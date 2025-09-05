Війська НАТО будуть законними цілями для РФ, якщо їх розмістять на території України, - Путін
Кремлівський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість розміщення військ НАТО на території України в рамках гарантій безпеки.
Про це він заявив, виступаючи на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами диктатора, війська НАТО "будуть законними цілями" для армії РФ, якщо з'являться на території України.
Путін сказав, що Росія поважатиме гарантії безпеки, проте їх варто виробити і для Росії, і для України.
Топ коментарі
Nub Nubov
05.09.2025 09:20
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
05.09.2025 09:21
Сергій Малецький
05.09.2025 09:24
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зараз народ став жирнішим, повільнішим. Час прийде, нікуди вони не дінуться.
А Трамп, йому усіляко допомагає, як батрак за гроші КДБ після банкроств, які тепер, треба відпрацьовувати, аж до смерті обох!
взагалі , не бажано , так як це психічно - хворий виродок !!
Здохни , падаль кремлівська та дай спокій вільній Україні !!
Смежно... и печалъно.
--------------------------------------------------------------------------
Забирай все свое войско назад в россию, строй по границе с Украиной забор, ежи суровикина, рой противотанковые рвы и минируй.
Все это будет намного дешевле, чем вести войну.
На территорию от Дальнего Востока до Урала приглашай войска китая, а от Урала до Белоруссии - корейцев.
Китайцы заодно газифицируют тебе всю Сибирь и Дальний Восток.
Вот и будет тебе счастье и безопасность.
Особовий склад: За різними повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загальні втрати російських військ (вбиті, поранені та полонені) в Курській області коливаються від понад 54 тисяч до 80 тисяч осіб. Наприклад, на 23 липня 2025 року Сирський заявив про втрату Росією щонайменше 80 тисяч військових, а на 18 травня 2025 року Генштаб повідомляв про понад 63 тисячі втрат за дев'ять місяців.
Техніка: Також повідомляється про значні втрати у військовій техніці, зокрема:
понад 5600 одиниць озброєння та військової техніки.
близько 200 танків.
понад 1000 бойових броньованих машин.
сотні артилерійських систем.
знищено або пошкоджено іншу техніку, включаючи засоби ППО, літаки, гелікоптери та безпілотники
Піzдить. Що би всі боялись. Воно ще думає, що друга армія світу. Так, але глибоко в дупі.