами як прекрасна совєтська медицина, але лише для обраних ****** та їх **************
показати весь коментар
05.09.2025 09:29 Відповісти
В Другій Світовій антигітлерівська коаліція працювала. В третій немає коаліції,\. Нотомість маємо багато "заклопотаних спікерів" які сподіваються на "чарівну паличку Гарі Потера"...
показати весь коментар
05.09.2025 09:28 Відповісти
США оголосили війну Японії, Німеччині та Італії (та Велика Британія - Японії) тільки 8 грудня 1941 року (після Перл Харбора). У відповідь Німеччина та Італія оголосили війну штатам 11 грудня, Румунія, Болгарія, Угорщина - ще через два дні. Йшов третій рік Другої світової війни.
А зараз народ став жирнішим, повільнішим. Час прийде, нікуди вони не дінуться.
показати весь коментар
05.09.2025 10:59 Відповісти
Недовійська па-раші теж будуть законними цілями для військ НАТО.Україна,тим паче гарно прорідила їх Па-раша не здатна воювати,вона здатна тільки бомбити за відсутності ППО у обороняючої сторони Гівно,а не армія.
показати весь коментар
05.09.2025 09:28 Відповісти
Цікаво а якої категорії в якості цілей війська НАТО наприклад в країнах Балтії? Чи у Фінляндії? Незаконні ?***** просто сидить на повному чємодані та повітря напрягає знаючи що у західних куколдів відразу штанці помокріють.
показати весь коментар
05.09.2025 09:38 Відповісти
Ось на подібному дешевому блефі кацапи і розводять західних сцикунів роками. А ті ведуться.
показати весь коментар
05.09.2025 09:29 Відповісти
З переляку, за свою шкуру, ****** прилюдно гадить мимо чемодану!
А Трамп, йому усіляко допомагає, як батрак за гроші КДБ після банкроств, які тепер, треба відпрацьовувати, аж до смерті обох!
показати весь коментар
05.09.2025 09:32 Відповісти
Чмо вже натівцям погрожує, поки ті соплі жують.
показати весь коментар
05.09.2025 09:33 Відповісти
У фільмі "Піаніст" на перших хвилинах, коли Варшаву вже німці бомбардують, євреї слухають радіо, по якому "французи й англійці вже наступають, скоро німцям капець". Ну й радіють євреї, радіють, Європа з нами і все таке.
показати весь коментар
05.09.2025 09:34 Відповісти
Й як кінцівка, виграв гитлер..... отож й хутлером**************) те саме буде.
показати весь коментар
05.09.2025 10:13 Відповісти
Іншими словами, на жодні гарантії безпеки для України ***** не погодиться. Він погодиться максимум на переведення війни в т.зв. "конфлікт низької інтенсиності", щоб через деякий час знову напасти.
показати весь коментар
05.09.2025 09:36 Відповісти
Ага, ми це вже чули, що надаючи зброю Україні, еуропейські країни автоматично стають учасником війни. Ну і що? Ядерку на Париж та Лондон скинули?
показати весь коментар
05.09.2025 09:38 Відповісти
Слухати кремлівського словоблуда і кровожадного вбивцю,
взагалі , не бажано , так як це психічно - хворий виродок !!
Здохни , падаль кремлівська та дай спокій вільній Україні !!
показати весь коментар
05.09.2025 09:40 Відповісти
Пыня ще не збагнув, що тим вiн вiдкрие для НАТО оперативний простiр для дiй.
показати весь коментар
05.09.2025 10:44 Відповісти
для войск нато закона цель бить по кацапии - палка то имеет 2 конца - ху -ло забыло об этом
показати весь коментар
05.09.2025 09:41 Відповісти
За 3-4 дня...
показати весь коментар
05.09.2025 09:44 Відповісти
Коаліція "опущених" онаністів
показати весь коментар
05.09.2025 09:48 Відповісти
Маленький гном, уже чувствует себя хозяином Украины.
Смежно... и печалъно.
показати весь коментар
05.09.2025 09:50 Відповісти
гарантії безпеки, проте їх варто виробити і для Росії
--------------------------------------------------------------------------
Забирай все свое войско назад в россию, строй по границе с Украиной забор, ежи суровикина, рой противотанковые рвы и минируй.
Все это будет намного дешевле, чем вести войну.
На территорию от Дальнего Востока до Урала приглашай войска китая, а от Урала до Белоруссии - корейцев.
Китайцы заодно газифицируют тебе всю Сибирь и Дальний Восток.
Вот и будет тебе счастье и безопасность.
показати весь коментар
05.09.2025 09:52 Відповісти
Фатерлянду буде торба якшо буде мир з кацапами. Мудрий нарід вибере зешмарклю на друґий термін, баґато хто буде проти, зброя у людей е, боятися нема коґо, і пішла жара.А кацап тікі чекае, бо він вже не дурний. Тому зара треба і остаточно.
показати весь коментар
05.09.2025 09:54 Відповісти
In Trump I trust.
показати весь коментар
05.09.2025 10:05 Відповісти
Карлик!!! Та ти вже більше трьох років з Україною собі не можеш дати ради, а ти зібрався з цілою Європою воювати? Чим? Лаптями?!
показати весь коментар
05.09.2025 09:55 Відповісти
Україна захопила частину рф, а путін побоявся навіть військовий стан вводити, хоча до цього його зобов'язувала їх конституція. Граніци рассіі ніпрікаснавєнниє...
показати весь коментар
05.09.2025 09:57 Відповісти
Тому що "курська операція" це операція фсб. Вдала операція
показати весь коментар
05.09.2025 10:07 Відповісти
Вдала:

Особовий склад: За різними повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загальні втрати російських військ (вбиті, поранені та полонені) в Курській області коливаються від понад 54 тисяч до 80 тисяч осіб. Наприклад, на 23 липня 2025 року Сирський заявив про втрату Росією щонайменше 80 тисяч військових, а на 18 травня 2025 року Генштаб повідомляв про понад 63 тисячі втрат за дев'ять місяців.

