Війська НАТО будуть законними цілями для РФ, якщо їх розмістять на території України, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість розміщення військ НАТО на території України в рамках гарантій безпеки.

Про це він заявив, виступаючи на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами диктатора, війська НАТО "будуть законними цілями" для армії РФ, якщо з'являться на території України.

Путін сказав, що Росія поважатиме гарантії безпеки, проте їх варто виробити і для Росії, і для України.

Читайте: Путін та РФ не поважають Трампа, але дуже бояться, - Зеленський