Техніка: Також повідомляється про значні втрати у військовій техніці, зокрема:

понад 5600 одиниць озброєння та військової техніки.

близько 200 танків.

понад 1000 бойових броньованих машин.

сотні артилерійських систем.

знищено або пошкоджено іншу техніку, включаючи засоби ППО, літаки, гелікоптери та безпілотники
показати весь коментар
05.09.2025 11:01 Відповісти
ху#ло їх переодично лякає, нічого нового.
показати весь коментар
05.09.2025 10:00 Відповісти
Складається стійке враження, що ЄС, путін і зе-чмоня грають в одну виставу. І там інтереси України та українців не враховуються
показати весь коментар
05.09.2025 10:06 Відповісти
А Українці самі, колись враховували свої інтереси? Може коли армію свою роззброювали, чи зрадників на керівництво в державі обирали?
показати весь коментар
05.09.2025 10:12 Відповісти
Ну що поговорили з ******? Хто ще чекає миру від ***** і Тампона? Хтось вірить що коаліція стурбованих і неспроможних захистить Україну?
показати весь коментар
05.09.2025 10:07 Відповісти
Спасєніє утопаючих, справа рук самих утопаючих, а ви це тільки зрозуміли?
показати весь коментар
05.09.2025 10:13 Відповісти
Їбаште щодня фламінгами по рашистських НПЗ і ТЕС і через місяць ***** приповзе просити миру.
показати весь коментар
05.09.2025 10:10 Відповісти
Нє, нє, нє. Оголосить про героїчне закінчення сво, про виконання всєх паставлєних задачь і поповзе восвоясі як совєцькі війська з Афганістану в 1989 році. А через два роки колос на глиняних ногах рухнув продовжуючи махати кулачком Заходу: ви же сматрітє тааам, маджахєдав нє паддержівайтєєєєєєєє....
показати весь коментар
05.09.2025 10:36 Відповісти
По какому закону?!
показати весь коментар
05.09.2025 10:11 Відповісти
як на мене сама дієва гарантія для раши це гарантія повибивати їй всі зуби якщо кудись суне своє рило....
показати весь коментар
05.09.2025 10:17 Відповісти
Та обісреться він по підрозділам НАТО стріляти.
показати весь коментар
05.09.2025 10:22 Відповісти
Так ти ж ***** раніше казав шо вже давно воюєш з військами НАТО в Україні?
показати весь коментар
05.09.2025 10:23 Відповісти
Бази НАТО на арендованій землі атаковані ******. Ця арендна земля на якій розташована база, під час аренди (дивитись договір) НАТО. Напад на НАТО? *****, йди морозь свого коня.
Піzдить. Що би всі боялись. Воно ще думає, що друга армія світу. Так, але глибоко в дупі.
показати весь коментар
05.09.2025 10:24 Відповісти
Після такої заяви пуйло для НАТО стає законною цілью?
показати весь коментар
05.09.2025 10:31 Відповісти
Нема потреби лякати їх. Вони й так обпіс...ні..
показати весь коментар
05.09.2025 10:36 Відповісти
Тоді, для них ху....лостан теж.
показати весь коментар
05.09.2025 10:42 Відповісти
Гопнік на понт бере ,аби НАТО не було б таке сц@кливе ,то впевнений що результат був би таким як з збитими турками літаками-мовчки втер би сопельки.
показати весь коментар
05.09.2025 10:46 Відповісти
А він саме це й зробить... Він уже багато років весь світ "на понт бере"... І тільки українці показали, що "король-то, ГОЛИЙ!!!"
показати весь коментар
05.09.2025 11:05 Відповісти
Коли один гопник глузує з усього світу
показати весь коментар
05.09.2025 10:46 Відповісти
Хутiн комплiтелi - ДЛБ... Сукупно населення країн-членів НАТО, до яких станом на 2025 рік входять 32 держави, становить близько одного мільярда осіб. Цей показник охоплює всіх 32 членів Альянсу, які сукупно складають майже половину світового економічного та військового потенціалу.
показати весь коментар
05.09.2025 10:49 Відповісти
От "проблема"... А російські об"єкти, на території Росії, стануть "законними цілями" для ракет НАТО... І побачимо, у кого "кулак більший"... Кацапи, навіть, у війні з нами, вже "хекають" - а що буде, коли натівські "закрома" реально відкриються?
показати весь коментар
05.09.2025 11:03 Відповісти
*****, ты даже не представляеш как смачно ты получиш па ипальнику от НАТО в таком случае! Хотя это все понты для внутреннего потребления. Сцыкливое ***** никогда не решится атаковать НАТО напрямую
показати весь коментар
05.09.2025 11:05 Відповісти
***** їм членом по губах водить а НАТО обісране язики в сраку засунули.... Якби не суки при владі від Чучми до Зека+ЗЕбібіл які розвлювали всі роки армію, ми і самі кацапів би відпи"здили давно
показати весь коментар
05.09.2025 11:06 Відповісти
Це по яких законах. Болотним?
показати весь коментар
05.09.2025 11:11 Відповісти
"Ах Моська, знать она сільна, раз лаєт на слона!" (С)
показати весь коментар
05.09.2025 11:13 Відповісти
 
 